Les policiers de Killjoy ont menacé une collecte de fonds festive d’une amende de 10000 £ pour son affichage de lumières de Noël – avertissant que cela pourrait provoquer une violation des règles de Covid.

Les agents disent que les lumières festives à part entière de Trevor Payne – qu’il installe chaque année pour collecter des fonds pour des organismes de bienfaisance dans le domaine de la santé mentale – organisent de « grands rassemblements » devant son domicile à Cheslyn Hay, dans le Staffordshire.

La police a maintenant mis en garde le joueur de 46 ans, affirmant que les rassemblements à l’extérieur de son domicile pourraient enfreindre les règles de Covid pour la zone – qui se trouve au niveau 3.

Et ils disent que M. Payne pourrait être condamné à une amende maximale de 10000 £ si les grands rassemblements se poursuivent.

Mais le père de deux enfants a maintenant riposté aux « Grinches » opposés à son affichage et a déclaré qu’il « essayait simplement de rendre les gens heureux ».

M. Payne a déclaré: « Personne n’a autre chose à faire à cause du coronavirus et cela apportait un peu de joie, mais maintenant je dois renvoyer les gens qui sont venus le voir. Les enfants ont été laissés en larmes, c’est déchirant.

«Je peux voir pourquoi certains voisins pourraient ne pas aimer une augmentation du trafic.

Mais pour le bien de deux ou trois semaines, et la quantité de bonheur que cela apporte et l’argent qu’il recueille, vous auriez pensé qu’ils seraient capables de le supporter.

La police du Staffordshire a déclaré que des agents se sont impliqués après avoir reçu des appels de préoccupation de la part de personnes de la région.

Les patrons de la force ont déclaré qu’ils n’avaient pris aucune mesure d’exécution et qu’ils travaillaient avec M. Payne et les responsables du conseil local afin de rendre l’affichage « conforme à Covid ».

Mais les habitants de la région ont critiqué la force pour avoir «gâché la petite quantité de joie festive» qu’ils pourraient éprouver cette année.

Les patrons de la force ont déclaré qu’ils n’avaient pris aucune mesure d’exécution et qu’ils travaillaient avec M. Payne (photo) et les responsables du conseil local afin de rendre l’affichage « conforme à Covid »

Anne Marie Beckett, 32 ans, a déclaré que sa fille Serena, trois ans, et son fils Bobby, âgé de cinq ans, avait « adoré » les lumières avant que les agents ne se déplacent sur la route.

Elle a déclaré: « Je pense que c’est dégoûtant pour être honnête.

«La plupart des gens portaient des masques et des distances sociales dans un système à sens unique à travers le jardin. C’était vraiment en sécurité et joliment décoré.

«C’était la première fois que nous allions à celui-ci et c’est l’un des meilleurs que nous ayons vu.

« Tout le monde essayait juste de donner à leurs enfants un avant-goût de Noël, puis la police est arrivée.

« Nous essayions simplement de créer un esprit de Noël pour les enfants et maintenant ils ont gâché le peu de joie festive dont nous pourrions profiter cette année. »

Elle a ajouté: « Ces personnes collectent des fonds de manière désintéressée pour Young Minds. Ils font leur part pour un organisme de bienfaisance en santé mentale, qui a vraiment besoin de soutien en ce moment.

« Il y avait environ 50 personnes là-bas lorsque nous sommes arrivés, mais il a été organisé en toute sécurité par les propriétaires. »

Un autre résident local, Sam Bartlett, 36 ans, a ajouté: « Vous avez des gens qui vont à des matchs de football, mais vous ne pouvez pas emmener des enfants voir des lumières de Noël pour faire un don à une bonne cause.

«Cela semble juste à l’envers. Je ne suis pas un de ces négateurs de Covid et si je ne me sentais pas en sécurité, je n’aurais pas emmené les enfants.

« Mais il avait des stations de désinfection des mains, des balises en bas et un système à sens unique en place – c’était plus judicieusement aménagé que certains magasins et pubs où je suis allé. »

Les résidents de la région ont critiqué la force pour avoir « gâché le peu de joie festive » qu’ils pourraient éprouver cette année. Sur la photo: les lumières festives devant la maison de M. Payne

M. Payne espérait collecter environ 1000 £ pour l’association caritative Young Minds avec son écran (photo) avant la fermeture.

Il a ajouté: « La police a du mal pour le moment, cela ne fait aucun doute, mais elle doit faire preuve de bon sens de temps en temps et définir ses priorités. »

M. Payne espérait collecter environ 1000 £ pour l’organisation caritative Young Minds avant la fermeture.

Une collecte de fonds en ligne, mise en place par Joe Taylor, pour sauver l’affichage a déjà permis de collecter 300 £.

Il a écrit: « Trevor, un habitant de Cheslyn Hay, dans le Staffordshire, décore sa maison avec des milliers de lumières de Noël chaque année pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives.

«En plus d’élever des milliers de personnes au fil des ans, les familles locales avec enfants adorent marcher et visiter les lumières.

« 2020 n’aurait pas dû être différent, sauf pour la police du Staffordshire qui a décidé d’intervenir et de menacer Trevor d’une amende de 10000 £ s’il n’avait pas éteint les lumières, malgré une autorisation préalable en raison de la réglementation Covid.

« Comme vous pouvez l’imaginer, cela a mis en colère les résidents locaux qui soutiennent pleinement Trevor.

« Malheureusement, jusqu’à ce que cela soit annulé avec la police locale, j’ai créé cette page GoFundMe pour soutenir l’organisme de bienfaisance choisi par Trevor pour aider à collecter des fonds pour la perte des dons qu’il recevra parce qu’il ne sera pas en mesure d’attirer les résidents locaux. »

Publiant sur Facebook dimanche, M. Taylor a averti les habitants de ne pas rallumer les lumières car la police avait interdit à M. Payne de les rallumer.

Il a dit: «Ne visitez pas ce soir. Partagez s’il vous plait. La police du Staffordshire conseille à nouveau à Trevor de NE PAS allumer ses lumières ce soir malgré la mise en place de mesures Covid.

Une collecte de fonds en ligne, mise en place par Joe Taylor, pour sauvegarder l’affichage (photo) a déjà levé 300 £

M. Payne a maintenant placé des pancartes à l’extérieur de sa maison avertissant les gens de ne pas se rassembler après un avertissement de la police

« Avec cette bataille constante avec la police du Staffordshire, Trevor manque des dons pour collecter des fonds pour YoungMinds. »

La police du Staffordshire a également publié sur Facebook pour demander aux gens d’éviter Kestrel Way en raison d’un « grand rassemblement » – mais le message a été supprimé depuis le week-end.

Un porte-parole de la force a déclaré avoir reçu trois appels à propos du rassemblement qui auraient vu des visiteurs entrer dans le jardin et un grand nombre de voitures garées dans la zone.

L’inspecteur en chef David Wain, de l’équipe de police de quartier du South Staffordshire, a déclaré: « Les agents étaient présents après que les résidents se soient déclarés préoccupés par la sécurité des personnes présentes au rassemblement, ce qui semblait enfreindre les restrictions actuelles de Covid.

Les agents ont agi de bonne foi et ont expliqué au chef de famille que le comté était soumis à des restrictions Covid de très haut niveau d’alerte qui sont en vigueur pour empêcher la propagation de l’infection et protéger les gens.

« Aucune mesure coercitive n’a été prise après que le propriétaire de la maison a accepté d’éteindre les lumières pour la soirée.

« La police travaille en partenariat avec le South Staffordshire Council et le propriétaire pour rendre le site conforme à Covid afin que les gens puissent profiter des lumières et faire des dons de bienfaisance sécurisés d’une manière qui protège tout le monde et empêche la propagation du virus. »