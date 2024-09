Vele attend des nouvelles de son statut de joueur tandis que Franklin-Myers passe le protocole de commotion cérébrale. Browning et Skinner exclus contre Tampa Bay.

ENGLEWOOD, Colorado — Cela fait longtemps que Javonte n’a pas lâché prise pour courir comme Javonte.

Vous le savez. Sean Payton le sait. Et plus important encore, Javonte Williams le sait.

« Oui, c’est frustrant », a déclaré Williams vendredi après-midi à son casier. « Je veux dire, quand vous êtes habitué à courir et que ce n’est pas vraiment le cas en ce moment, je veux dire que c’est une longue saison. Il faut être patient et votre heure viendra. »

Payton, l’entraîneur-chef des Broncos, a indiqué lors de sa conférence de presse téléphonique lundi que Williams pourrait vouloir faire son heure le plus tôt possible.

« J’ai vu Williams courir bien au camp d’entraînement, j’ai hâte de le voir cette saison », a déclaré Payton. « En attendant, certains de ces autres gars font du bon travail. Jaleel (McLaughlin) est un autre joueur qui a besoin de plus de contact. Nous avons parlé de (Tyler) Badie plus tôt. Vous êtes patient et à un moment donné – cela commence évidemment à l’avant – mais vous voulez voir ces courses. »

Williams n’a parcouru que 40 yards en 19 courses, soit une moyenne de seulement 2,1 yards par course lors des deux premiers matchs des Broncos, tous deux perdus. Il a terminé la saison dernière avec une moyenne de 2,6 yards par course lors de ses quatre derniers matchs. Même si Badie promet d’avoir plus de courses cette semaine, et peut-être McLaughlin, Williams pense qu’il peut se lancer sur ce road trip.

Les Broncos dimanche à Tampa, se rendront lundi pour une semaine d’entraînement au Greenbrier Resort à White Suphur Springs, Virginie-Occidentale, puis joueront le dimanche suivant à East Rutherford, New York contre les Jets de New York.

« Oui monsieur, nous sommes prêts à nous y mettre », a déclaré Williams. « Nous sommes prêts pour cette petite pause que nous avons eue à Greenbrier, mais nous devons d’abord nous occuper de Tampa. »

Vele est peut-être douteux

C’est lors de sa huitième réception lors du match d’ouverture de la saison à Seattle que le receveur recrue des Broncos, Devaughn Vele, a pris un coup qu’il n’a pas vraiment ressenti, du moins pas de plein fouet, jusqu’à plus tard.

« Lors de ma dernière réception, le secondeur est venu me frapper sur le côté », a déclaré Vele. « Je ne me suis même pas rendu compte que je m’étais blessé jusqu’à la fin du match. »

Est-ce qu’il s’est cassé une côte ?

« Oui, c’était juste une blessure aux côtes, rien de trop grave », a-t-il dit. « Cela dépend de chaque semaine. C’est aux entraîneurs de voir s’ils vont me faire jouer ou non. J’attends de voir ce qu’ils ont à me dire. »

Recrue de l’Utah, Vele a fait des débuts impressionnants en NFL à Seattle lors du premier match. Son absence lors du deuxième match contre les Steelers de Pittsburgh en raison d’une blessure aux côtes était donc malvenue. Il n’y a jamais de bon moment pour se blesser.

Bo est prêt

Au cours de ses deux années à Oregon, Bo Nix a connu un match en dessous de sa moyenne, le premier contre la puissante équipe de Géorgie, qui allait remporter son deuxième championnat national consécutif. Après ce match d’ouverture, Nix a réalisé 26 matchs de qualité d’affilée pour les Ducks.

Donc, après deux défaites consécutives au cours desquelles il a lancé un total de quatre interceptions pour commencer sa carrière dans la NFL avec les Broncos, il faut s’adapter.

Franklin-Myers approuve le protocole

Le joueur de ligne défensive titulaire de Denver, John Franklin-Myers, a passé avec succès le protocole de commotion cérébrale et a pu participer pleinement à l’entraînement de vendredi. Il n’avait aucun statut de blessure sur le rapport final des blessures, il devrait donc être prêt à jouer dimanche contre Tampa Bay.

Browning et Skinner éliminés

Le secondeur extérieur Baron Browning (pied) et le joueur des équipes spéciales JL Skinner (cheville) ont été exclus du match de dimanche contre Tampa Bay car aucun des deux ne s’est entraîné cette semaine.





