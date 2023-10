Une cinquantaine de dirigeants européens doivent souligner leur soutien à l’Ukraine lors d’une réunion en Espagne

GRENADE, Espagne (AP) — Une cinquantaine de dirigeants européens se réunissent jeudi à Grenade, dans le sud de l’Espagne, pour souligner leur soutien à l’Ukraine, à un moment où la détermination occidentale semble quelque peu affaiblie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy participe à la réunion du forum de la Communauté politique européenne, créé à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, qui a radicalement réinitialisé l’agenda politique du continent et a fondamentalement sapé les convictions de longue date sur la paix et la stabilité sur le continent.

Malgré le soutien politique, économique et militaire, la lutte désespérée pour débarrasser le territoire ukrainien des envahisseurs russes est dans une impasse. Pendant ce temps, l’opposition inébranlable au président russe Vladimir Poutine a montré des fissures en raison de conflits internes tant aux États-Unis qu’au sein de l’Union européenne.

Les dirigeants de Grenade tiennent toutefois à souligner qu’ils sont unis derrière l’Ukraine.

« Lorsqu’il s’agit de faire face à la menace de Poutine », a déclaré le Premier ministre britannique Rishi Sunak, « l’unité fait la force ».

Les dirigeants pourront transmettre ce message à Zelensky en personne dès son arrivée à Grenade jeudi matin. Il a également participé au deuxième sommet de l’EPC en Moldavie plus tôt cette année. Zelensky devrait demander à tous les alliés de fournir davantage d’aide et de soutien militaire.

«La principale priorité de l’Ukraine, en particulier à l’approche de l’hiver, est de renforcer la défense aérienne. Nous avons déjà jeté les bases de nouveaux accords avec nos partenaires et attendons avec impatience leur approbation et leur mise en œuvre », a déclaré Zelenskyy dans un communiqué. « Cela devrait être une journée productive pour l’Ukraine et l’Europe dans son ensemble. »

Le soutien de l’Europe est devenu d’autant plus important après que le Congrès américain a adopté à la hâte au cours du week-end au président Joe Biden une loi qui maintient le financement du gouvernement fédéral mais laisse de côté le financement de milliards de dollars pour l’effort de guerre de l’Ukraine que la Maison Blanche avait vigoureusement soutenu.

Biden a appelé mardi d’autres puissances mondiales à se coordonner sur l’Ukraine dans une démonstration délibérée du soutien américain à un moment où l’avenir de son aide est remis en question par une faction importante de républicains qui veulent couper l’argent à Kiev. La plupart des dirigeants européens ont depuis insisté sur le fait que leur soutien à l’Ukraine était inébranlable.

Mais les élections du week-end dernier en Slovaquie, où le candidat pro-russe Robert Fico a été le grand vainqueur, et la réticence persistante de la Hongrie à soutenir pleinement l’Ukraine ont également jeté des ombres en Europe.

L’EPC est une réunion informelle, les décisions formelles ne sont donc pas à l’ordre du jour, mais les dirigeants souhaitent utiliser ce format pour promouvoir de meilleures relations et chercher à régler les différends, qu’ils soient persistants ou actuels.

Il est donc particulièrement décevant que le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev se soit retiré de la réunion au dernier moment, alors que l’on espérait de plus en plus qu’un éventuel sommet au sein du sommet unirait les principaux acteurs et intermédiaires dans la crise de son pays avec l’Arménie voisine.

La tragédie humanitaire de quelque 100 000 Arméniens fuyant le Haut-Karabakh, une partie de l’Azerbaïdjan à population majoritairement arménienne, fait suite à une opération militaire brutale le mois dernier et a touché une corde sensible en Europe.

Au lieu de cela, les responsables ont déclaré que de nombreux dirigeants se rassembleraient aux côtés du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan pour montrer leur soutien à son gouvernement alors qu’il est aux prises avec la situation humanitaire critique et pour tenter de détourner Erevan de l’emprise diplomatique de Moscou.

Le forum de la Communauté politique européenne restera encore une occasion rare où les dirigeants de nations rivales comme la Serbie et le Kosovo seront réunis dans une même salle plénière. Les chances de rapprochement sont toutefois faibles, puisque le Kosovo ne sera pas représenté par le Premier ministre Albin Kurti mais par son président, Vjosa Osmani, dont le rôle est en grande partie cérémonial.

Une myriade d’autres questions européennes seront probablement abordées lors d’une journée de pourparlers en Espagne, couronnée par un dîner royal et une visite du palais maure de l’Alhambra.

Le célèbre joyau architectural situé au sommet d’une colline, avec ses ondulations d’eau apaisantes et le doux clapotis de ses fontaines, est traditionnellement connu pour calmer les nerfs. De nos jours, dans les salles politiques européennes, la sérénité est difficile à trouver.

___

Casert a rapporté de Bruxelles.

Raf Casert et Renata Brito, Associated Press