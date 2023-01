Une chronologie du conflit israélo-palestinien depuis 1948

Un policier israélien sécurise un site d’attaque par balle à Jérusalem-Est, le samedi 28 janvier 2023. Un tireur palestinien a ouvert le feu à Jérusalem-Est, blessant au moins deux personnes moins d’un jour après qu’un autre assaillant en a tué sept devant une synagogue dans la plus meurtrière attaque dans la ville depuis 2008. (AP Photo/Mahmoud Illean)

La récente flambée de violence et d’attaques entre Israéliens et Palestiniens a attiré l’attention sur un vieux problème. Les racines du conflit et de la méfiance sont profondes et complexes, antérieures à la création de l’État d’Israël en 1948. Les sept dernières décennies ont été marquées par la guerre, des soulèvements et, parfois, des lueurs d’espoir de compromis. Voici une chronologie :

1948: Un conflit régional se développe au milieu de la fin du mandat britannique pour la Palestine et de la déclaration d’indépendance d’Israël en mai 1948. Une coalition d’États arabes, alliée à des factions palestiniennes, combat les forces israéliennes. En fin de compte, Israël contrôle une grande partie du territoire. Des centaines de milliers de Palestiniens fuient ou sont chassés de leur terre.

juillet 1956: Le président égyptien Gamal Abdel Nasser nationalise le canal de Suez, une route commerciale vitale reliant la mer Rouge et la Méditerranée. Israël envahit l’Egypte, suivi par les forces britanniques et françaises. Un accord de paix, soutenu par les États-Unis et l’Union soviétique, met fin aux combats. Mais le canal a été bloqué par des navires coulés et n’a rouvert qu’en 1957.

Juin 1967: La “guerre des Six jours” commence avec des avions de combat israéliens frappant des aérodromes égyptiens et des forces terrestres israéliennes pénétrant dans la péninsule du Sinaï. La guerre a éclaté au milieu de conflits persistants, notamment le blocus continu de la navigation par l’Égypte dans le golfe d’Aqaba. La Jordanie rejoint les combats aux côtés de l’Égypte, mais les forces israéliennes ont le dessus après avoir presque anéanti la puissance aérienne égyptienne. Israël prend le contrôle de la bande de Gaza, du Sinaï, de la Cisjordanie, des hauteurs du Golan et de Jérusalem-Est à prédominance arabe. Des centaines de milliers de Palestiniens fuient ou sont déplacés.

Octobre 1973: Une coalition de nations arabes, dirigée par l’Égypte et la Syrie, lance une attaque surprise contre Israël. Les forces arabes ont d’abord gagné du terrain, mais ont été repoussées par une contre-offensive israélienne aidée par des approvisionnements en provenance d’alliés, dont les États-Unis.

1978: Un accord de paix entre le président égyptien Anouar Sadate et le Premier ministre israélien Menahem Begin, connu sous le nom d’accords de Camp David, est négocié le 17 septembre 1978 par le président Jimmy Carter. Des propositions de paix palestiniennes potentielles ont été discutées, mais jamais réalisées.

Décembre 1987: Un soulèvement palestinien, ou intifada, entraîne des affrontements et des protestations en Cisjordanie, à Gaza et en Israël. Les troubles se poursuivent pendant des années, faisant de nombreux morts ou blessés des deux côtés.

1993: Le premier des deux pactes, connus sous le nom d’accords d’Oslo, est signé entre Israël et l’Organisation de libération de la Palestine, établissant un processus de paix basé sur les résolutions précédentes de l’ONU. (Un accord de suivi a été signé en 1995.) Les accords ont créé l’Autorité palestinienne, chargée de superviser la plupart des affaires administratives en Cisjordanie et à Gaza. L’OLP est reconnue par Israël et les États-Unis comme partenaire de négociation. Restent cependant en suspens des questions clés telles que les colonies israéliennes en Cisjordanie et le statut de Jérusalem, qui est considérée par les Palestiniens comme la capitale de tout futur État.

2000: La deuxième intifada, ou soulèvement palestinien, commence après que des émeutes ont éclaté à la suite d’une visite de la personnalité politique israélienne de droite Ariel Sharon (et plus tard Premier ministre) dans un complexe de Jérusalem vénéré par le judaïsme, le christianisme et l’islam. Les affrontements et autres violences se poursuivent jusqu’en 2005, faisant des centaines de morts des deux côtés.

2006: Le groupe militant palestinien Hamas remporte les élections à Gaza, entraînant des tensions politiques avec le parti plus modéré du Fatah contrôlant la Cisjordanie.

décembre 2008: Israël commence trois semaines d’attaques sur Gaza après des tirs de roquettes sur Israël par des militants palestiniens, qui sont approvisionnés par des tunnels depuis l’Égypte. Plus de 1 110 Palestiniens et au moins 13 Israéliens sont tués.

novembre 2012: Israël tue le chef militaire du Hamas Ahmed Jabari, déclenchant plus d’une semaine de tirs de roquettes depuis Gaza et des frappes aériennes israéliennes. Au moins 150 Palestiniens et six Israéliens sont tués.

Été 2014: Des militants du Hamas tuent trois adolescents israéliens kidnappés près d’une colonie juive en Cisjordanie, provoquant une réponse militaire israélienne. Le Hamas répond par des attaques à la roquette depuis Gaza. Un conflit de sept semaines fait plus de 2 200 morts palestiniens à Gaza. En Israël, 67 soldats et six civils sont tués.

Décembre 2017: L’administration Trump reconnaît Jérusalem comme capitale d’Israël et annonce son intention de déplacer l’ambassade américaine de Tel-Aviv, suscitant l’indignation des Palestiniens.

2018: Des manifestations ont lieu à Gaza le long de la barrière avec Israël, y compris des manifestants lançant des pierres et des bombes à essence à travers la barrière. Les troupes israéliennes tuent plus de 170 manifestants en plusieurs mois. En novembre, Israël organise un raid secret sur Gaza. Au moins sept militants palestiniens présumés et un officier supérieur de l’armée israélienne sont tués. Depuis Gaza, des centaines de roquettes sont tirées sur Israël.

Mai 2021 : Après des semaines de tension à Jérusalem qui ont conduit la police israélienne à attaquer la mosquée al-Aqsa, l’un des sites les plus sacrés de l’islam, le Hamas a tiré des roquettes vers la ville pour la première fois depuis des années, incitant Israël à riposter par des frappes aériennes. Les combats, les plus féroces depuis au moins 2014, ont vu des milliers de roquettes tirées depuis Gaza et des centaines de frappes aériennes sur le territoire palestinien, faisant plus de 200 morts à Gaza et au moins 10 tués en Israël.

Printemps 2022 : Une vague de violence contre des Israéliens par des Palestiniens a marqué la série d’attaques terroristes la plus meurtrière en Israël depuis des années – avec 14 Israéliens tués dans une poignée d’attaques palestiniennes individuelles entre le 22 mars et le 8 avril. En réponse, Israël a réprimé les militants et les activistes, et a lancé l’opération militaire “Brise la vague” en Cisjordanie. L’opération a contribué à faire de 2022 une année particulièrement meurtrière. Les forces israéliennes ont tué 146 Palestiniens en Cisjordanie cette année, un nombre de morts plus élevé que toute autre année depuis que les Nations Unies ont commencé à tenir des registres en 2005. Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré que les Palestiniens avaient tué 29 Israéliens cette année-là.

Décembre 2022 : Benjamin Netanyahu a de nouveau prêté serment en tant que Premier ministre israélien, après avoir remporté une élection qui lui a valu son sixième mandat et élevé un bloc autrefois marginal de politiciens d’extrême droite à des sièges puissants. Il a bricolé le gouvernement le plus d’extrême droite de l’histoire d’Israël, qui, selon les critiques, a déjà commencé à éliminer toute perspective d’une solution à deux États.