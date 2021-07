Une coiffeuse enceinte refuse de couper les cheveux des clients s’ils ont eu un coup de Covid dans une tentative bizarre de «protéger sa famille»

Une coiffeuse ENCEINTE refuse de manière controversée de couper les cheveux des clients s’ils ont eu un coup de Covid, dans une tentative bizarre de « protéger sa famille ».

Selon un Perth maintenant rapport, le propriétaire de Sweeney Todd Barber’s Shop, à Bunbury, une ville portuaire d’Australie-Occidentale, a récemment posté sur Facebook pour faire la demande étrange.

Elle a demandé à ses clients d’annuler leurs rendez-vous, s’ils avaient reçu un jab Covid.

« Pour les clients que je vois toujours, je demande sincèrement que si vous avez reçu le vaccin COVID, vous pouvez s’il vous plaît annuler votre rendez-vous », a écrit Abi Locock.

« Je ne suis plus à l’aise d’affronter des personnes vaccinées contre le COVID. »

« Je dois faire ce qui est le mieux pour ma santé et celle de ma famille. Je remercie tout le monde pour leur soutien continu et c’est avec le cœur lourd que j’ai dû prendre cette décision. »

Son message a reçu des réponses mitigées; beaucoup ont critiqué Loock pour avoir «discriminé» les personnes qui se font vacciner pour se protéger et protéger les autres contre une pandémie mondiale.

« Mon esprit est ahurissant », a commenté un utilisateur de Facebook.

« Je viens d’informer mon mari et mon fils qu’il est peut-être temps pour eux de changer de coiffeur », a déclaré un autre.

Mais d’autres l’ont félicitée pour «se tenir fermement contre cette tyrannie».

« Vous êtes une femme sage », a commenté une personne.

« C’est une chose agréable de voir des gens si éveillés et de plus leur souci de leur bien-être concernant la protéine de pointe », a déclaré un autre.

Le ministre de la Santé d’Australie-Occidentale, Roger Cook, était fermement dans le premier camp, affirmant que le sentiment de la femme était « faux à tant de niveaux ». et encourager les gens à suivre la science.

« Nous voulons que les gens soutiennent la science, nous voulons que les gens fassent ce qui est juste pour la communauté d’Australie-Occidentale », a-t-il déclaré.

« Faites-vous vacciner, assurez-vous que vous pouvez vous protéger, protéger votre famille et la communauté.

« Ces affirmations ridicules et ces personnes qui prennent cette position extraordinaire sont une distraction pour la communauté.

« Ils sont aussi dangereux en termes d’attitudes. »

La nouvelle de la position controversée survient alors que la variante Delta se propage à travers l’Australie, qui est une population en grande partie non vaccinée.

Hier, il y avait plus de 1 500 cas actifs en Nouvelle-Galles du Sud, à Victoria et en Australie-Méridionale – sur plus de 32 588 cas tout au long de la pandémie.





L’aggravation de l’épidémie a contraint les autorités à mettre 14 millions de personnes en détention.

À ce jour, environ 10 850 993 doses de vaccins contre le coronavirus ont été administrées aux résidents australiens.

Selon un Rapport ABC, les 40 millions de doses nécessaires pour vacciner complètement la population adulte australienne seront atteintes début février de l’année prochaine, à condition que le déploiement se poursuive au même rythme.

