Un centre de médecine alternative administrant des milliers de faux vaccins COVID-19 a été fermé par la police équatorienne. Le gouvernement local a informé que la clinique de santé de Quito avait été surprise en train d’administrer de faux vaccins à des dizaines de milliers de patients. L’établissement a été perquisitionné par la police et les responsables de la santé mardi.

Le chef de la sécurité de Quito, César Díaz, lors d’un entretien avec la presse, a déclaré que le faux établissement facturait 15 dollars pour chaque dose, affirmant à leurs patients qu’ils « deviendraient immunisés contre le COVID-19 après trois doses ». Il a ajouté que les autorités avaient interrogé des témoins et des personnes qui avaient visité le centre pour se faire vacciner et qu’elles pensaient qu’au moins 70 000 patients avaient reçu les fausses doses.

Diaz a en outre déclaré que les responsables de la santé de Quito ne savaient pas quel type de préparation était injecté aux patients traités dans l’établissement.

Selon les rapportsLors de l’opération policière, la propriétaire du centre, le Dr Lucía Peñafield, a déclaré qu’elle ne distribuait pas de «vaccins» mais de «vitamines et sérums» pour renforcer l’immunité des gens et d’autres traitements pour guérir la maladie. Elle a également déclaré qu’ils avaient traité environ 20000 patients atteints de coronavirus jusqu’à présent.

Peñafiel, qui est en charge du fonctionnement de l’installation, a été vu ne portant aucun masque dans une vidéo qui a été enregistrée par ce qui semble avoir été filmé par un agent d’infiltration. Elle a affirmé qu’elle et son personnel « sont protégés » par le virus.

Dans la séquence vidéo, elle a été surprise en train de dire à l’agent d’infiltration que le vaccin COVID-19 était disponible à la clinique et qu’il fallait trois semaines de vaccins pour guérir. Elle a en outre révélé qu’ils avaient traité plus de 70 000 personnes et que la clinique manquait de stocks de vaccins.

Peñafiel a déclaré plus tard à la presse qu’elle traitait des patients corona positifs avec des traitements au laser, IV, lumière infrarouge et vitamines. Il a été rapporté que parmi ses patients se trouvaient des flics, des soldats militaires ainsi que des responsables de l’administration du président Lenín Moreno.

Malgré les allégations, les habitants de la région ont manifesté son soutien, défendant le médecin et affirmant qu’elle leur avait sauvé la vie après avoir contracté le virus. L’une de ses patientes, Carmen Parra, s’adressant au Daily Mail, a déclaré qu’elles avaient été sauvées par le médecin de médecine alternative et qu’elle était une bonne personne qui avait guéri 12 des personnes atteintes de corona.

L’établissement reste actuellement fermé dans l’attente d’une enquête.

L’Équateur était devenu le premier point chaud de l’Amérique latine en 2020 et a actuellement signalé près de 14780 décès et plus de 246000 cas de COVID-19.