Une clinique d’avortement flottante proposée dans le Golfe pour contourner les interdictions

MONTGOMERY, Ala. (AP) – Un médecin californien propose une clinique d’avortement flottante dans le golfe du Mexique comme moyen de maintenir l’accès pour les personnes dans les États du sud où des interdictions d’avortement ont été promulguées.

L’idée est de fournir une clinique à bord d’un navire dans les eaux fédérales, et hors de portée des lois de l’État, qui offrirait des avortements chirurgicaux du premier trimestre, la contraception et d’autres soins, a déclaré le Dr Meg Autry, obstétricienne et gynécologue et professeure à l’université. Université de Californie à San Francisco.

« Il y a eu une attaque contre les droits reproductifs dans notre pays et je suis un défenseur permanent de la santé et du choix reproductifs. Nous devons créer des options et être réfléchis et créatifs pour aider les personnes vivant dans des États restrictifs à obtenir les soins de santé qu’elles méritent », a-t-elle déclaré à l’Associated Press.

Autry a déclaré que l’idée n’en est qu’au stade de la collecte de fonds par le biais de l’association à but non lucratif « PROWESS » – abréviation de « Protection des droits reproductifs des femmes menacées par les statuts de l’État ».

La proposition intervient alors que l’accès à l’avortement dans le sud des États-Unis a été rapidement restreint après que la Cour suprême des États-Unis a renvoyé la question de l’avortement aux États.

L’Alabama, le Mississippi, la Louisiane et le Texas ont vu l’interdiction de l’avortement entrer en vigueur. Une loi de Floride, qui est en vigueur après un va-et-vient légal, interdit les avortements après 15 semaines, avec des exceptions si la procédure est nécessaire pour sauver une vie, prévenir des blessures graves ou si le fœtus présente une anomalie mortelle.

Autry a déclaré que son équipe juridique pense qu’il existe une bande d’eau fédérale où des prestataires agréés pourraient en toute sécurité et légalement fournir des avortements hors de portée des lois de l’État. Pour les femmes des États du sud où l’avortement est interdit, se rendre sur la côte et monter à bord d’un bateau peut être plus proche et plus facile que d’essayer de se rendre dans un État où l’avortement reste légal, a-t-elle déclaré.

“Il s’agit d’un accès plus proche et plus rapide pour certaines personnes, en particulier pour les travailleurs qui vivent dans la partie la plus méridionale de ces États”, a-t-elle déclaré.

Autry a déclaré qu’ils essayaient toujours de régler de nombreux détails, tels que le lieu de lancement du bateau et la manière dont les femmes se rendraient au navire.

