Une chronologie des plus grands scandales de Boris Johnson alors qu’il prépare son retour

Boris Johnson revient de ses vacances dans les Caraïbes après la démission du Premier ministre Liz Truss au milieu des rumeurs selon lesquelles il pourrait lancer un retour politique extraordinaire.

La démission de Mme Truss jeudi après seulement 44 jours de mandat a mis fin au mandat de premier ministre le plus court de l’histoire britannique, marqué par des troubles économiques et une gouvernance chaotique.

Les partisans de M. Johnson soutiennent l’ancien Premier ministre pour faire une nouvelle offre pour le n ° 10, bien que son propre poste de Premier ministre ait été marqué par une série de scandales.

Quelques semaines après avoir pris ses fonctions en juillet 2019, M. Johnson s’est mis du mauvais côté de la loi en prorogeant le Parlement afin d’éviter un examen minutieux de ses projets de Brexit.

Cela a donné le ton à trois années désordonnées au pouvoir où il a basculé de scandale en scandale avant d’être finalement mis hors de sa misère par les députés conservateurs après un vote de défiance en juin de cette année.

S’il choisit de se présenter à la direction des conservateurs, M. Johnson affrontera probablement son ancien chancelier Rishi Sunak et Penny Mordaunt.

Dessous L’indépendant a énuméré les plus grands scandales que M. Johnson a présidés en trois ans en tant que Premier ministre :

Prorogation illégale – septembre 2019

La Cour suprême a jugé que M. Johnson avait illégalement fermé le Parlement lorsqu’il l’a prorogé pendant les cinq semaines précédant la date limite du 31 octobre pour la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE.

On pensait qu’il l’avait fait pour éviter que le Parlement ne bloque un Brexit sans accord, ce qui aurait pu faire manquer le délai après que M. Johnson se soit présenté comme le leader qui verrait le Brexit à tout prix.

Le Parlement a rouvert le lendemain et M. Johnson a été contraint de demander à l’UE une prolongation du délai.

Des fonds publics à Jennifer Arcuri – Septembre 2019

M. Johnson a fait l’objet d’une enquête du chien de garde de la police sur sa relation avec la femme d’affaires américaine Jennifer Arcuri, qui a affirmé avoir eu une liaison avec lui alors qu’il était maire de Londres.

Il a été référé au Bureau indépendant pour la conduite de la police (IOPC) suite à des informations selon lesquelles l’entreprise technologique de Mme Arcuri a pu accéder à 25 000 £ de fonds publics et qu’elle a été autorisée à participer à trois missions commerciales à l’étranger.

Le FIPOL a conclu que, bien qu’il n’y ait aucun fondement à des accusations criminelles, M. Johnson aurait dû déclarer un intérêt concernant Mme Arcuri et que son omission de le faire pourrait avoir enfreint le code de conduite de l’Assemblée de Londres.

Arcuri (à droite) a déclaré qu’elle et Johnson avaient eu une liaison (PA/Getty)

Ignore le rapport révélant que le personnel de Priti Patel a été victime d’intimidation – novembre 2020

Une enquête officielle a révélé des preuves que le secrétaire à l’intérieur de M. Johnson, Priti Patel, avait intimidé le personnel de son département et enfreint le code ministériel, même involontairement.

M. Johnson a utilisé cette mise en garde pour affirmer qu’il ne croyait pas que le code avait été enfreint et avait pleinement confiance en son ministre.

Cela a conduit son premier conseiller en éthique, Sir Alex Allan, à démissionner de dégoût.

Soutient Dominic Cummings sur les violations de verrouillage – mai 2020

Lorsque son principal assistant, Dominic Cummings, a parcouru des centaines de kilomètres jusqu’au château de Barnard à un moment où M. Johnson avait ordonné à tout le monde en Grande-Bretagne de rester chez lui, le Premier ministre s’est opposé au hurlement de dégoût du public et est resté coincé par son homme.

M. Johnson a déclaré qu’il avait des “regrets”, mais uniquement à propos de la colère et de la confusion ressenties par le public face au voyage aller-retour de 500 milles de son assistant.

M. Cummings a rapidement démissionné et a passé son temps en dehors de la politique à attaquer M. Johnson, qu’il compare à un caddie se brisant d’un côté à l’autre de l’allée » en raison de son indécision.

Cummings tient une conférence de presse dans la roseraie de Downing Street au milieu d’un scandale (AFP/Getty)

Rénovation de l’appartement de Downing Street – avril 2021

M. Johnson et sa partenaire Carrie Symonds ont effectué une rénovation en peluche de 112 000 £ de l’appartement au-dessus du n ° 11. Cela comprenait un rouleau de 840 £ de papier peint Lulu Lytle, un tapis de 7 000 £, un chariot à boissons de 3 675 £ et deux canapés d’une valeur de plus de 15 000 £. .

L’ancien Premier ministre a été accusé par Dominic Cummings, son ex-conseiller, d’avoir tenté de faire en sorte que les donateurs conservateurs paient secrètement la refonte.

À la suite d’une enquête, son nouveau conseiller pour les intérêts ministériels, Lord Geidt, a admis que M. Johnson n’avait pas su ce qui se passait et, lorsqu’il l’a découvert, a payé le travail de sa propre poche.

Soutient le député qui a fait pression pour les entreprises qui l’ont payé – novembre 2021

Dans un épisode qui a déclenché une série de scandales qui ont duré jusqu’au moment de la rédaction de cet article, M. Johnson a soutenu le député conservateur Owen Paterson après que le comité des normes de la Chambre des communes l’ait reconnu coupable d’avoir enfreint les règles sur le lobbying rémunéré par les députés en défendant deux entreprises dont il faisait partie. masse salariale de.

Le Premier ministre a poussé les conservateurs à soutenir une refonte du système de normes plutôt que de suspendre M. Paterson de la Chambre des communes.

À peine 24 heures plus tard, M. Johnson a fait demi-tour face à la colère du public, mais l’attention du public a continué de se concentrer sur les normes, les seconds emplois et la sottise à Westminster, avec quelques révélations embarrassantes pour les députés. M. Paterson a démissionné après que le Premier ministre a fait marche arrière.

Amende pour avoir enfreint les lois de verrouillage – avril 2022

En décembre, M. Johnson a approuvé une enquête indépendante sur les allégations selon lesquelles lui et d’autres responsables auraient organisé des fêtes de rupture de verrouillage pendant les périodes où les membres du public étaient soumis à des restrictions strictes.

Sa main a été forcée après qu’un flot de rapports dans les journaux sur les événements ait provoqué une colère publique explosive contre ce qui est devenu connu sous le nom de Partygate.

L’enquête, dirigée par la fonctionnaire Sue Gray, a été temporairement entravée lorsque la police métropolitaine a lancé sa propre enquête sur les événements et a ordonné à Mme Gray de rédiger ses conclusions jusqu’à ce que les agents aient terminé leurs enquêtes.

Le 12 avril, après des mois de spéculations et de preuves contre le Premier ministre, M. Johnson a été condamné à une amende de 50 £ par la police pour avoir assisté à une fête à Downing Street organisée pour son anniversaire en mai 2020. Il a été le premier Premier ministre britannique à avoir enfreint la loi pendant son mandat.

Le chancelier Rishi Sunak et Carrie Johnson, l’épouse du Premier ministre, ont également été condamnés à une amende.

Bien que la question juridique ait été réglée, le Premier ministre se demandait toujours s’il avait menti au Parlement sur sa connaissance des partis.

Johnson quitte Downing Street lundi (PENNSYLVANIE)

Le tsar anti-corruption démissionne en disant que le Premier ministre a enfreint le code ministériel – juin 2022

Le député conservateur John Penrose, qui était le champion de la lutte contre la corruption du gouvernement depuis décembre 2017, a démissionné le 6 juin, accusant le Premier ministre d’avoir enfreint le code ministériel en omettant de fournir un leadership adéquat sur Partygate.

Il a déclaré que M. Johnson n’avait pas répondu aux “critiques très sérieuses” du rapport Sue Gray à l’encontre des dirigeants de Downing Street.

Le Premier ministre a fait face à un vote de confiance des députés conservateurs plus tard dans la journée. Il a gagné par environ deux tiers à un tiers avec son autorité diminuée.

Disparaître Fois Histoire – juin 2022

Downing Street a confirmé que des membres de l’équipe de Boris Johnson étaient intervenus suite à la publication d’un article sur sa femme Carrie dans Les temps.

L’histoire comprenait des allégations selon lesquelles M. Johnson aurait tenté d’installer Carrie à un poste au ministère des Affaires étrangères. Il est apparu dans la première édition de Les temps le 18 juin mais a disparu des copies ultérieures et une version a également disparu du Courrier en ligne.

Le porte-parole officiel de M. Johnson a confirmé que le n° 10 était en contact avec Les temps avant et après la publication de la première édition, mais a nié que le Premier ministre lui-même ait contacté le rédacteur en chef adjoint Tony Gallagher, qui était en charge du journal ce soir-là.

Il est entendu qu’aucune action en justice n’a été intentée par le n ° 10 en relation avec l’histoire. Détective privé a rapporté plus tard que l’histoire avait été retirée en raison des craintes dans le numéro 10 que des détails soient publiés sur le secrétaire aux Affaires étrangères de l’époque et la future Mme Johnson dans une “situation compromettante”.

Démission du deuxième conseiller en éthique – juin 2022

Le conseiller en éthique de M. Johnson, Lord Geidt, a démissionné pour un plan n ° 10 qui, selon lui, risquait de “violer délibérément le code ministériel”.

Le Premier ministre a suggéré que la querelle portait sur un plan de tarifs protectionnistes sur l’acier – il a déclaré plus tard qu’il était prêt à enfreindre le droit international pour imposer les charges.

La lettre de Lord Geidt ajoute : “L’idée qu’un Premier ministre puisse, à quelque degré que ce soit, être en train de violer délibérément son propre code est un affront.”

Le pair a déclaré dans sa lettre de démission qu’il ne s’était accroché de manière crédible à son rôle que “par une très petite marge” après Partygate.

Grope affirme que le député met le Premier ministre sur la voie de la destruction – juin 2022

Le député Chris Pincher a dramatiquement démissionné de son poste de whip en chef adjoint le 30 juin à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait agressé deux autres invités la veille au Carlton Club, un club privé conservateur à Londres.

Downing Street a déclaré que M. Johnson n’était au courant d’aucune “allégation spécifique” concernant M. Pincher lorsqu’il l’a nommé au bureau des whips, mais il est apparu au cours des jours suivants qu’il avait été informé d’allégations contre lui remontant à 2019.

Des ministres clés parmi la vague de démissions suite au scandale Pincher – juillet 2022

M. Johnson a été contraint de présenter des excuses humiliantes pour sa gestion de la dispute contre M. Pincher après que Downing Street a affirmé qu’il avait oublié d’avoir été informé d’allégations antérieures de conduite “inappropriée”.

Aux Communes, l’atmosphère parmi les députés conservateurs était mutine, les critiques faisant la queue pour condamner la gestion de l’affaire par le n ° 10.

Le chancelier Rishi Sunak et le secrétaire à la Santé Sajid Javid étaient les principaux parmi plusieurs députés à démissionner du gouvernement à la fin de la journée. Les ministres du Cabinet Brandon Lewis et Simon Hart ont suivi, tandis que Michele Donelan a démissionné de son poste de secrétaire à l’éducation après seulement deux jours de travail.

Le Premier ministre a également limogé de manière sensationnelle Michael Gove, après que le ministre du Logement lui aurait dit qu’il était temps pour lui de démissionner. Aucune 10 sources n’a informé que M. Gove était un “serpent” qui n’était pas avec M. Johnson sur “l’un des grands arguments”.