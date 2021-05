Une collecte de fonds pour le député de l’Idaho qui a été suspendu pour une vidéo virale se moquant de LeBron James rapporte 310K $ alors que les donateurs se rassemblent pour défendre la police – RT USA News

Nate Silvester, le député de l’Idaho qui a été suspendu sans salaire pour sa vidéo virale se moquant de la star de la NBA LeBron James, a transformé sa collecte de fonds en un trésor de guerre pour défendre la police à travers les États-Unis après que les dons aient dépassé les attentes.

«Ils sont constamment vilipendés et diabolisés par Hollywood, par les médias, et nous ne pouvons plus le supporter», Silvester a déclaré vendredi dans une vidéo annonçant sa nouvelle organisation à but non lucratif pour aider la police assiégée. «Nous allons commencer à prendre soin de nos hommes et femmes en bleu», il ajouta.

La collecte de fonds, qui a été lancée mercredi par un ami de Silvester, avait rapporté plus de 310 000 $ samedi après-midi, soit cinq fois son objectif initial. L’organisateur Gannon Ward a relevé la cible de collecte de fonds à 500 000 $ contre 200 000 $ samedi.

«Un flic suspendu pour avoir défendu l’usage létal justifié de la force? Pas sous notre surveillance, » a déclaré un donateur.

Silvester a été suspendu pendant une semaine sans salaire au milieu d’une enquête de l’employeur sur sa vidéo TikTok insultant James, qui avait publié un message Twitter le 21 avril, menaçant apparemment le policier de Columbus, Ohio, qui a tué par balle l’adolescente noire Ma’Khia Bryant alors qu’elle dessinait un couteau pour poignarder une autre femme noire.

La vidéo satirique, qui avait recueilli plus de 4,5 millions de vues jeudi, montre Silvester en uniforme faisant semblant de répondre à un incident de coup de couteau. L’officier demande conseil à James et explique qu’un homme noir tente de poignarder un autre homme noir. Il essaie d’expliquer pourquoi la force mortelle est justifiée, mais James, qui est invisible à l’autre bout de la conversation téléphonique, conseille le contraire.

« Euh-huh, je vois, » Dit Silvester. «Donc vous ne vous souciez pas si une personne noire tue une autre personne noire, mais vous vous souciez si un flic blanc tue une personne noire, même s’il le fait pour sauver la vie d’une autre personne noire? Je veux dire, ça n’a pas beaucoup de sens, mais là encore tu es vraiment bon au basket, alors je suppose que je vais te croire sur parole. Après avoir dit au revoir à James, il dit par la fenêtre de sa voiture aux hommes impliqués dans une bagarre, «Désolé les gars, vous êtes seuls. Bonne chance. »

L’objectif de l’organisation à but non lucratif sera d’aider les agents des forces de l’ordre qui sont vilipendés par les grands médias et les célébrités après avoir fait leur travail correctement, a déclaré Silvester. L’argent sera également utilisé pour produire plus de contenu sur les réseaux sociaux « Humaniser le badge » et montrer que la police est de bonnes personnes qui font un travail difficile, a-t-il dit.

Des manifestations de Blacks Lives Matter ont éclaté à travers les États-Unis, devenant souvent violentes, après que l’homme noir de Minneapolis, George Floyd, ait été tué par la police en mai dernier. La fusillade de Bryant a eu lieu le 21 avril, le même jour que l’ancien officier Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre au deuxième et troisième degrés et d’homicide involontaire coupable dans la mort de Floyd.





Aussi sur rt.com

LeBron James réagit avec sarcasme après que le propriétaire du bar de l’Ohio ait interdit les matchs de la NBA jusqu’à ce que la ligue « EXPELLE » la star des Lakers







Le mouvement BLM a poussé à la suppression du financement des services d’application de la loi et à des réformes de la police. Et avec l’augmentation du sentiment anti-police, 34 officiers américains ont été tués dans des fusillades, des coups de couteau, des agressions à la voiture ou d’autres agressions au cours des quatre premiers mois de 2021. Cela met les États-Unis sur la bonne voie pour 102 de ces meurtres cette année, ce qui marquerait un 73 % de saut par rapport au total de 2020.

«Nous voyons de bons policiers quitter littéralement leur travail parce que cela ne vaut plus la peine pour eux d’être des policiers», Dit Silvester. «Ils n’ont plus aucune motivation ni aucune raison de faire le travail. Ce n’est pas sûr et ce n’est pas sain pour eux ou pour leurs familles. »





Aussi sur rt.com

La menace de LeBron James contre un policier montre qu’il ne voit que du noir et du blanc, pas du bien et du mal







Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!