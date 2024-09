Une clinique de FIV connue pour avoir soigné Kim Kardashian est poursuivie en justice pour avoir jeté les embryons du couple

Une clinique de FIV populaire fréquentée par d’anciens patients, notamment Kim Kardashian, Chrissy Teigen et Paris Hilton Ils ont jeté les précieux embryons d’un couple à la poubelle, et maintenant ils pourraient ne pas pouvoir avoir d’enfants… du moins selon un nouveau procès.

Reproductive Partners Medical Group, une clinique de fertilité basée à Los Angeles, est poursuivie en justice par Marissa Calhoun et Stephen Castaneda … quelques personnes ordinaires qui disent que la clinique a saboté leur rêve d’avoir des enfants.

Dans les documents, obtenus par TMZ, le couple affirme que Marissa a fait récupérer, congeler et stocker ses ovules par RPMG en 2021 et 2022… mais dit que la tragédie a frappé en octobre 2023 lorsque la clinique de FIV a commis une énorme erreur.





Le couple affirme qu’en octobre 2023, ils ont décidé de féconder les ovules stockés de Marissa avec le sperme de Stephen, sous les conseils du Dr. Andy HuangIls disent que fin octobre 2023, RPMG leur a dit que les œufs avaient été fécondés et seraient placés dans un incubateur pour devenir des embryons viables.

Bonne nouvelle, du moins c’est ce qu’ils pensaient. Mais le couple affirme que quelques jours plus tard, le Dr Huang les a appelés pour leur dire que RPMG avait éliminé et donc détruit tous leurs embryons.

Dans la plainte, le couple affirme avoir dû arracher des dents pour obtenir plus d’informations sur ce qui est arrivé à leurs embryons… et ils affirment que RPMG a finalement admis que l’un de ses employés n’avait pas étiqueté leurs embryons avant de les placer dans l’incubateur… et a ensuite retiré les embryons non étiquetés de l’incubateur et les a « intentionnellement jetés ».



Lire le contenu vidéo



Studios TMZ

Le couple dit avoir demandé à RPMG leurs dossiers pour aider à comprendre comment cela se serait produit, mais ils disent que la clinique a fourni des dossiers incomplets à trois reprises, les dossiers s’arrêtant avant le moment où les embryons ont été jetés.

Dans les documents, le couple affirme que la clinique n’a pas mis en place de politiques, de procédures et de formation adéquate pour ses employés afin de garantir que tous les embryons placés dans les incubateurs soient étiquetés et que tous les embryons non étiquetés soient manipulés de manière appropriée.

Le Dr Huang a une excellente réputation parmi les mamans d’Hollywood… faisant de fréquentes apparitions dans « L’Incroyable Famille Kardashian » après avoir aidé Kim à tomber enceinte de son deuxième enfant, Saint-Ouest.

Le médecin a également traité la sœur cadette de Kim, Khloé Kardashianqui a accueilli son deuxième enfant avec Tristan Thompson — un fils nommé Tatum — via la maternité de substitution.