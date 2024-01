Une coalition diversifiée à qui Rudy Giuliani doit de l’argent se réunit virtuellement pour la première audience de faillite

NEW YORK (AP) — Un groupe de personnes et d’entreprises qui affirment que Rudy Giuliani leur doit de l’argent se sont réunis virtuellement vendredi pour la première audience du tribunal depuis qu’il a déclaré faillite le mois dernier après perdre un procès en diffamation à deux travailleurs électoraux de Géorgie.

Au cours d’une audience Zoom de deux heures, un avocat de Giuliani a déclaré à un juge américain des faillites que l’ancien maire de New York n’avait pas les fonds nécessaires pour payer les 148 millions de dollars qu’il devait aux travailleurs électoraux pour avoir répandu un complot sur leur rôle dans les élections de 2020. D’autres personnes ayant des réclamations contre Giuliani devraient également s’attendre à attendre.

“Il n’y a pas d’or au bout de l’arc-en-ciel”, a déclaré l’avocat Gary Fischoff, soulignant que Giuliani gagnait sa vie en tant qu’animateur de radio et de podcast tout en faisant face à un large éventail de “problèmes financiers”.

Le dépôt de bilan a donné naissance à une coalition diversifiée de créanciers qui avaient auparavant poursuivi Giuliani pour des questions sans rapport.

Outre les travailleurs électoraux, les créanciers comprennent un employé de supermarché qui a été jeté en prison pour tapotant le dos de Giulianideux sociétés de technologie électorale sur lesquelles il a répandu des complots, une femme qui dit qu’il l’a contrainte dans le sexe, plusieurs de ses anciens avocats, l’IRS et Hunter Biden. Biden poursuit Giuliani, affirmant qu’il a partagé à tort ses données personnelles après les avoir obtenues auprès du propriétaire d’un atelier de réparation d’ordinateurs.

Le dépôt de bilan de Giuliani le mois dernier est intervenu un jour après qu’un juge lui a ordonné de verser immédiatement 148 millions de dollars à Ruby Freeman et à sa fille, Wandrea « Shaye » Moss. La déclaration du chapitre 11 a interrompu le jugement mais a également empêché Giuliani de contester le verdict.

Lors de l’audience de vendredi, l’avocat de Giuliani a tenté de convaincre le juge des faillites, Sean Lane, de lever temporairement la suspension pour lui permettre de faire appel du jugement.

Lane a accepté l’étape procédurale, sous certaines conditions, ajoutant : « Il existe ici une préoccupation légitime concernant les dépenses, le coût et le retard. »

Certains créanciers de Giuliani ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’il profite du processus de faillite pour éviter de payer ses dettes.

Notant que Giuliani entretient une « relation transactionnelle avec la vérité », l’avocat d’un groupe de créanciers, Abid Qureshi, a exhorté le juge à mettre en place des garde-fous pour garantir que le litige ne s’éternise pas inutilement.

Et il a fait allusion à un possible conflit entre ceux qui affirment que Giuliani leur doit de l’argent, avertissant que la décision du juge pourrait entraîner “des conséquences involontaires si un certain créancier saute la file d’attente”.

Ron Kuby, un avocat représentant Daniel Gill, un employé de ShopRite qui poursuit Giuliani pour avoir prétendument fabriqué une agression contre lui, a déclaré qu’il n’y avait « aucune discorde entre les créanciers ».

La prochaine audience est prévue pour le 31 janvier.