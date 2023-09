Une clinique de grippe au volant aura lieu le 4 octobre à Streator – Shaw Local

Une clinique de grippe au volant est prévue de 11 h à 13 h le mercredi 4 octobre à Park Place, 406 E. Hickory St., Streator.

Cet événement est organisé en partenariat par les services de santé du comté de Livingston et du comté de La Salle.

Si vous souhaitez utiliser la clinique, munissez-vous de votre carte d’assurance et de votre pièce d’identité, car les vaccins contre la grippe seront facturés à Medicare, Medicaid et à l’assurance privée. Des aménagements raisonnables seront faits pour les personnes sans assurance, contactez le département de santé du comté de Livingston au 815-844-7174 pour plus d’informations.

Pour cette clinique contre la grippe, restez dans votre véhicule, baissez votre vitre et retroussez vos manches. Peu importe d’où viennent les résidents du comté, la clinique est ouverte à tous.

La clinique offrira le vaccin contre la grippe régulier pour les personnes de moins de 65 ans, ainsi que le vaccin contre la grippe à haute dose pour les personnes de 65 ans et plus. Les particuliers peuvent accélérer leur visite en faisant remplir leurs documents à l’avance. Téléchargez et complétez les documents en ligne en visitant https://lchd.us/174/Influenza-Flu. Le vaccin contre la COVID-19 ne sera pas disponible à cette clinique.