Une citrouille pesant autant qu’un hippopotame nommée la plus lourde du monde | Actualités agricoles

Une citrouille monstrueuse pesant le même poids qu’un hippopotame a été nommée la plus lourde du monde.

Travis Gienger a écrasé la compétition pour remporter le premier prix de 30 000 $ lors du 50e championnat du monde de pesée des citrouilles à Half Moon Bay en Californie avec sa gourde de 2 749 livres (1 247 kilogrammes).

Un Gienger en chemise orange a frappé l’air et a offert des câlins à tout le monde après la pesée.

« Je ne m’attendais pas à ça. C’était toute une sensation », a déclaré ce professeur d’aménagement paysager et d’horticulture de 43 ans, qui cultive des citrouilles depuis près de 30 ans et a établi l’année dernière un nouveau record aux États-Unis.

Le concours californien oppose les producteurs de méga-gourdes de toute l’Amérique du Nord.

Gienger, du Minnesota, a devancé son plus proche rival de 250 livres pour remporter le titre.

Gienger cultive ses courges dans un champ de citrouilles dans son jardin. Il a déclaré que cette année, il avait décidé de donner des soins supplémentaires à ses plantes, en les arrosant jusqu’à 12 fois par jour et en les nourrissant et en les fertilisant un peu plus que d’habitude.

La courge championne sera exposée à Half Moon Bay ce week-end lorsque la ville accueillera son festival d’art et de citrouille.

Les États-Unis sont actuellement en proie aux célébrations de l’automne avec des citrouilles de toutes formes et tailles disponibles dans de nombreux magasins.

Alors que certains seront sculptés dans des motifs macabres pour Halloween le 31 octobre, d’autres seront transformés en tartes ou consommés en accompagnement au dîner.

Le potiron de Gienger suffirait à produire au moins 687 tartes.

Le précédent record du monde de la citrouille la plus lourde avait été établi par un producteur italien qui avait produit une courge de 2 702 livres (1 226 kg) en 2021, selon le Guinness World Records.