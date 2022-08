Une collection d’art pionnière revient au Zimbabwe après 70 ans

Commentez cette histoire Commentaire

HARARE, Zimbabwe — Pour la première fois de sa vie, Gift Livingstone Sango, 65 ans, a vu un tableau de son père représentant Jésus en Noir. «Mon père avait l’habitude de dessiner Jésus en noir parce que Dieu est pour nous tous. Ce n’est pas un Dieu de couleur », a déclaré Sango. La peinture réalisée par son défunt père dans les années 1940 fait partie d’une exposition historique, “Les étoiles sont brillantes”, maintenant à la Galerie nationale du Zimbabwe pour la première fois depuis que la collection a quitté le pays il y a plus de 70 ans.

Une photographie du père de Sango, Livingstone, en tant que jeune garçon est accrochée à côté du tableau.

“Nous ne savions pas que notre père était un si grand artiste, mais après 70 ans, nous voyons ces images. Nous sommes appelés », a déclaré Sango. “Certaines de ces photos que nous n’avions jamais vues auparavant. Je vois mon père comme un garçon.

Le père de Sango est devenu un taxidermiste accompli travaillant pour le Musée national de Bulawayo.

L’exposition fascinante à la National Gallery jusqu’à la fin octobre est constituée de peintures réalisées dans les années 1940 et 1950 par de jeunes étudiants noirs de la Cyrene Mission School, la première à enseigner l’art aux étudiants noirs dans ce qui était alors la Rhodésie dirigée par une minorité blanche.

En utilisant des traits audacieux et des couleurs vives et luxuriantes remplissant l’ensemble des toiles, les étudiants ont représenté la vie africaine dans la danse, les tâches ménagères et la chasse aux animaux sauvages aux côtés du monde moderne émergent des chemins de fer et des lignes électriques. Les peintures dépeignent de manière vivante des contes du folklore africain ainsi que des histoires bibliques dans une intersection saisissante de la tradition africaine, de l’histoire et du christianisme introduit par les colons occidentaux.

Les peintures ont rapidement gagné des admirateurs, dont le roi britannique George VI, qui a visité l’école en 1947. Une collection des œuvres créées à l’école Cyrène entre 1940 et 1947 a été envoyée à l’étranger pour être exposée à Londres, Paris et New York. De nombreux tableaux ont été vendus et ont contribué au financement de l’école.

Plus tard, les peintures ont été stockées dans le sous-sol de l’église St. Michael’s and All Angels à Londres et au fil du temps, elles ont été oubliées. Les œuvres ont été redécouvertes par un Zimbabwéen qui a reconnu le nom de Cyrène sur les cartons lors de la désacralisation de l’église, selon un communiqué de presse des organisateurs de l’exposition à Harare. Il a porté les peintures à l’attention d’autres personnes qui ont reconnu qu’un trésor se trouvait au sous-sol.

L’exposition “Les étoiles brillent” a renvoyé les peintures dans le pays, où de nombreux Zimbabwéens les verront pour la première fois. Des photographies de nombreux artistes en tant que jeunes garçons sont exposées à côté des peintures.

« C’était une période très difficile dans les années 1940. C’était l’apogée de la Seconde Guerre mondiale et l’apogée du colonialisme au Zimbabwe », a déclaré Lisa Masterson, conservatrice de l’exposition. Elle a déclaré que le fondateur de l’école, Edward Paterson, avait eu la clairvoyance de faire de l’art une matière obligatoire. “Pour un prêtre anglican blanc, donner aux jeunes étudiants noirs de nouvelles compétences et croire en eux-mêmes était complètement révolutionnaire à l’époque”, a-t-elle déclaré.

“Paterson croyait sincèrement que l’art pouvait unir les gens. Et que peu importe ce que les gens voyaient dans une œuvre d’art, peu importe de quelle couleur vous étiez, d’où vous veniez ou de quelle tribu vous étiez, l’art était un facteur unificateur », a déclaré Masterson.

De nombreux étudiants de l’école de Cyrène sont devenus des artistes, des enseignants et des professionnels, malgré les restrictions de la Rhodésie dirigée par une minorité blanche.

En 2020, l’exposition “The Stars Are Bright” a présenté les œuvres à la Theatre Courtyard Gallery de Londres. Maintenant, les œuvres d’art sont revenues à la maison pour être acclamées. Certaines des peintures ont déjà été exposées dans la pittoresque vallée de Honde dans la province orientale du Manicaland fin 2021 et dans la ville occidentale de Bulawayo en avril de cette année. Maintenant, l’exposition complète est présentée à Harare.

“Aujourd’hui, après avoir passé 70 ans loin de leur patrie, ces œuvres étonnantes sont enfin de retour chez elles pour être vues”, a déclaré cette semaine le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, après avoir vu les peintures.

Venant au milieu des appels croissants pour le rapatriement de l’art africain sur le continent, certains disent que les peintures de Cyrène devraient retourner au Zimbabwe de façon permanente.

“Il est très important que ce patrimoine parle à son propre peuple”, a déclaré Raphael Chikukwa, directeur exécutif de la National Gallery of Zimbabwe, à l’Associated Press. « Les familles de ces artistes peuvent faire regarder cette collection à leurs enfants et petits-enfants, pouvoir parler de cette collection et l’admirer. Parce qu’en fin de compte, si la collection revient au Royaume-Uni, il est peu probable qu’ils aient d’autres liens avec elle.

Les organisateurs disent négocier avec la Fondation Rideau, propriétaire de la collection, pour le rapatriement définitif des œuvres.