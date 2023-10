Ôun homme qui aide adolescents faire pression directement sur le Congrès pour qu’il adopte une législation Grande technologie responsable de la manière dont il gère ses données et son activité en ligne.

Les parents et les législateurs se sont exprimés ouvertement sur problèmes de santé mentale croissants à laquelle sont confrontés les jeunes des États-Unis. Qu’il s’agisse des effets d’Instagram sur l’image de soi, des propriétés addictives de TikTok ou des manières abusives dont les adultes traitent les jeunes sur les réseaux sociaux, la technologie est devenue une priorité pour de nombreux législateurs.

L’un des défenseurs émergents d’un changement de politique est Jason Frost, fondateur de l’organisation à but non lucratif axée sur les adolescents, Wired Human. Frost utilise la voix des élèves des collèges et lycées pour rechercher une réponse bipartite du Congrès aux problèmes des jeunes créés par les technologies d’aujourd’hui.

Le désir de protéger la jeunesse offre une « révolution visant à combler le fossé aux États-Unis autour d’un thème que nous pouvons tous soutenir, que nous pouvons tous être inspirés, à savoir que nous pouvons faire de notre mieux pour nos enfants dans ce pays », a déclaré Frost. , 35 ans, a déclaré au Examinateur de Washington.

Wired Human se décrit comme « engagé à préserver l’innocence de l’enfance » en proposant des formations, des outils et un plaidoyer politique pour enseigner la responsabilité numérique aux adolescents.

Jason et Lisa Frost de Wired Human Wired Human

Frost a également rassemblé une « coalition de jeunes » pour présenter aux législateurs ses préoccupations concernant l’état des lois. Cette coalition d’une douzaine de jeunes adultes s’est rendue dans plusieurs bureaux de législateurs jeudi et vendredi pour plaider en faveur de l’adoption de la loi sur la sécurité des enfants en ligne et de la loi EARN IT.

Les membres de Wired Human se réunissent au bureau du sénateur Richard Blumenthal (Démocrate-CT) pour discuter de KOSA le jeudi 19 octobre 2023. Avec l’aimable autorisation du bureau du sénateur Richard Blumenthal

KOSA, tel que présenté par les sénateurs Marsha Blackburn (R-TN) et Richard Blumenthal (D-CT), exigerait que les plateformes prennent des mesures pour prévenir un ensemble défini de préjudices causés aux mineurs, notamment la promotion du suicide, la toxicomanie, l’exploitation sexuelle, et la consommation de drogues ou d’alcool. Cela obligerait également les sociétés de médias sociaux à mettre en œuvre des contrôles pour les utilisateurs, notamment des options permettant de limiter le temps d’écran, de restreindre les fonctionnalités addictives et de limiter l’accès aux profils d’utilisateurs. Les outils de gestion utiliseraient par défaut les paramètres les plus stricts pour les utilisateurs de moins de 16 ans.

Les conversations autour de KOSA ont été « incroyables », a déclaré Frost. La coalition de jeunes de Wired Human, qui comprenait des étudiants de Virginie, du Tennessee, de l’Oregon, de Floride et de Washington, DC, a rencontré Blackburn et Blumenthal jeudi pour donner leur point de vue sur l’importance du KOSA. Il a également rencontré d’autres bureaux pour convaincre les sénateurs de soutenir le projet de loi, bien que Frost n’ait pas précisé quels bureaux les rencontreraient.

La loi EARN IT modifierait l’article 230 de la loi sur la décence en matière de communications, une partie cruciale de la loi sur les télécommunications protégeant les sites Web contre les poursuites pour le contenu publié par les utilisateurs, en supprimant les protections si les plateformes enfreignent les lois fédérales et étatiques relatives au matériel d’abus sexuel sur des enfants. . EARN IT a été envisagé par le Congrès en 2020 et 2022, mais n’a pas réussi à obtenir du succès en raison de l’opposition des défenseurs de la vie privée. Ils allégué le projet de loi affaiblirait le cryptage attaché aux messages privés ou obligerait les plateformes à signaler les propos défavorables de leurs utilisateurs.

Les menaces à la vie privée ne sont pas une préoccupation tant que « vous êtes extrêmement précis sur ce que vous essayez de rechercher en ligne, à savoir des images d’abus sexuels d’enfants en ligne », a soutenu Frost.

Il a déclaré que l’industrie technologique utilise les préoccupations concernant la parole et la vie privée comme une carte pour « sortir de prison sans prison » pour éviter d’être tenue pour responsable.

Frost a travaillé avec des adolescents dans le cadre du ministère religieux et de la formation linguistique internationale pendant plus d’une décennie aux côtés de son épouse, Lisa. Ce n’est qu’en 2017, lorsqu’il a entendu parler d’enfants attirés dans des appartements pour hommes adultes à l’âge de 14 ans et d’autres adultes abusant des plateformes pour leur propre profit, que les effets des médias sociaux ont attiré son attention. Le couple a écrit un livre, Le verre entre nous, en 2020 pour proposer une « approche basée sur les valeurs » aux défis liés à la gestion des médias sociaux par les familles. Ils ont ensuite lancé Wired Human, dont l’objectif principal est de fournir des outils pédagogiques et des formations aux adolescents et aux parents pour les aider à comprendre comment naviguer dans le monde numérique. Cela comprend des outils pour assurer la sécurité des enfants, des solutions pour briser les habitudes médiatiques destructrices et montrer aux jeunes comment éviter les préjudices en ligne.

L’organisation a également rencontré lors de réunions à huis clos plusieurs employés de grandes entreprises technologiques pour leur demander de prendre des mesures créatives pour répondre aux problèmes auxquels sont confrontés les adolescents d’aujourd’hui. Frost a refusé de nommer quelles sociétés.

L’objectif final de Frost est de « créer des parcours dans lesquels les enfants deviennent des leaders dotés de l’autonomie nécessaire pour faire de bons choix » en matière de technologie.

