Une coalition israélienne fragile, avec un peu de colle sous-jacente

La survie deviendra alors l’enjeu. La démocratie parlementaire d’Israël a viré dans une direction présidentielle sous M. Netanyahu. En fin de compte, son style de plus en plus dédaigneux avait aliéné trop de gens, en particulier parmi les alliés nominaux de droite.

Après qu’un accord ait été trouvé vendredi sur le programme gouvernemental, M. Bennett a déclaré : « Le gouvernement travaillera pour tout le public israélien – religieux, laïc, ultra-orthodoxe, arabe – sans exception, comme un seul. Nous travaillerons ensemble, dans le cadre d’un partenariat et d’une responsabilité nationale, et je crois que nous réussirons. »

Le succès exigera des compromis constants. « Ils ne traiteront pas des questions hautement controversées entre la gauche et la droite », a déclaré Tamar Hermann, professeur de sciences politiques à l’Université ouverte d’Israël.

En pratique, cela signifie une concentration probable sur les affaires intérieures plutôt que sur les affaires étrangères. Israël n’a pas eu de budget depuis plus de deux ans de troubles politiques et d’élections répétitives. M. Bennett, un millionnaire de la technologie autodidacte, est déterminé à offrir un niveau de vie et une prospérité plus élevés à une population lasse d’une telle paralysie.