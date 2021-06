Une coalition de députés et de syndicats exhorte Alok Sharma à envisager une semaine de travail plus courte lors du sommet sur le climat

Une coalition de députés, dont John McDonnell du Labour, des syndicats et des militants écologistes exigent que le gouvernement veille à ce qu’une semaine de travail plus courte soit discutée lors du sommet des Nations Unies sur le climat organisé par le Royaume-Uni.

Dans une lettre à Alok Sharma, qui a été nommé plus tôt cette année par Boris Johnson comme président de la Cop 26, les signataires appellent à prendre en considération les « avantages qu’une semaine de travail plus courte pourrait offrir dans la course pour limiter les pires effets du changement climatique ».

Cela survient alors que le gouvernement se prépare à accueillir la conférence cruciale sur le climat en novembre, les dirigeants mondiaux étant invités à présenter des «objectifs ambitieux de réduction des émissions à l’horizon 2030» qui s’alignent sur l’objectif juridiquement contraignant du Royaume-Uni de zéro net d’ici le milieu du siècle.

La lettre met en lumière une récente rapport de Platform London – commandé par la campagne de la semaine des 4 jours – qui a suggéré le mois dernier l’introduction d’une semaine de travail de quatre jours sans perte de salaire aiderait les efforts de réduction de l’empreinte carbone de la Grande-Bretagne, avec une réduction possible de 127 millions de tonnes par an d’ici 2025.

« Cela représenterait une réduction de 21,3 %, plus que l’ensemble de l’empreinte carbone de la Suisse, et équivaudrait également à retirer 27 millions de voitures de la circulation, soit l’ensemble du parc automobile britannique », a écrit la coalition de militants.

Aux côtés de M. McDonnell – l’ancien chancelier fantôme du Labour – la lettre a également été signée par la chef adjointe du SNP à Westminster, Kirsten Oswald, la députée verte Caroline Lucas, les députés travaillistes de gauche Clive Lewis et Zarah Sultana, et le député Plaid Ben Lake.

Parmi les autres noms figurent Len McCluskey, secrétaire général de l’un des plus grands syndicats du pays, Unite, Dave Ward, secrétaire général du Communication Workers Union (CWU) et le secrétaire général du syndicat des services publics et commerciaux (PCS) Mark Serwotka.

« Les preuves montrent systématiquement qu’une réduction des heures de travail est en corrélation avec une diminution de la consommation d’énergie et des ménages, des réductions des déplacements à forte intensité de carbone et permet aux gens d’adopter des comportements plus respectueux de l’environnement », ont-ils soutenu.

« Nous avons noté et sommes d’accord avec vos récents commentaires selon lesquels la Cop26 marque » notre dernier espoir » de prévenir la dégradation du climat et » notre meilleure chance de construire un avenir meilleur « . Avec des conséquences aussi énormes en jeu, il est crucial que toutes les options possibles pour ramener les émissions à des niveaux sûrs soient envisagées.

« Comme le conclut le rapport Platform London, il existe un potentiel important de réduction du temps de travail pour aider à lutter contre la crise climatique, et nous vous demandons donc de confirmer que vous inclurez une discussion à la Cop26 sur les avantages potentiels d’une semaine de travail plus courte et l’impact cela pourrait avoir sur la réduction de l’empreinte carbone du Royaume-Uni.

Le concept d’une semaine de travail plus courte a pris de l’ampleur ces dernières années, les travaillistes s’étant engagés lors des dernières élections à réduire la durée hebdomadaire moyenne du travail à temps plein à 32 dans l’ensemble de l’économie.

Un sondage pour L’indépendant a découvert l’année dernière que près des deux tiers du public et plus de la moitié des électeurs conservateurs pensaient que le gouvernement devrait explorer l’introduction d’une telle politique à la suite de la pandémie de Covid-19.

Et plus tôt en 2021, il est également apparu que le gouvernement espagnol de gauche mettait en place un projet pilote limité d’une semaine de travail de quatre jours, avec une aide financière de 50 millions d’euros (43,1 millions de livres sterling) à fournir aux entreprises qui réduisent la semaine de travail à 32 heures. sans perte de salaire.

Joe Ryle, un militant du groupe de campagne de la semaine de 4 jours, a déclaré: «Si le gouvernement est sérieux dans la lutte contre le changement climatique, alors une semaine de travail plus courte doit être sur la table à la Cop26. Les preuves montrent de plus en plus qu’une semaine de travail plus courte serait bénéfique pour les travailleurs et les employeurs et pour l’environnement.

« Pour sauver le climat, l’heure est venue d’une semaine de travail de quatre jours sans perte de salaire », a-t-il ajouté.

Le bureau de M. Sharma a été contacté pour commentaires par L’indépendant.