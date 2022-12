Une collecte de jouets et un concert de Noël lancent la saison des fêtes à Joliet Catholic – Shaw Local

La Joliet Catholic Academy inaugure la saison des fêtes avec un stock plein d’événements.

Chaque année, la Joliet Catholic Academy se prépare à la naissance du Christ en redonnant aux personnes dans le besoin de la communauté. Pour décembre, JCA s’associe au US Marine Corps dans le cadre de sa campagne annuelle Toys for Tots. Vous voulez aider la Joliet Catholic Academy à atteindre son objectif de collecter 150 articles pour aider à égayer la période des fêtes des enfants les moins fortunés ?

Apportez des jouets ou des livres pour enfants neufs et non emballés jusqu’au lundi 12 décembre. Les dons peuvent être placés dans les boîtes Toys for Tots dans le hall du bureau principal.

La mission de la Marine Toys for Tots Foundation est d’aider le US Marine Corps à fournir un signe tangible d’espoir aux enfants économiquement défavorisés à Noël. La saison des fêtes 2022 marque le 75e anniversaire du programme Toys for Tots de la Marine Corps Reserve.

Depuis sa création, l’organisation a livré 627 millions de jouets à 281 millions d’enfants. Pour en savoir plus sur l’initiative Toys for Tots, visitez www.toysfortots.org.

De plus, la Joliet Catholic Academy sonnera pendant la saison des fêtes avec son concert de Noël annuel.

L’événement de cette année, qui comprendra des performances des groupes et du groupe de clochettes catholiques de Joliet, est prévu pour 18 heures le mardi 6 décembre au JCA Student Activity Center Large Gym, 1200 N. Larkin Ave., Joliet.

La communauté est invitée à se joindre aux étudiants en beaux-arts de Joliet Catholic dans cette célébration de la fête de Noël. L’entrée au concert est gratuite.

Pour plus d’informations sur les activités de la Joliet Catholic Academy, visitez www.jca-online.org.

