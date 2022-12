Une coiffe autochtone de 200 ans rapatriée sera exposée dans un musée du nord de la Colombie-Britannique

Le retour d’une coiffe Susk’uz vieille de 200 ans qui était exposée au Musée royal de l’Ontario depuis environ 140 ans sera célébré samedi lors d’une cérémonie de rapatriement dans le nord de la Colombie-Britannique.

La coiffe Keyohwhudachun (chef) est un artefact culturel des Maiyoo Keyoh, un territoire familial situé à environ 100 kilomètres au nord-ouest de Prince George. La cérémonie d’accueil de la coiffe à domicile aura lieu samedi après-midi au musée de Prince George, The Exploration Place, qui l’affiche comme pièce maîtresse d’une nouvelle exposition.

Jim Munroe, président et chef de la direction de la Maiyoo Keyoh Society, affirme que la coiffe est importante pour plusieurs raisons, notamment le fait qu’elle est liée au système de gestion et de gouvernance des terres de la famille autochtone.

“C’est quelque chose qui est non seulement important pour nous, mais je pense que cela permet à la société en général d’établir un lien avec la société qui nous a soutenus pendant des centaines, voire des milliers d’années.”

“C’est une opportunité fantastique de pouvoir partager cela avec tout le monde.”

La coiffe a des coquillages en forme de flûte, des fanons de baleines à bosse et de longs cheveux tressés d’ancêtres féminins du chef héréditaire Petra A’Huille. (Société Maiyoo Keyoh)

Le retour de la coiffe “signifie beaucoup”

La coiffe est faite de coquillages en forme de flûte, de fanons de baleines à bosse et de longs cheveux tressés de manière complexe des ancêtres féminins de l’épouse de Munroe, Petra A’Huille, qui est Maiyoo Keyoh, chef héréditaire.

La coiffe appartenait à l’origine à l’arrière-arrière-grand-père d’A’Huille, George A’Huille, et remonte au milieu des années 1800.

“C’est vraiment bien de le retrouver”, a déclaré Petra A’Huille. “Cela signifie beaucoup pour moi que ce soit de retour dans ma famille.”

George A’Huille est montré dans un croquis. Il est le propriétaire d’origine d’une coiffe qui a été renvoyée de l’Ontario et qui est exposée près de son territoire d’origine dans le nord de la Colombie-Britannique. (Société Maiyoo Keyoh)

La découverte fortuite a conduit au retour

Munroe a repéré la coiffe en parcourant la collection en ligne du Musée royal de l’Ontario en 2017. Il dit qu’elle a été prise par un prêtre catholique, le père Adrien Morice, vers 1887, à une époque où le premier gouvernement canadien interdisait aux Premières Nations de se livrer à toute cérémonies traditionnelles.

Morice a finalement livré la coiffe à un musée de Toronto, et elle a ensuite été donnée au Musée royal de l’Ontario.

Munroe dit que le travail a commencé il y a environ trois ans pour ramener la coiffe dans le nord de la Colombie-Britannique. Avec le soutien de nombreux partenaires – dont des politiciens provinciaux et fédéraux, la BC Museums Association, le ministère du Patrimoine canadien et la Commission de vérité et réconciliation du Canada – il a déclaré qu’il était de retour sur le sol de la Colombie-Britannique en «mai ou juin» 2022.

Un accord entre la Maiyoo Keyoh Society et The Exploration Place a maintenant la coiffe du musée, que Munroe a appelé “l’installation hôte”.

La coiffe Susk’uz sera au centre d’une exposition qui présentera également d’autres artefacts et photos, a déclaré Munroe.

Tracy Calogheros, PDG de The Exploration Place, a déclaré que l’exposition sera en place “au cours des prochaines années” tandis que la famille Munroe déterminera quoi faire avec la coiffe.