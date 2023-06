Une clinique et des médecins contestent les lois révisées sur l’avortement du Dakota du Nord dans le cadre d’un procès en cours

BISMARCK, ND (AP) – Un ancien fournisseur d’avortement du Dakota du Nord a contesté lundi l’une des lois sur l’avortement les plus strictes du pays, arguant que la loi « viole de manière flagrante » une décision de justice soutenant le droit des patients de l’État d’obtenir la procédure pour préserver leur vie ou santé.

Le procès initialement intenté l’année dernière par ce qui était le seul fournisseur d’avortement de l’État conservateur vise à bloquer une loi récemment approuvée par l’Assemblée législative dirigée par les républicains et signée par le gouverneur Doug Burgum. La loi interdit tous les avortements, sauf dans les cas où les femmes risquent la mort ou un « risque grave pour la santé » ou des grossesses causées par le viol et l’inceste, mais seulement au cours des six premières semaines, lorsque de nombreuses femmes ne savent souvent pas qu’elles sont enceintes.

Il semble peu probable qu’une patiente enceinte à cause d’un viol ou d’un inceste puisse se faire avorter « dans un délai aussi court » que six semaines, a déclaré l’avocate du Centre pour les droits reproductifs Meetra Mehdizadeh à l’Associated Press.

Les États conservateurs se sont efforcés de restreindre l’accès à l’avortement à la suite de l’annulation par la Cour suprême des États-Unis l’an dernier du droit constitutionnel à l’avortement. D’autres États, comme le Minnesota voisin, ont pris des mesures pour protéger l’accès à l’avortement.

Le Dakota du Nord avait une soi-disant interdiction de déclenchement, adoptée en 2007, pour interdire pratiquement tous les avortements si la décision Roe v. Wade était annulée. L’année dernière, la Red River Women’s Clinic a contesté l’interdiction de déclenchement maintenant abrogée comme étant inconstitutionnelle, et lundi, les avocats de la clinique et plusieurs médecins du Dakota du Nord ont déposé une plainte modifiée visant la nouvelle loi. La clinique a déménagé de Fargo à Moorhead, Minnesota, après la décision de la Cour suprême.

Les parrains du projet de loi ont présenté les changements comme une clarification du langage dans les lois sur l’avortement qui se chevauchent, y compris l’interdiction de déclenchement et une loi de 2013 qui visait à interdire les avortements dès qu’une activité cardiaque est détectée.

La nouvelle loi prévoit une peine criminelle pour ceux qui pratiquent un avortement. La peine exclut les patients qui subissent la procédure.

La loi autorise le traitement des grossesses extra-utérines et molaires, deux complications non viables.

La plainte modifiée indique que la nouvelle loi « empêche les femmes enceintes d’accéder aux soins de santé nécessaires et urgents et menace leur vie, leur santé et leur fertilité ». La plainte indique que la loi « viole également de manière flagrante » ce que la Cour suprême de l’État a récemment qualifié de « droit fondamental d’obtenir un avortement pour préserver la vie (d’une patiente) ou sa santé ».

Mehdizadeh a déclaré qu’il était encore « assez déroutant » ce que la loi autorise, comme « quand les gens sont réellement autorisés à avorter dans le cadre des exceptions ».

Les dispositions de la nouvelle loi sur les risques de décès et de santé sont étroites, a-t-elle déclaré. Ils n’incluent pas les problèmes de santé mentale, qui, selon Mehdizadeh, peuvent être causés ou exacerbés par la grossesse et sont « l’une des causes les plus courantes de décès liés à la grossesse ».

Le procureur général du Dakota du Nord, Drew Wrigley, a déclaré qu’il s’attendait à ce que la plainte modifiée soit déposée et a déclaré que son bureau l’examinait.

La sénatrice républicaine Janne Myrdal, parrain du projet de loi, a déclaré qu’elle s’attendait à la plainte modifiée, qu’elle n’avait pas lue. Elle a déclaré que le juge devrait rejeter l’affaire et que les plaignants devraient poursuivre sur le fond de la nouvelle loi, « au lieu de modifier une ancienne affaire où le chapitre (de la loi de l’État) n’est plus là ».

Elle a attribué la « plainte d’environ six semaines » à « certains des éléments les plus libéraux de notre État ».

« J’espère que si quelqu’un subit un viol, il ira immédiatement à l’hôpital et obtiendra un kit de viol, qu’il sera pris en charge afin que nous puissions poursuivre le violeur », a déclaré Myrdal.

L’année dernière, un juge du tribunal de district de l’État avait temporairement bloqué la loi de déclenchement et le tribunal en mars a confirmé la décision avant que la loi ne soit abrogée.

Le juge en chef Jon Jensen a écrit dans l’opinion majoritaire: «La Constitution du Dakota du Nord accorde explicitement à tous les citoyens du Dakota du Nord le droit de profiter et de défendre la vie et de rechercher et d’obtenir la sécurité. Ces droits incluent implicitement le droit d’obtenir un avortement pour préserver la vie ou la santé de la femme.

La législature, en réponse à la décision, a ajouté les dispositions sur les «risques graves pour la santé» et la grossesse molaire au projet de loi, et a mis tout son langage dans un nouveau chapitre de la loi de l’État. Une grossesse molaire, c’est quand une tumeur se forme dans l’utérus.

Mehdizadeh a déclaré que placer la loi dans une nouvelle section du code « est essentiellement une tentative de remplacer et de reconditionner l’interdiction de déclenchement au mépris de la haute cour de l’État et sans aucune considération pour les conséquences dangereuses pour la santé et la vie des gens ».

Myrdal a déclaré que cette décision visait à faciliter le processus de rédaction et à rendre le projet de loi plus clair.

Burgum, qui sollicite la nomination républicaine à la présidence, a déclaré que la nouvelle loi « clarifie et affine la loi existante de l’État … et réaffirme le Dakota du Nord en tant qu’État pro-vie ».

La plainte modifiée ajoute également plusieurs médecins agréés en obstétrique, gynécologie et médecine materno-fœtale en tant que plaignants, car « cette interdiction contient un langage vague, déroutant et non médical qui a laissé les prestataires sans aucune clarté quant au moment où ils peuvent fournir des soins d’avortement, et les menace de punitions sévères s’ils le font », selon Mehdizadeh.

___

Cette histoire a été corrigée pour montrer que le procès a déclaré que la loi « viole de manière flagrante » une décision de justice antérieure, et non « de manière parfumée ».

Jack Dura, l’Associated Press