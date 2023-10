Une citrouille de 2 749 livres remporte un concours californien et établit un record du monde

Travis Gienger se tenait sur scène souriant et vêtu d’une veste orange alors que une énorme goutte de citrouille s’allonger à plat sur une balance devant lui.

Les autorités venaient de donner le feu vert à la gigantesque courge pour qu’elle soit pesée lundi lors de la pesée des citrouilles du 50e Championnat du monde à Half Moon Bay, en Californie, considérée comme le Super Bowl de la culture compétitive de citrouilles.

« Ouah! » » a déclaré un annonceur. «Je n’ai jamais rien vu de pareil. C’est incroyable.

Gienger, d’Anoka, Minnesota, s’est redressé. Deux producteurs venait de battre un record de Californie avec leur citrouille de 2 497 livres, et Gienger se souvient avoir espéré pouvoir simplement se faufiler et gagner. L’annonceur a commencé à exciter la foule.

« Oh, mon dieu, c’est parti ! » dit l’annonceur.

La citrouille de Gienger a fait pencher la balance à 2 749 livres, et un véritable chaos a éclaté. Gienger a arraché son chapeau, a levé les poings en l’air et a serré tout le monde dans ses bras. La foule a crié et applaudi.

Gienger a donné à sa citrouille le nom de la légende du basket-ball Michael Jordan, et il célébrait comme Jordan l’a fait après avoir mené les Chicago Bulls à six titres NBA.

L’annonceur a frappé en l’air et a crié dans le microphone : « Oh mon Dieu, Half Moon Bay est dans le livre des records ! C’est un record du monde ! comme la chanson « Nous sommes les champions » par Queen a commencé à exploser en arrière-plan.

« C’est surréaliste », a déclaré mardi Gienger, 43 ans, au Times.

Records du monde Guinness répertorie actuellement la citrouille la plus lourde à 2 702 livres et elle appartient à un producteur italien. Un porte-parole de l’organisation n’a pas répondu aux demandes de commentaires concernant la citrouille de Gienger.

Gienger l’a nommé Michael Jordan parce qu’il portait le n°23 et Gienger a tenté de faire pousser la plus grande citrouille en 2023.

Gienger a été initié à la culture des citrouilles par son père, qui élevait également des citrouilles comme passe-temps. Vers l’âge de 14 ans, Gienger a cultivé une citrouille de 447 livres. « C’est en quelque sorte à partir de là que tout a commencé », a déclaré Gienger.

Il a participé pour la première fois à la pesée de Half Moon Bay en 2020 et a établi des records lors de plusieurs événements, notamment celui de la plus grosse citrouille d’Amérique du Nord l’année dernière. Bien qu’il ait été contacté par diverses pesées la saison dernière, Gienger a déclaré qu’il avait des vues sur Half Moon Bay, non seulement en raison de son statut de Super Bowl, mais aussi parce que sa fille Lily y avait fait ses premiers pas un an auparavant.

Gienger a commencé à cultiver la citrouille de cette année en avril à partir d’une graine d’Atlantic Giant. Il n’utilise pas de serre climatisée et cultive plutôt directement dans son jardin, a-t-il déclaré. La citrouille a commencé par « une belle ronde de basket-ball », a-t-il déclaré, mais a finalement « grandi pour devenir cette goutte ». La saison a commencé tard et a apporté de nombreux défis, notamment des températures nocturnes basses, tempêtes de grêle (si vous regardez d’assez près, vous pouvez voir les marques qu’ils ont laissées sur la citrouille) et une chaleur torride, a-t-il déclaré. Il se demandait si chaque jour était le dernier de Michael Jordan .

Avec beaucoup d’eau, d’engrais et de nourriture, la bête a continué à grandir. Aux premières heures du 7 octobre, Gienger, avec l’aide d’amis et d’un chargeur compact sur chenilles, a placé Michael Jordan – qui mesurait 7 pieds 5 de large sur 6 pieds 7 de long – à l’arrière d’une remorque et s’est dirigé vers l’ouest avec sa famille. Une pancarte en carton apposée sur la remorque indiquait « California or Bust Round 3 » et le chiffre 2 barré.

Gienger n’était pas sûr du sort de Michael Jordan tôt lundi matin. La citrouille était inhabituelle dans sa façon de pousser, et il se demandait si elle parviendrait même à atteindre l’échelle en raison d’une petite fissure qui s’était formée en juillet là où la citrouille était pollinisée.

Mais les autorités ont inspecté Michael Jordan et lui ont donné le feu vert pour qu’il soit pesé. « Cela couvre chaque centimètre carré de cette chose », a déclaré l’annonceur, faisant référence à une toute nouvelle échelle sur le devant de la scène.

« Ils ont affiché les chiffres, et je me suis dit oui! » dit Gienger. « J’espérais juste 2 500. »

Gienger a gagné 30 000 $, mais le voyage n’est pas terminé. Michael Jordan restera exposé à Half Moon Bay et montera sur un char lors d’un défilé dans le cadre des célèbres deux jours de la ville. Festival d’art et de citrouille. La destination à partir de là reste une cible mouvante, a déclaré Gienger.

« Il y a beaucoup d’endroits qui le souhaitent », a-t-il déclaré.

Mais le dernier arrêt de la citrouille sera probablement à New York, où elle sera sculptée pour une nouvelle chance d’établir un record Guinness en tant que citrouille-lanterne la plus grande et la plus lourde du monde, a déclaré Gienger.