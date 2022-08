Une collecte de fonds a commencé pour la famille du médecin de Vernon qui s’est noyé à Kamloops

De l’aide est recherchée pour une famille locale après que le père s’est noyé en sauvant son fils.

Michael Mthandazo nageait avec son fils dans la rivière Thompson à Kamloops le 30 juillet.

“Le courant a commencé à s’accélérer et bien qu’il ait pu aider son fils à sortir de l’eau, il n’a pas pu sortir lui-même”, a déclaré Noha Fossen, qui collecte des fonds pour la famille à la suite du tragique accident. “Il a malheureusement été emporté et son corps n’a pas encore été retrouvé.”

Fossen est un collègue de Mthandazo, un médecin de Vernon qui était le seul soutien économique, laissant sa femme Julia s’occuper uniquement de leurs deux fils, âgés de 11 ans et huit mois.

“C’est une telle tragédie et avec la bénédiction de Julia, nous avons lancé une page GoFundMe dans l’espoir d’alléger une partie du fardeau financier à venir”, a déclaré Fossen. «Il était médecin de famille en ville, donc son vide sera immensément ressenti et la communauté doit vraiment s’en sortir pour sa famille et surtout son garçon qui a été témoin de tout cela.»

Ceux qui souhaitent aider peuvent le faire sur https://gofund.me/be0c57ab.

