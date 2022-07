Une collecte de fonds pour le conditionnement physique recueille 11 000 $ pour Canuck Place Children’s Hospice

Les membres de la communauté de la Colombie-Britannique étaient sortis de la maison et se sont levés pour amasser des fonds pour le Canuck Place Children’s Hospice.

L’hospice, ainsi que des studios de fitness et des gymnases ont uni leurs forces du 15 au 17 juillet pour organiser des cours de fitness dédiés à la collecte de fonds pour les soins palliatifs pédiatriques.

Canuck Place est le seul programme de services de soins palliatifs pédiatriques de la Colombie-Britannique et du Yukon, offrant des soins à plus de 800 jeunes (jusqu’à 19 ans) et familles tout en exploitant 13 lits de patients et huit suites familiales dans deux hospices à Vancouver et Abbotsford.

Les studios participants comprenaient Innovative Fitness, Movement by NM, Pure Barre, Barre Fitness, F45, Body and Soul, Groundwork Athletics et plus encore.

Un enfant est pris en charge par Canuck Place pendant sept ans en moyenne, et sa famille suit le programme de deuil pendant trois ans. Plus de 800 enfants vivent avec des maladies potentiellement mortelles et des familles de cinq régions sanitaires provinciales reçoivent des soins hospitaliers et communautaires de Canuck Place (à domicile/à l’hôpital).

Le Children’s Hospice dit qu’il permet aux enfants et à la famille d’avoir le pouvoir de prendre des décisions concernant leur maladie, comme le lieu de soins, un lieu de fin de vie et un soutien émotionnel.

Alors que Canuck Place est toujours en train de déterminer les chiffres globaux de la campagne, ils ont déclaré avoir collecté plus de 11 000 $ à l’heure actuelle avec la participation de plus de 20 gymnases et studios.

L’argent recueilli ira aux services de soins aux patients pour améliorer la qualité de vie, y compris le répit médical et le soutien familial, la gestion de la douleur et des symptômes, la ligne provinciale de soins cliniques 24 heures sur 24, la musicothérapie et la récréothérapie, l’éducation et l’art, le deuil, la perte et le deuil. comme soins de fin de vie.

Fitness for Canuck Place aura lieu du 15 au 17 juillet! Nous travaillons en partenariat avec des studios et des gymnases locaux pour collecter des fonds afin de fournir des soins complexes aux enfants et aux familles de Canuck Place.

Les emplacements de la Live Well Exercise Clinic ont participé à la collecte de fonds dans un total de six emplacements, dont Langley, Abbotsford, New Westminster, North Vancouver, White Rock et South Delta.

Cent pour cent de tous les profits des cours organisés pour la collecte de fonds profitent au CPCH. Les styles de cours de Live Well Exercise comprenaient des séances d’entraînement inspirées du thème des années 70, parfaites pour les débutants et des exercices de flexibilité ou de relaxation, a déclaré Sara Hodson, présidente et chef de la direction de Live Well Exercise Clinic.

« Je pense qu’il est extrêmement important pour les entreprises locales de soutenir les organismes de bienfaisance locaux et de donner à nos membres la possibilité de redonner à des organisations significatives comme le travail significatif à Canuck Place », a-t-elle déclaré. «De nombreux organismes de bienfaisance et fondations n’ont pas été en mesure d’organiser les événements et les galas typiques qu’ils feraient habituellement, pour collecter les fonds indispensables pour faire leur travail essentiel, c’est donc une façon vraiment amusante de soutenir non seulement un organisme de bienfaisance local. mais de manière à ce que nous puissions tous être actifs et contribuer à notre santé.

Lorsqu’un enfant reçoit un diagnostic de maladie potentiellement mortelle, les parents sont touchés par le stress intense des soins 24 heures sur 24 qu’ils fournissent à leur enfant, selon un communiqué de presse. Cela comprend les pressions financières, les difficultés relationnelles, la fatigue, la détresse et l’augmentation des besoins en soins actifs qui ont une incidence sur la santé mentale et physique et la qualité de vie globale des familles de la Colombie-Britannique.

Depuis 2015, Canuck Place a vu une augmentation de 34 % du nombre d’enfants et de familles dans le programme.

En 2020, Cameron Bulger, neuf ans, faisait partie du programme Canuck Place et est décédé de manière déchirante le 16 mai 2020.

«Nous sommes reconnaissants envers l’équipe de Canuck Place qui nous a permis de prendre soin de Cameron à la maison, de passer du temps à l’aimer et à chaque instant passé avec lui. Toute l’équipe de Canuck Place a aidé notre famille à créer des souvenirs, nous a soutenus dans notre deuil, nous a donné le temps d’être des parents aimants et ils se sont occupés du reste. Nous ne pouvions pas imaginer gérer la perte de notre Cameron sans Canuck Place », a déclaré Sharon Bulger, la maman de Canuck Place de Cameron.

De nombreux membres de Live Well sont connectés à la collecte de fonds et ravis de partager leur soutien, a déclaré Hodson.

“Nos membres ont des petits-enfants et la plupart de nos membres ont au moins une histoire de quelqu’un qu’ils connaissent et aiment et qui a été pris en charge par Canuck Place”, a déclaré Hodson. “Je pense que lorsque nous nous connectons à ce niveau significatif, personne n’espérerait jamais que leur proche ait besoin de tout type de soins palliatifs, en particulier un enfant, mais pour certains de nos membres, en particulier les grands-parents, cela frappe à la maison.”