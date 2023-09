Une chronologie des relations compliquées entre la Russie et la Corée du Nord

SÉOUL, Corée du Sud (AP) — Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est arrivé en Russie pour rencontrer le président Vladimir Poutine. Ce sera la deuxième rencontre entre les deux dirigeants isolés. Leurs gouvernements n’ont pas confirmé d’agenda, mais les responsables américains affirment que Poutine pourrait demander de l’artillerie et d’autres munitions pour sa guerre en Ukraine.

Une telle demande marquerait un renversement des rôles par rapport à la guerre de Corée de 1950-1953, lorsque l’Union soviétique a fourni des munitions, des avions de combat et des pilotes pour soutenir l’invasion du Sud par la Corée du Nord communiste, et aux décennies de parrainage soviétique du Nord qui ont suivi.

Malgré leurs intérêts souvent alignés, les relations entre la Russie et la Corée du Nord ont connu des hauts et des bas. Une chronologie de quelques événements clés :

1950-1953 — Les forces de Kim Il Sung lancent une attaque surprise contre le Sud en juin 1950, déclenchant la guerre de Corée. Le conflit a attiré des forces de la République populaire de Chine nouvellement créée, aidées par l’armée de l’air soviétique. Les troupes de Corée du Sud, des États-Unis et d’autres pays, sous la direction des Nations Unies, se battent pour repousser l’invasion. Un armistice de 1953 met fin aux combats et laisse la péninsule coréenne dans un état de guerre technique.

Milieu des années 1950 jusqu’aux années 1960 — L’Union soviétique continue de fournir une assistance économique et militaire à la Corée du Nord, mais leurs relations se détériorent alors que Kim Il Sung purge violemment les factions pro-soviétiques et pro-chinoises au sein des dirigeants nord-coréens pour consolider son pouvoir. Moscou réduit son aide mais ne l’interrompt qu’à la fin de la guerre froide.

Années 1970 — Alors que la rivalité entre l’Union soviétique et la Chine s’intensifie, la Corée du Nord poursuit une politique d’« équidistance » qui lui permet de monter les géants communistes mutuellement hostiles les uns contre les autres pour obtenir davantage d’aide des deux pays. Pyongyang tente également de réduire sa dépendance à l’égard de Moscou et de Pékin, mais une série d’échecs politiques suite à d’importants emprunts sur les marchés financiers internationaux plongent l’économie nord-coréenne dans des décennies de désarroi.

Années 1980 — Après l’arrivée au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev, l’Union soviétique commence à réduire son aide à la Corée du Nord et à favoriser la réconciliation avec la Corée du Sud. Séoul élargit également ses relations diplomatiques avec les pays communistes d’Europe de l’Est, laissant Pyongyang de plus en plus isolé.

Années 1990 — L’effondrement de l’Union soviétique en 1991 prive la Corée du Nord de son principal bienfaiteur économique et sécuritaire. Le gouvernement postcommuniste de Moscou, dirigé par le président Boris Eltsine, ne montre aucun enthousiasme à soutenir la Corée du Nord par une aide continue et un commerce subventionné. Moscou établit des relations diplomatiques formelles avec Séoul dans l’espoir d’attirer des investissements sud-coréens et laisse expirer son alliance militaire de l’ère soviétique avec la Corée du Nord. Kim Il Sung meurt en 1994 et la Corée du Nord connaît une famine dévastatrice plus tard dans les années 1990. Le nombre de personnes qui meurent de faim massive est estimé à plusieurs centaines de milliers.

Début des années 2000 — Après sa première élection à la présidence en 2000, Vladimir Poutine cherche activement à rétablir les liens entre la Russie et la Corée du Nord. Poutine se rend à Pyongyang en juillet de la même année pour rencontrer Kim Jong Il, le dirigeant nord-coréen de deuxième génération. Les deux hommes critiquent conjointement les projets américains de défense antimissile. Ce voyage est considéré comme une déclaration de la Russie selon laquelle elle s’efforcerait de restaurer ses domaines d’influence traditionnels alors que les divergences entre Moscou et l’Occident sur les questions clés de sécurité s’accentuent. Poutine accueille Kim Jong Il lors de réunions ultérieures en Russie en 2001 et 2002.

Milieu et fin des années 2000 — Malgré des relations plus chaleureuses, la Russie soutient à deux reprises les sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU contre la Corée du Nord pour ce qui était alors un programme naissant d’armes nucléaires et de missiles. La Russie participe aux négociations visant à persuader le Nord d’abandonner son programme nucléaire en échange de sécurité et d’avantages économiques. Les négociations, auxquelles participent également les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud et le Japon, échouent en décembre 2008.

2011-2012 — Quelques mois après un sommet avec le président russe de l’époque, Dimitri Medvedev, en août 2011, Kim Jong Il décède. Son fils, Kim Jong Un, lui succède à la tête de la Corée du Nord. En 2012, la Russie a accepté d’annuler 90 % de la dette nord-coréenne, estimée à 11 milliards de dollars.

2016-2017 — Kim Jong Un accélère les essais nucléaires et de missiles du Nord. La Russie soutient les sanctions strictes du Conseil de sécurité, notamment la limitation des approvisionnements en pétrole et la répression des exportations de main-d’œuvre du pays.

2018-2019 — Kim Jong Un entame une diplomatie avec Washington et Séoul pour tirer parti de son programme nucléaire pour générer des avantages économiques. Il tente également d’améliorer ses liens avec ses alliés traditionnels, la Chine et la Russie, afin de renforcer son pouvoir de négociation. Après l’échec de sa deuxième rencontre avec le président américain Donald Trump à cause des sanctions américaines contre le Nord, Kim Jong Un se rend à Vladivostok, dans l’est de la Russie, pour son premier sommet avec Poutine en avril 2019. Les dirigeants s’engagent à élargir leur coopération, mais le la réunion ne produit pas de résultats substantiels.

2022 — Tout en profitant de la diversion provoquée par la guerre de la Russie contre l’Ukraine pour intensifier encore ses tests d’armes, la Corée du Nord accuse les États-Unis d’être responsables du conflit. Pyongyang affirme que la « politique hégémonique » de l’Occident a donné à Poutine une justification pour défendre la Russie en envoyant des troupes dans le pays voisin. La Corée du Nord se joint à la Russie et à la Syrie pour reconnaître l’indépendance de deux régions séparatistes de l’est de l’Ukraine soutenues par Moscou et fait allusion à son intérêt pour l’envoi d’ouvriers du bâtiment dans ces régions pour aider aux efforts de reconstruction. La Russie et la Chine bloquent les efforts menés par les États-Unis au Conseil de sécurité pour renforcer les sanctions contre la Corée du Nord en raison de l’intensification de ses tests de missiles.

12 septembre 2023 — Kim Jong Un arrive en Russie pour rencontrer Poutine. Il devrait solliciter l’aide économique et la technologie militaire russes en échange de munitions pour alimenter la guerre russe en Ukraine. La réunion fait suite à la visite rare du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou en Corée du Nord en juillet et à sa participation à un défilé militaire massif au cours duquel Kim a présenté des missiles à longue portée conçus pour cibler le continent américain.

Le journaliste d’Associated Press Jim Heintz à Tallinn, en Estonie, a contribué à ce rapport.

Kim Tong-hyung, Associated Press