Une cinquantaine de militants de Hong Kong arrêtés en vertu d’une nouvelle loi sur la sécurité

HONG KONG (AP) – La police de Hong Kong a arrêté mercredi une cinquantaine d’anciens législateurs et militants pro-démocratie pour avoir prétendument violé la nouvelle loi sur la sécurité nationale en participant à des primaires électorales non officielles pour la législature du territoire l’année dernière.

Les arrestations massives, y compris d’anciens législateurs, ont été le plus grand mouvement contre le mouvement démocratique de Hong Kong depuis que la loi a été imposée par Pékin pour réprimer la dissidence dans le territoire semi-autonome en juin dernier.

Dans une vidéo publiée par l’ancien législateur Lam Cheuk-ting sur sa page Facebook, la police s’est présentée chez lui et lui a dit qu’il était «soupçonné d’avoir violé la loi sur la sécurité nationale, subvertissant le pouvoir de l’État». La police a dit à ceux qui ont enregistré la vidéo d’arrêter ou de risquer d’être arrêtés.

La police n’a pas immédiatement commenté les arrestations, rapportées par le South China Morning Post, la plateforme en ligne Now News et divers groupes et personnalités politiques.

Au moins sept membres du Parti démocrate de Hong Kong – le plus grand parti d’opposition de la ville – ont été arrêtés, dont l’ancien président du parti Wu Chi-wai. Et les anciens législateurs Lam, Helena Wong et James To ont également été arrêtés, selon une publication sur la page Facebook du parti.

Benny Tai, figure clé des manifestations d’Occupy Central à Hong Kong en 2014 et ancien professeur de droit, a également été arrêté par la police, selon les médias locaux. Tai a été l’un des principaux organisateurs des primaires, qui ont eu lieu en juillet dernier avec l’intention de présenter suffisamment de candidats pro-démocratie aux élections législatives pour prendre le contrôle de la chambre.

Tous les candidats pro-démocratie à ces primaires officieuses ont été arrêtés, selon le décompte des arrestations signalées mercredi.

Le domicile de Joshua Wong, un éminent militant pro-démocratie qui purge une peine de 13 mois et demi de prison pour avoir organisé et participé à une manifestation non autorisée l’année dernière, a également été perquisitionné, selon un tweet publié à partir du compte de Wong.

La police s’est également rendue au siège de Stand News, un site d’information en ligne pro-démocratie de premier plan à Hong Kong, avec une ordonnance du tribunal pour remettre des documents pour aider à une enquête liée à la loi sur la sécurité nationale, selon une vidéo diffusée en direct par Stand News . Aucune arrestation n’a été effectuée.

L’histoire continue

Au cours des derniers mois, Hong Kong a déjà emprisonné plusieurs militants pro-démocratie, dont Wong et Agnes Chow, pour leur implication dans des manifestations antigouvernementales, et d’autres ont été inculpés en vertu de la loi sur la sécurité nationale, notamment le magnat des médias et le militant pro-démocratie franc Jimmy Lai.

La loi sur la sécurité criminalise les actes de subversion, de sécession, de terrorisme et de collusion avec des puissances étrangères pour intervenir dans les affaires de la ville. Les contrevenants graves pourraient encourir une peine maximale d’emprisonnement à vie.

Les primaires non officielles tenues en juillet de l’année dernière ont attiré plus de 600 000 électeurs, même si les législateurs et les politiciens pro-Pékin avaient averti que l’événement pourrait enfreindre la loi sur la sécurité. Les personnalités pro-démocratie avaient espéré utiliser le vote pour obtenir un soutien et gagner une majorité de sièges à la législature, qu’ils pourraient utiliser pour voter contre des projets de loi qu’ils jugeaient favorables à Pékin, bloquer les budgets et paralyser le gouvernement.

La dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam, avait déclaré à l’époque que si les élections primaires visaient à résister à toute initiative politique du gouvernement de Hong Kong, elles pourraient tomber sous le coup de la subversion du pouvoir de l’État, une infraction à la loi sur la sécurité nationale.

Pékin a également qualifié les primaires d’illégales, les qualifiant de «provocation sérieuse» du système électoral de Hong Kong.

Suite au transfert de Hong Kong à la Chine par les Britanniques en 1997, la ville chinoise semi-autonome a fonctionné selon un cadre «un pays, deux systèmes» qui lui confère des libertés que l’on ne trouve pas sur le continent. Ces dernières années, Pékin a affirmé plus de contrôle sur la ville, suscitant des critiques selon lesquelles les libertés de Hong Kong étaient attaquées.

Les élections législatives, initialement prévues pour septembre, ont ensuite été reportées d’un an. Lam a cité le risque sanitaire de la pandémie de coronavirus, bien que le camp pro-démocratie ait dénoncé le report comme étant inconstitutionnel.

En novembre, tous les législateurs pro-démocratie de Hong Kong ont démissionné en masse après la disqualification de quatre d’entre eux, laissant une législature largement pro-Pékin.

Ces arrestations massives ont attiré la condamnation d’Anthony Blinken, le candidat du secrétaire d’État américain à la prochaine administration Biden, qui a déclaré sur Twitter qu’il s’agissait d’une «agression contre ceux qui défendent courageusement les droits universels».

« L’administration Biden-Harris se tiendra aux côtés du peuple de Hong Kong et contre la répression de la démocratie par Pékin », a écrit Blinken dans son tweet.

Les arrestations suggèrent que Pékin n’a pas appris de ses erreurs à Hong Kong que la répression génère de la résistance, selon une déclaration de Maya Wang, chercheuse en chef de Human Rights Watch sur la Chine.

Elle a déclaré que «des millions de Hongkongais persisteront dans leur lutte pour leur droit de voter et de se présenter aux élections dans un gouvernement démocratiquement élu».

Dans d’autres remarques à l’Associated Press, Wang a déclaré qu’il n’était pas clair quelles dispositions de la loi étaient citées pour justifier les arrestations, mais que les autorités locales semblent moins concernées par la substance juridique.

«La nature même de la loi sur la sécurité nationale est une loi générale draconienne permettant au gouvernement d’arrêter et potentiellement d’emprisonner des personnes pour de longues périodes pour avoir exercé leurs droits protégés par la Constitution», a déclaré Wang.

«Le vernis de l’état de droit est également appliqué en Chine continentale dénuée de tout sens. Hong Kong ressemble plus à la Chine continentale, mais où l’un se termine et l’autre commence est difficile à discerner », a-t-elle déclaré.