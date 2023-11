Une clé potentielle pour débloquer le traitement de la maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer, une maladie dévastatrice caractérisée par une perte de mémoire et un déclin cognitif, est devenue l’une des principales causes de décès au cours des dernières décennies. Des chercheurs du Centre Alzheimer de la faculté de médecine Lewis Katz de l’Université Temple étudient une cible thérapeutique prometteuse appelée ABCA7, une protéine connue pour protéger contre la maladie d’Alzheimer.

Une étude récente publiée dans la revue Cellules met en lumière la relation complexe entre ABCA7, le métabolisme du cholestérol et l’inflammation dans les cellules du cerveau humain, offrant ainsi des informations potentielles sur le développement et le traitement de la maladie d’Alzheimer.

La maladie d’Alzheimer, la forme de démence la plus répandue, a vu sa prévalence augmenter au fil des années, posant des défis importants au système de santé et à la qualité de vie des personnes touchées. L’impact de la maladie s’étend au-delà de la perte de mémoire et affecte la capacité de travailler, la planification financière de la retraite et le bien-être général. Trouver un traitement efficace contre la maladie d’Alzheimer est crucial pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées par cette maladie.

Des recherches antérieures ont souligné le rôle d’une protéine appelée ABCA7 dans la maladie d’Alzheimer. Cette protéine a été impliquée dans la pathogenèse de la maladie grâce à diverses enquêtes génétiques et génomiques, des modèles animaux, des études d’imagerie cérébrale et des examens post-mortem. En particulier, les personnes âgées qui avaient de faibles niveaux de protéine ABCA7 dans le cerveau couraient un plus grand risque de développer la maladie d’Alzheimer. Cependant, de nombreuses questions demeurent sur le fonctionnement de ABCA7, notamment sur son implication dans le métabolisme du cholestérol et l’inflammation.

“Notre objectif est de prolonger la vie productive humaine en trouvant un moyen de prévenir la maladie d’Alzheimer”, a déclaré l’auteur de l’étude Nicholas Lyssenko, chercheur au Centre Alzheimer de Temple et auteur correspondant de la nouvelle étude. « Un type d’enquête appelé étude d’association pangénomique (GWAS) a été mené auprès de cohortes humaines atteintes de la maladie d’Alzheimer au cours des quinze dernières années. GWAS découvre de minuscules changements dans le génome humain qui sont sur ou sous-représentés parmi les personnes atteintes d’une maladie. Et c’est tout. Mais ces minuscules changements sont comme l’une des extrémités d’une chaîne qui peut conduire à l’autre extrémité à une véritable cause de la maladie.

« D’autres types d’enquête s’accrochent ensuite au bout de la chaîne et la suivent pour déterminer où elle mène. Un groupe de changements aussi minimes a désigné ABCA7 comme une protéine qui détermine si un individu développera la maladie d’Alzheimer. Nous avons commencé à travailler sur ABCA7 à ce moment-là et constaté que les individus ayant de faibles niveaux de cette protéine dans le cerveau subissent l’apparition d’une pathologie de la MA entre 60 et 70 ans.

« Nous soumettons maintenant aux revues des résultats de suivi qui étayent davantage ces conclusions. Une fois que nous avons découvert que de faibles niveaux de cette protéine étaient préjudiciables à une bonne santé cognitive, nous nous sommes demandés ce qui pourrait faire baisser cette protéine. Le rapport en Cellules aborde certaines situations courantes, telles que l’inflammation et une modification du taux de cholestérol.

Dans la présente étude, Lyssenko et ses collègues ont mené une série d’expériences en utilisant différentes lignées cellulaires du cerveau humain, notamment les microglies, les astrocytes et les neurones. Ils visaient à comprendre comment le métabolisme du cholestérol et l’inflammation influencent les niveaux d’ABCA7 dans ces cellules, mettant potentiellement en lumière le développement de la maladie d’Alzheimer.

Les scientifiques ont réduit le taux de cholestérol dans ces lignées cellulaires et les ont ensuite traitées avec de la rosuvastatine, un médicament qui supprime la synthèse du cholestérol. De plus, ils ont examiné l’impact de l’inflammation sur ABCA7 en traitant les lignées cellulaires avec trois cytokines pro-inflammatoires : IL-1β, IL-6 et TNFα, qui sont de petites molécules capables de déclencher une inflammation lorsqu’elles sont sécrétées par certaines cellules immunitaires.

Les chercheurs ont découvert que les niveaux d’ABCA7 diminuaient d’environ 40 % dans les lignées cellulaires de microglies et d’environ 20 % dans une lignée cellulaire d’astrocytes après une déplétion en cholestérol. Cependant, aucun changement n’a été observé dans les taux d’ABCA7 dans une lignée de cellules neuronales suite à une perte de cholestérol.

L’inflammation, induite par les cytokines pro-inflammatoires IL-1β et TNFα, a supprimé l’expression de ABCA7, mais cet effet n’a été observé que dans les cellules microgliales. L’IL-6, une autre cytokine, n’a eu aucun impact sur ABCA7 dans la microglie, et aucune des trois cytokines n’a induit de modifications des niveaux d’ABCA7 dans les astrocytes ou les neurones.

Ces résultats fournissent des informations cruciales sur la manière dont ABCA7 est régulé dans le cerveau humain. Les chercheurs suggèrent que la perte de cholestérol pourrait réguler négativement ABCA7 dans diverses cellules cérébrales, contribuant ainsi potentiellement à l’apparition de la maladie d’Alzheimer. De plus, cette étude a révélé que l’inflammation peut supprimer ABCA7, à la fois dans les astrocytes et les microglies, compliquant davantage la relation entre cette protéine, le métabolisme du cholestérol et l’inflammation dans la maladie d’Alzheimer.

Alors, les gens devraient-ils s’inquiéter de réduire leur taux de cholestérol ? Lyssenko ne le pense pas. “Rester en bonne santé et sans inflammation ne nuira pas à votre santé cognitive ni n’augmentera votre risque de développer la maladie d’Alzheimer”, a-t-il expliqué à PsyPost. « Je ne veux pas exagérer nos résultats. Mais je veux demander aux lecteurs de rester à l’écoute et de suivre notre travail. Nous travaillons dur et attendons de nouvelles découvertes utiles.

Le rôle d’ABCA7 semble être un facteur crucial dans le maintien de l’équilibre lipidique (lipidostase) dans le cerveau. Il peut éliminer les lipides potentiellement neurodégénératifs des cellules neurales au cours d’activités physiologiques normales. La perte d’ABCA7 au cours de la progression de la maladie d’Alzheimer peut résulter de changements soudains dans l’inflammation ou dans le métabolisme du cholestérol.

“Je m’attendais à ce que l’inflammation augmente les niveaux d’ABCA7, mais elle les a en fait supprimés”, a déclaré Lyssenko à PsyPost. « Mais je travaille surtout sur les lipides et non sur l’inflammation. Nous nous sommes ensuite inspirés des idées du Dr Ruslan Medzhitov (que nous citons dans le manuscrit) sur l’inflammation, et le résultat était logique.

Les résultats fournissent de nouvelles informations importantes, mais il est important de reconnaître les limites de cette étude. La recherche s’est appuyée principalement sur in vitro des expériences utilisant des lignées cellulaires, qui ne représentent peut-être pas pleinement l’environnement complexe du cerveau humain. De plus, l’étude s’est concentrée sur un aspect spécifique de la régulation ABCA7, et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer le contexte plus large de ses fonctions dans la maladie d’Alzheimer.

Des recherches futures pourraient étudier le lien entre les changements dans les niveaux d’ABCA7 et l’apparition et la progression de la maladie d’Alzheimer chez les sujets humains. Comprendre le rôle de ABCA7 dans la pathogenèse de la maladie pourrait ouvrir la voie au développement de thérapies ciblées s’attaquant aux voies du métabolisme du cholestérol et de l’inflammation, offrant potentiellement un nouvel espoir aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

“Le défi qui nous préoccupe depuis un certain temps est de savoir comment mesurer ABCA7 dans le cerveau de personnes vivantes”, a déclaré Lyssenko. « Si nous pouvions faire cela (et nous y travaillons), alors nous recruterions simplement des individus souffrant d’inflammation et mesurerions ABCA7, puis nous saurions avec certitude que chez l’homme, l’inflammation est mauvaise pour ABCA7. Pour l’instant, nos résultats ne viennent pas des gens.

“Je voudrais attirer l’attention des lecteurs sur le Centre Alzheimer de Temple”, a-t-il ajouté. « Il s’agit d’une unité de recherche relativement nouvelle et dynamique qui a besoin de votre soutien. »

L’étude, “Régulation négative d’ABCA7 dans les lignées cellulaires de microglies humaines, d’astrocytes et de THP-1 par déplétion en cholestérol, IL-1β et TNFα, ou PMA», a été rédigé par Joel P. Wiener, Sindy Desire, Viktor Garliyev, Nicholas Lyssenko III, Domenico Praticò et Nicholas N. Lyssenko.