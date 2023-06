Une chronologie des événements menant à l’inculpation de Donald Trump dans l’affaire des documents classifiés

L’acte d’accusation fédéral de 49 pages de l’ancien président Donald Trump présente une chronologie étonnante des événements, détaillant les allégations selon lesquelles il a non seulement mal géré des documents sensibles, mais a également pris des mesures pour cacher des dossiers et entraver les enquêteurs.

Voici quelques éléments clés des événements clés qui ont conduit aux 37 accusations criminelles contre Trump, selon l’acte d’accusation :

20 janvier 2021: Alors que Trump quitte la Maison Blanche, il dirige le déplacement de dizaines de boîtes de stockage vers Mar-a-Lago, selon les procureurs. Les boîtes, emballées par Trump et son personnel de la Maison Blanche, contiennent des coupures de journaux, des lettres, des photos et d’autres souvenirs de son mandat, mais aussi des centaines de documents classifiés qu’en tant qu’ancien président, il n’était pas autorisé à avoir.

En vertu de la loi sur les archives présidentielles, les archives présidentielles sont considérées comme une propriété fédérale et non privée et doivent être remises à la National Archives and Records Administration. Plusieurs lois fédérales régissent le traitement des documents classifiés et sensibles, y compris des lois qui érigent en crime le fait de retirer ces documents et de les conserver dans un endroit non autorisé.

Après le 20 janvier 2021 : Certaines boîtes apportées de la Maison Blanche sont stockées sur une scène dans l’une des salles de bal dorées de Mar-a-Lago. Une photo de l’acte d’accusation montre des cartons empilés sur une scène.

15 mars 2021 : Les boîtes sont déplacées de la salle de bal au centre d’affaires de Mar-a-Lago.

Avril 2021 : Certains box sont déplacés dans une salle de bain et douche. Une photo incluse dans l’acte d’accusation les montre empilés à côté de toilettes, d’une vanité et d’une poubelle.

Mai 2021: Trump ordonne aux employés de nettoyer une salle de stockage dans une zone hautement accessible au rez-de-chaussée de Mar-a-Lago afin qu’elle puisse être utilisée pour stocker ses boîtes, selon l’acte d’accusation. Trump ordonne également que certaines boîtes soient apportées à sa résidence d’été de Bedminster, New Jersey.

Le ou vers le 6 mai 2021 : Réalisant que certains documents de la présidence de Trump peuvent être manquants, les Archives nationales lui demandent de remettre tous les dossiers présidentiels qu’il aurait pu conserver en quittant la Maison Blanche. L’agence fait ensuite des demandes répétées.

Juin 2021 : Les Archives nationales avertissent Trump par l’intermédiaire de ses représentants qu’elles renverront l’affaire au ministère de la Justice s’il ne se conforme pas.

24 juin 2021 : Les cartons sont déplacés vers la salle de stockage. Plus de 80 cartons y sont conservés.

21 juillet 2021: Trump aurait montré un « plan d’attaque » militaire qu’il dit être « hautement confidentiel » à un écrivain l’interviewant dans sa propriété de Bedminster. Trump fait remarquer qu’« en tant que président, j’aurais pu le déclassifier. … Maintenant, je ne peux pas, vous savez, mais c’est toujours un secret », selon l’acte d’accusation, citant un enregistrement de l’interview.

Août ou septembre 2021 : Trump aurait montré une carte classifiée relative à une opération militaire étrangère à un représentant de son comité d’action politique sur son terrain de golf de Bedminster, selon l’acte d’accusation. Trump dit à la personne qu’il ne devrait montrer la carte à personne et que la personne ne devrait pas s’approcher trop près.

Novembre 2021 : Trump ordonne à son assistant exécutif et « homme du corps » Walt Nauta et à un autre employé de commencer à déplacer des boîtes d’une salle de stockage à sa résidence pour qu’il les examine. Nauta est accusé dans l’acte d’accusation en tant que co-conspirateur de Trump.

7 décembre 2021 : Nauta découvre que plusieurs des boîtes de Trump sont tombées, renversant des papiers sur le sol de la salle de stockage, selon l’acte d’accusation. Parmi eux se trouve un document avec un marquage de renseignement « SECRET ». Selon l’acte d’accusation, Nauta envoie un SMS à un autre employé de Trump, « J’ai ouvert la porte et j’ai trouvé ça », auquel l’autre employé répond, « Oh non oh non. »

Fin décembre 2021 : Les Archives nationales continuent d’exiger que Trump remette les documents manquants de sa présidence. Fin décembre 2021, un représentant de Trump déclare à l’agence que 12 boîtes de dossiers ont été retrouvées et sont prêtes à être récupérées.

17 janvier 2022 : Trump remet 15 cartons aux Archives nationales. Selon l’acte d’accusation, Nauta et un autre employé de Trump les chargent dans la voiture de Nauta et les emmènent dans un camion commercial pour livraison à l’agence.

Les boîtes contiennent 197 documents portant des mentions classifiées, dont 69 marqués confidentiels, 98 secrets et 30 top secrets. Certains documents portent des marques suggérant qu’ils contiennent des informations provenant de sources humaines hautement sensibles ou la collecte de «signaux» électroniques autorisés par un tribunal en vertu de la loi sur la surveillance du renseignement étranger.

9 février 2022 : Les Archives nationales renvoient l’affaire au ministère de la Justice après qu’un examen préliminaire a révélé que les boîtes contiennent de nombreux documents classifiés. L’agent spécial en charge du Bureau de l’Inspecteur général de l’agence écrit : « La plus grande préoccupation était que des documents hautement classifiés étaient déclassés, mélangés à d’autres documents » et autrement mal identifiés.

10 février 2022 : Le PAC Save America de Trump publie une déclaration insistant sur le fait que le retour des documents était « de routine » et « pas grave ». Trump insiste sur le fait que « les documents ont été remis facilement et sans conflit et sur une base très amicale », et ajoute : « Ce fut un grand honneur de travailler avec » les Archives nationales « pour aider à préserver officiellement l’héritage de Trump ».

18 février 2022 : Dans une lettre adressée à un comité de surveillance du Congrès, les Archives nationales révèlent les boîtes contenant des informations classifiées et confirment la saisine du ministère de la Justice. Trump’s Save America PAC publie une autre déclaration insistant sur le fait que « les Archives nationales n’ont rien » trouvé « », mais « ont reçu, sur demande, des dossiers présidentiels dans le cadre d’un processus ordinaire et de routine pour assurer la préservation de mon héritage et conformément à la loi présidentielle ». Loi sur les archives ».

30 mars 2022 : Le FBI ouvre son enquête.

12 avril 2022 : Les Archives nationales informent Trump qu’à la demande du ministère de la Justice, elles ont l’intention de fournir au FBI les 15 boîtes qu’il a remises le 17 janvier 2022. Le représentant de Trump demande une prolongation jusqu’au 29 avril.

26 avril 2022 : Début de l’enquête du grand jury.

29 avril 2022 : Le ministère de la Justice demande aux avocats de Trump un accès immédiat aux 15 boîtes, invoquant des intérêts de sécurité nationale et la nécessité d’« une évaluation des dommages potentiels résultant de la manière apparente dont ces matériaux ont été stockés et transportés ». Les avocats de Trump demandent à nouveau une prolongation, affirmant qu’ils doivent examiner les documents pour « vérifier si un document spécifique est soumis au privilège ».

10 mai 2022 : Les Archives nationales informent les avocats de Trump qu’elles fourniront au FBI l’accès aux boîtes dès le 12 mai.

11 mai 2022: Un grand jury délivre une assignation à Trump et à son bureau exigeant qu’ils remettent tous les documents classifiés en leur possession.

23 mai 2022 : Les avocats de Trump lui conseillent de se conformer à l’assignation à comparaître, mais Trump rechigne en leur disant : « Je ne veux pas que quiconque regarde dans mes cartons. Les procureurs, citant des notes de l’un des avocats, disent que Trump s’est interrogé à haute voix sur la possibilité d’esquiver l’assignation à comparaître, demandant à son avocat : « Ne serait-il pas mieux si nous leur disions simplement que nous n’avons rien ici ? et « n’est-ce pas mieux s’il n’y a pas de documents? »

26 mai 2022 : Nauta est interrogé par le FBI et, selon les procureurs, ment à plusieurs reprises sur sa connaissance du mouvement des boîtes à Mar-a-Lago. Nauta affirme qu’il n’était pas au courant des boîtes apportées à la résidence de Trump pour son examen et dit qu’il ne savait pas comment les boîtes remises aux Archives nationales sont arrivées à la résidence de Trump.

Nauta ment également lorsqu’on lui a demandé s’il savait où les boîtes de Trump étaient entreposées avant qu’elles ne se rendent à sa résidence et si elles se trouvaient dans un endroit sécurisé ou verrouillé, selon les procureurs. Sa réponse, selon l’acte d’accusation : « J’aimerais, j’aimerais pouvoir vous le dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas – honnêtement, je ne sais tout simplement pas.

2 juin 2022 : L’un des avocats de Trump retourne à Mar-a-Lago pour fouiller des boîtes dans la salle de stockage et trouve 38 documents classifiés supplémentaires – cinq documents marqués confidentiels, 16 marqués secrets et 17 marqués top secret. Après la perquisition, disent les procureurs, Trump demande : « Avez-vous trouvé quelque chose ? … Est-il mauvais? Bien? » et fait un mouvement d’arrachage que l’avocat prend pour signifier qu’il doit retirer tout ce qui est «vraiment mauvais» avant de remettre les papiers.

Avant la perquisition, selon les procureurs, Trump avait demandé à Nauta de déplacer 64 boîtes de la salle de stockage à sa résidence. Parmi ceux-ci, 30 ont été renvoyés dans la salle de stockage, laissant 34 boîtes dans la résidence de Trump et hors de la vue de l’avocat.

3 juin 2022 : Des agents du FBI et un avocat du ministère de la Justice se rendent à Mar-a-Lago pour récupérer les 38 documents classifiés de l’avocat de Trump. Ils sont dans un seul dossier en accordéon, doublement enveloppé dans du ruban adhésif. Pendant leur séjour, les enquêteurs sont autorisés à se rendre dans la salle de stockage, mais il leur est « explicitement interdit » de regarder à l’intérieur des boîtes, « ne leur donnant aucune possibilité » de « confirmer qu’il ne reste aucun document avec des marques de classification », selon un dossier du tribunal.

Trump dit aux enquêtes qu’il est « un livre ouvert », selon l’acte d’accusation. Un autre avocat de Trump, agissant en tant que dépositaire de ses dossiers, fournit aux enquêteurs une attestation sous serment selon laquelle les procureurs affirment à tort qu’ils ont effectué une « recherche diligente » des boîtes déplacées de la Maison Blanche et que « tous les documents pertinents » ont été remis.

Plus tôt dans la journée, selon les procureurs, certaines boîtes ont été chargées dans un avion afin que Trump puisse les emmener à Bedminster pour l’été.

8 juin 2022: Le ministère de la Justice envoie à l’avocat de Trump une lettre demandant que la salle de stockage soit sécurisée et que «toutes les boîtes qui ont été déplacées de la Maison Blanche à Mar-a-Lago (ainsi que tous les autres objets dans cette pièce ) soient conservés dans cette pièce dans leur état actuel jusqu’à nouvel ordre.

Juillet 2022 : Le grand jury voit une vidéo de surveillance des cartons déplacés à Mar-a-Lago.

5 août 2022 : Le ministère de la Justice demande un mandat pour perquisitionner Mar-a-Lago, citant une « cause probable » que des dossiers présidentiels supplémentaires et des documents classifiés y étaient stockés. Le juge magistrat américain Bruce Reinhart approuve la demande le même jour.

8 août 2022: Le FBI fouille Mar-a-Lago, saisissant 102 documents classifiés – 75 dans la salle de stockage et 27 dans le bureau de Trump, dont trois trouvés dans des bureaux.

Le ministère de la Justice a déclaré dans un dossier judiciaire ultérieur que les résultats remettaient « sérieusement en question » les déclarations antérieures de l’équipe juridique de Trump selon lesquelles ils avaient effectué une « recherche diligente » et qu’il ne restait aucun document classifié.

12 août 2022 : Reinhart rend public le mandat autorisant la perquisition de Mar-a-Lago. Le document révèle que des agents fédéraux enquêtent sur des violations potentielles de trois lois fédérales, dont la loi sur l’espionnage.

26 août 2022 : Une version hautement expurgée de l’affidavit exposant la justification du FBI pour fouiller Mar-a-Lago est rendue publique.

30 août 2022 : Après que les avocats de Trump ont demandé à un maître spécial d’examiner les documents pour un éventuel privilège exécutif, le ministère de la Justice répond avec un dossier qui révèle de nouveaux détails sur l’enquête et une photo des documents saisis avec une mention comme « TOP SECRET // SCI » étalé sur un tapis Mar-a-Lago.

8 juin 2023 : Un grand jury à Miami inculpe Trump et Nauta. Trump annonce l’acte d’accusation sur sa plateforme Truth Social, l’appelant « un JOUR SOMBRE pour les États-Unis d’Amérique ». Dans un message vidéo, il déclare : « Je suis innocent et nous le prouverons très, très solidement et, espérons-le, très rapidement. »

9 juin 2023 : L’acte d’accusation est rendu public. Il montre que Trump est accusé de 37 chefs d’accusation, dont complot en vue d’entraver la justice, dissimulation par corruption d’un document ou d’un dossier et rétention délibérée d’informations sur la défense nationale. Nauta est accusé de six chefs d’accusation, dont complot en vue d’entraver la justice.

L’avocat spécial Jack Smith, qui a porté l’affaire, fait une brève déclaration publique à son bureau à Washington, disant : « Nos lois qui protègent les informations de la défense nationale sont essentielles à la sûreté et à la sécurité des États-Unis et elles doivent être appliquées. Les violations de ces lois mettent notre pays en danger.

13 juin 2023: Trump doit comparaître pour la première fois devant le tribunal à 15 heures mardi au palais de justice fédéral de Miami.

___

En savoir plus sur les enquêtes liées à Donald Trump : https://apnews.com/hub/donald-trump

Michael R. Sisak, Jill Colvin et Lindsay Whitehurst, Associated Press