Une coalition de 3 partis pour former le gouvernement des Îles Féroé

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Le chef des sociaux-démocrates des îles Féroé a déclaré jeudi que son parti formerait un gouvernement de coalition majoritaire après la tenue d’élections parlementaires dans le territoire danois semi-indépendant de l’Atlantique Nord.

Le chef du Parti de l’égalité, Aksel V. Johannesen, a déclaré qu’il ferait équipe avec le Parti de la République de gauche et le Progrès, un parti libéral indépendantiste.

Cette coalition détiendra 18 des 33 sièges au parlement local, Lagtinget. Ces deux derniers partis veulent que l’archipel rocheux de 18 îles devienne indépendant du Danemark.

Johannesen devrait annoncer quel parti occupera les différents postes gouvernementaux plus tard dans la journée. Il deviendra premier ministre et son parti et le Parti de la République obtiendront chacun trois ministères, tandis que Progress en aura deux.

Le nouveau gouvernement a été présenté peu de temps avant la convocation de Lagtinget dans la capitale féroïenne de Torshavn.

Les îles Féroé sont un territoire danois semi-autonome situé entre l’Ecosse et l’Islande avec leur propre parlement et gouvernement. Ils envoient deux législateurs au parlement danois pour représenter l’archipel volcanique qui abrite 49 000 personnes.

The Associated Press