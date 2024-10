Une clause commerciale rare pourrait arrêter la poursuite potentielle de Haason Reddick par les Bears

Alors que la saison commerciale bat son plein dans la NFL, on peut se demander si le Ours de Chicago fera tout pour améliorer son équipe avant la date limite du 5 novembre. Deux domaines de préoccupation majeurs à l’avenir sont toujours un passeur solidifié en face de Montez Sweat et des améliorations de la ligne offensive.

Pour jouer des matchs significatifs en fin de saison, l’équipe doit s’attaquer aux tranchées et tandis que l’ancien ailier défensif des Bears Roy Robertson-Harris a été échangé de Jacksonville à Seattle cette semaine, les gros titres ont fait la une des receveurs de renom dans leurs nouvelles maisons. L’ancien receveur des Packers et Raiders, Davante Adams, a retrouvé son ancien quart-arrière Aaron Rodgers alors qu’il a été échangé de Vegas aux Jets de New York, et l’ancien receveur des Raiders, Cowboys et Browns, Amari Cooper, a été envoyé à Buffalo.

L’un des plus grands noms des rumeurs commerciales est l’ailier défensif Haason Reddick, un spécialiste de la course aux passes, mais il ne devrait y avoir que peu ou pas d’optimisme quant à sa possibilité de devenir membre des Bears.

La saison dernière, les Bears ont conclu un accord pour faire venir Sweat des Commanders de Washington, envoyant un choix de deuxième ronde en 2024 en échange de l’ailier défensif vedette, et en retour, il a compilé six sacs pour les Bears et a été nommé au Pro 2024. Bowl, et est l’un des sept joueurs à avoir réussi cinq sacs ou plus au cours de chacune des cinq dernières saisons.

Avant le début de la saison, Reddick a été échangé des Eagles de Philadelphie aux Jets en échange d’un choix conditionnel de troisième ronde en 2026. La première série de conditions était que si Reddick jouait 67,5 % des snaps pour les Jets, ou enregistrait 10 sacs, le choix deviendrait un choix de deuxième ronde.

Une autre clause considérée comme rare à voir dans un échange, les Jets seraient également obligés d’envoyer aux Eagles un choix de deuxième ronde si Reddick était échangé par les Jets à une autre équipe de la NFC. Après avoir voulu un nouveau contrat et ne pas l’avoir obtenu, Reddick a été échangé aux Jets mais n’a jamais reçu ce nouveau contrat après l’échange. Il a été absent pendant toute la saison 2024, a récemment été licencié par son agence et a ensuite embauché Drew Rosenhaus pour le représenter, dans l’espoir de trouver une solution à sa saison 2024.

On ne peut nier le niveau de talent de Reddick en tant que passeur et ce qu’il pourrait apporter à la défense des Bears. Cependant, les Jets pourraient réfléchir longuement à la nécessité de l’échanger contre une équipe NFC et de perdre un choix de deuxième ronde, et l’équipe réceptrice devra réfléchir aux termes d’un accord, alors qu’elle pourrait potentiellement faire entrer Reddick sur le terrain, et ce qu’il pourrait apporter au vestiaire. Le talent est là, mais les stipulations et les circonstances font qu’il est difficile de croire qu’il sera un Chicago Bear cette saison.

Cet article a été initialement publié sur Bears Wire : Une clause commerciale rare pourrait arrêter la poursuite potentielle de Haason Reddick par les Bears