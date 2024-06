Une clause de 65 millions de livres sterling pourrait être active pour Chelsea pour Solanke si les offres de Sesko échouent

Pour ceux d’entre nous qui suivent de près, l’ordre de priorité de Chelsea en matière d’attaquants est assez clair.

Victor Osimhen a longtemps été le premier choix, et Ivan Toney a eu ses moments en tête de liste. Mais au fil des saisons, leurs étoiles se sont estompées et il est désormais clair que Benjamin Sesko est l’homme que les directeurs sportifs souhaitent le plus.

Mais le problème est que de nombreux grands clubs européens ressentent la même chose. Et si Arsenal présentait une offre irrésistible pour l’homme de Leipzig et quittait Chelsea les mains vides ? Nous avons besoin d’options de sauvegarde, et il est clair que l’une d’elles sera Dom Solanke.

Le produit de l’académie Cobham a dû se remettre d’un début de carrière lent, mais ses deux dernières années à Bournemouth l’ont montré en train de devenir l’attaquant mortel que nous avons toujours su avoir entre nos mains lorsqu’il déchirait les équipes de jeunes dans un Chemise Chelsea.

Il a inscrit 19 buts en Premier League la saison dernière alors qu’il jouait pour les Cherries, et on a le sentiment qu’il pourrait faire encore mieux dans une équipe de haut niveau.

Dean Jones, spécialiste des transferts estime Chelsea serait parmi les équipes les plus intéressées à le signer, et nous sommes d’accord.

Un joyau de la Premier League qui pourrait bouger cet été

« Un autre attaquant Dominic Solanke dont on parle dans The Athletic. Il a une clause libératoire de 65 millions de livres sterling dans son contrat et elle ne peut être activée que par certains clubs », a écrit Jones.

« Ils disent que Solanke est suivi tout au long de cette saison, mais sa clause de libération est limitée à un groupe sélectionné d’équipes et l’identité de ces équipes n’est pas divulguée. Il a été brillant et Bournemouth ne voudra pas le perdre, mais la tête du joueur tournerait s’il y avait un intérêt sérieux pour lui. Cela ne me surprendrait pas si Chelsea ou Newcastle regardaient à nouveau dans sa direction.

On se demande si Chelsea fait partie de ces équipes qui peuvent activer cette clause ? C’est une grosse somme, mais pour un buteur confirmé de Premier League, ce n’est pas extraordinaire.