Une clinique de l’Arizona a une solution de contournement pour l’interdiction de la pilule abortive

PHOENIX (AP) – Une clinique d’avortement de Phoenix a trouvé un moyen pour les patientes qui peuvent mettre fin à leur grossesse en utilisant une pilule d’obtenir rapidement le médicament sans enfreindre une loi ressuscitée de l’Arizona qui interdit la plupart des avortements.

Dans le cadre de l’arrangement qui a débuté lundi, les patients subiront une échographie en Arizona, obtiendront une ordonnance via un rendez-vous de télésanté avec un médecin californien, puis la feront envoyer par la poste à un bureau de poste d’une ville frontalière californienne pour être récupérée, le tout gratuitement.

Bien qu’il ne soit pas aussi simple qu’avant qu’un juge de l’Arizona ne décide qu’une loi pré-étatique criminalisant presque tous les avortements pouvait être appliquée il y a près de deux semaines, le processus évite un voyage d’une nuit dans une grande ville de Californie avec une clinique d’avortement. Et il est plus accessible que la précédente solution de contournement utilisée par Camelback Family Planning à Phoenix, qui consistait à demander à un médecin en Suède de prescrire les pilules et à une pharmacie en Inde de les expédier en Arizona. Cela pourrait prendre jusqu’à trois semaines.

Ashleigh Feiring, une infirmière de la clinique, a déclaré que le coût des pilules sera couvert par le Fonds pour l’avortement de l’Arizona, qui aide les femmes à payer l’accès à l’avortement en dehors de l’État. Les femmes peuvent utiliser une pilule pour avorter jusqu’à la 12e semaine de grossesse. Les pilules et les avortements chirurgicaux étaient légaux jusqu’à environ 24 semaines jusqu’à ce que la Cour suprême des États-Unis annule Roe v. Wade en juin et autorise les États à interdire tous les avortements.

Plus tôt cette année, la Food and Drug Administration a définitivement supprimé les règles exigeant des consultations en personne avec un fournisseur avant que les femmes puissent recevoir un avortement médicamenteux, permettant aux femmes d’avoir un rendez-vous de télésanté et de recevoir les pilules par la poste.

Mais l’Arizona a une loi qui interdit d’envoyer les pilules par la poste, ainsi qu’une loi qui interdit tous les avortements à moins que la vie de la mère ne soit en danger. Cela a conduit les cliniques à prendre des dispositions avec des cliniques du Nouveau-Mexique et de Californie pour traiter les patientes qui souhaitaient accéder à la pilule abortive ainsi que celles qui ont besoin d’un avortement chirurgical depuis plus de 12 semaines.

Chez Camelback Family Planning, Feiring a déclaré ne pas s’inquiéter de faire des échographies et des soins post-avortement pour ceux qui utilisent la pilule pour avorter.

“Nous ne fournissons pas d’avortements”, a déclaré Feiring. “Nous ne faisons que donner des informations aux gens.”

Ceux qui recevaient les pilules par la poste dans l’une des trois villes californiennes le long de la frontière avec l’Arizona les récupéraient au bureau de poste et y prenaient le premier médicament avant de rentrer chez eux et de prendre le deuxième médicament. Ils reviendraient à la clinique dans environ une semaine pour un examen de suivi.

Cathi Herrod, présidente de l’organisation sociale conservatrice Center for Arizona Policy et architecte de nombreuses restrictions strictes en matière d’avortement en Arizona, a critiqué la proposition.

“Le plan pour les pilules abortives montre un mépris stupéfiant pour la santé et le bien-être de la mère”, a déclaré Herrod.

Malgré l’approbation de la FDA, Herrod soutient que les pilules abortives ont des conséquences importantes et que les femmes ont besoin d’un examen en personne et de soins de suivi.

“Je ne suis pas surprise que l’industrie de l’avortement se soucie davantage de ses résultats et de la vente de pilules que de s’occuper encore des femmes”, a-t-elle déclaré.

L’Arizona fait partie de plusieurs États dirigés par les républicains qui interdisent la livraison de pilules abortives par la poste. C’est l’un des 14 États avec des interdictions quasi totales d’avortement que la Cour suprême a autorisées lorsqu’elle a annulé Roe.

Environ 13 000 femmes de l’Arizona ont avorté l’année dernière, environ la moitié avec une pilule. La plupart sont survenues avant la 15e semaine de grossesse.

Bob Christie, l’Associated Press