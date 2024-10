Une collaboration internationale lutte contre la hausse des taux de cancer en Amérique du Sud

Le National Comprehensive Cancer Network et le Latin American Cooperative Oncology Group publieront des lignes directrices sur le traitement du cancer adaptées aux Brésil.

RÉUNION DE PLYMOUTH, Pennsylvanie., 9 octobre 2024 /CNW/ — Le Réseau national global de lutte contre le cancer® (NCCN®)—une alliance des principaux centres de cancérologie aux États-Unis—annonce une collaboration renouvelée avec le Latin American Cooperative Oncology Group (LACOG) pour améliorer les résultats du cancer dans Amérique du Sud. Les organisations internationales d’oncologie ont travaillé ensemble pour publier de nouvelles lignes directrices de pratique clinique du NCCN en oncologie (lignes directrices du NCCN®) pour le cancer de la prostate : édition du Brésil.

Les lignes directrices du NCCN® pour le cancer de la prostate : édition Brésil sont désormais disponibles gratuitement sur NCCN.org/global. D’autres adaptations brésiliennes des lignes directrices du NCCN pour d’autres types de cancer sont prévues à l’avenir.

« Les soins contre le cancer dans Brésil et partout l’Amérique latine devrait suivre les meilleures pratiques acceptées au niveau international tout en relevant les défis uniques auxquels sont confrontés les prestataires de soins de santé dans la région », a déclaré Dr. Karine TrindadePrésident du Groupe Génito-urinaire du LACOG. « La normalisation des soins grâce à des lignes directrices fondées sur des consensus d’experts et fondées sur des données probantes est associée à de meilleurs résultats pour les patients et à une utilisation plus efficace des ressources. En formalisant ces recommandations, nous garantissons que nos équipes médicales peuvent offrir les traitements les plus récents, approuvés par des experts et adaptés. aux besoins spécifiques de la population latino-américaine.

Le cancer de la prostate a été sélectionné comme première adaptation des lignes directrices du NCCN issue de cette collaboration en fonction des besoins. Il s’agit du type de cancer le plus répandu chez les hommes Brésil et la deuxième cause de décès par cancer.1 L’incidence du cancer de la prostate dans la région augmente régulièrement de 3 à 5 % par an,2 s’ajoutant à un besoin croissant d’accès à des recommandations thérapeutiques établies et fondées sur des données probantes.

« C’est toujours un honneur de travailler avec des experts locaux et d’échanger des connaissances essentielles pour améliorer les soins prodigués aux personnes atteintes de cancer », a déclaré Crystal S. DenlingerMD, président-directeur général, NCCN. « Ce travail avec LACOG renforce nos efforts pour définir et faire progresser les soins contre le cancer de haute qualité, de grande valeur et centrés sur le patient à l’échelle mondiale. Il nous permet d’adapter nos lignes directrices NCCN de renommée mondiale aux circonstances spécifiques de Brésilafin que les prestataires disposent d’informations à portée de main pour aider les patients atteints de cancer à vivre une vie meilleure.

Les lignes directrices du NCCN constituent la norme reconnue en matière d’orientation et de politique cliniques en matière de gestion du cancer et les lignes directrices de pratique clinique les plus complètes et les plus fréquemment mises à jour disponibles dans tous les domaines de la médecine. Les versions primaires sont rédigées par des groupes d’experts multidisciplinaires spécifiques à un sujet provenant des principaux centres de cancérologie du pays. les États-Unis. Des études ont montré qu’un traitement conforme aux recommandations des lignes directrices est associé à une survie plus longue et à de meilleurs résultats.

Le programme mondial du NCCN a commencé à travailler avec LACOG en 2011, puis s’est lancé dans de nouveaux projets en 2021 pour accroître l’accessibilité aux directives du NCCN et au contenu associé pour les prestataires, les patients, les membres de la famille et les soignants dans l’Amérique latine.

Il existe actuellement plus de 20 adaptations mondiales des lignes directrices du NCCN, ainsi que plus de 270 traductions dans 51 langues. Les lignes directrices harmonisées du NCCN™ et le cadre du NCCN pour la stratification des ressources (NCCN Framework™) proposent des recommandations supplémentaires pour définir un traitement approprié pour différents niveaux de ressources. Apprenez-en davantage sur NCCN.org/global.

À propos du Réseau national global de lutte contre le cancer

Le réseau national global de lutte contre le cancer® (NCCN®) est une alliance à but non lucratif de principaux centres de cancérologie consacré aux soins aux patients, à la recherche et à l’éducation. Le NCCN se consacre à l’amélioration et à la facilitation de soins contre le cancer de qualité, efficaces, équitables et accessibles afin que tous les patients puissent vivre une vie meilleure. Les lignes directrices de pratique clinique du NCCN en oncologie (lignes directrices du NCCN®) fournir des recommandations consensuelles d’experts transparentes, fondées sur des données probantes pour le traitement, la prévention et les services de soutien contre le cancer ; elles constituent la norme reconnue en matière d’orientation et de politique cliniques en matière de gestion du cancer et les lignes directrices de pratique clinique les plus complètes et les plus fréquemment mises à jour disponibles dans tous les domaines de la médecine. Les lignes directrices du NCCN pour les patients® fournir des informations spécialisées sur le traitement du cancer pour informer et responsabiliser les patients et les soignants, grâce au soutien du Fondation NCCN®. Le NCCN fait également progresser la formation continue, les initiatives mondiales, les politiques, la collaboration et la publication en matière de recherche en oncologie. Visite NCCN.org pour plus d’informations.

