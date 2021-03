Une coalition internationale d’autorités de régulation accepte d’accélérer le traitement des vaccins Covid-19 modifiés pour les variantes

Le Consortium ACCESS, une coalition internationale d’autorités de réglementation, a annoncé qu’il accélérerait l’approbation des vaccins Covid-19 modifiés pour les nouvelles variantes du virus, évitant ainsi le long processus d’approbation normal.

Dans une annonce jeudi, ACCESS Consortium a révélé qu’il accélérerait tout vaccin modifié si les fabricants «Fournir des preuves solides» pour aider à obtenir rapidement des doses de jabs efficaces pour le public.

«Notre priorité est de fournir au public des vaccins efficaces dans les plus brefs délais, sans compromettre la sécurité», Le directeur scientifique de la MHRA, le Dr Christian Schneider, a déclaré dans un communiqué.

Répondant aux préoccupations potentielles selon lesquelles un processus de réglementation plus rapide aurait un impact sur la sécurité des vaccins, la MHRA a déclaré qu’aucun vaccin ne serait approuvé à moins qu’il ne respecte les «Normes élevées» de «qualité et efficacité» qui sont nécessaires.

Aussi sur rt.com La variante Brésil Covid-19 peut réinfecter jusqu’à 61% de ceux qui se rétablissent du virus – étude

Bien que les vaccins existants aient été développés pour protéger contre les formes antérieures de Covid-19, on pense qu’ils devraient encore fournir une certaine protection contre les formes mutées de coronavirus, telles que les souches brésiliennes, du Kent ou sud-africaines.

Des pays, comme le Royaume-Uni, accélèrent déjà les versions modifiées du vaccin contre la grippe sur une base annuelle pour s’assurer qu’il suit le virus saisonnier, il est donc prévu que les versions mises à jour du vaccin contre le coronavirus soient approuvées en utilisant un processus similaire.

ACCESS Consortium a été créé en 2007 par l’Australie, le Canada, Singapour et la Suisse pour accroître la coopération mondiale afin de garantir aux patients un accès rapide à des produits médicaux de haute qualité, sûrs et efficaces. L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé du Royaume-Uni a adhéré en 2020.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!