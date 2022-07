Une chronologie des événements entourant les accusations d’Alex Murdaugh

COLUMBIA, SC (AP) – Les mystérieux décès par balles de la femme et du fils d’un éminent avocat de Caroline du Sud ont donné lieu à des enquêtes révélant des accusations de blanchiment d’argent, un réseau de stupéfiants, une mise en scène d’attentat contre sa vie et des millions de dollars en argent volé.

Jeudi, Alex Murdaugh a été accusé de meurtre, le dernier d’une chute abrupte qui s’est étendue sur les 13 derniers mois. Voici un aperçu des événements entourant ses inculpations :

7 juin 2021: Murdaugh appelle la police pour signaler que sa femme Maggie, 52 ans, et leur fils Paul, 22 ans, ont été tués par balle près d’un chenil sur leur propriété.

23 juin 2021 : Une enquête sur la mort par délit de fuite de Stephen Smith, 19 ans, non résolue depuis six ans, est rouverte sur la base des informations recueillies par des agents enquêtant sur les décès par balle. On ne sait pas quelles preuves dans l’affaire Murdaugh ont motivé le déménagement.

4 septembre 2021: Alex Murdaugh tente d’organiser sa propre mort dans le cadre d’un plan visant à garantir à son fils survivant un paiement d’assurance-vie de 10 millions de dollars, selon des responsables. Le complot échoue lorsque le coup de feu – qui, selon la police, a été tiré par l’associé de Murdaugh, Curtis Edward Smith – ne fait qu’effleurer la tête de Murdaugh. Smith a finalement été accusé de suicide assisté, de fraude à l’assurance et de plusieurs autres chefs d’accusation.

14 octobre 2021: La police arrête Murdaugh dans un centre de désintoxication à Orlando, en Floride, pour avoir volé des règlements d’assurance totalisant plus de 4 millions de dollars destinés aux fils de sa défunte gouvernante.

19 octobre 2021: Un juge refuse la caution de Murdaugh, affirmant que ses ressources financières considérables et son instabilité mentale rendent trop risqué de lui permettre d’attendre son procès en dehors de la prison.

2 novembre 2021 : Un juge gèle les avoirs de Murdaugh, craignant que lui et son fils survivant ne complotent pour cacher de l’argent.

17 novembre 2021: Les procureurs révèlent 27 nouvelles accusations contre Murdaugh, affirmant qu’il a volé près de 5 millions de dollars en argent de règlement. Les procureurs allèguent que Murdaugh cachait de l’argent aux avocats qui l’avaient poursuivi pour la mort d’un adolescent tué lorsque les autorités ont déclaré qu’un Paul Murdaugh en état d’ébriété avait détruit le bateau qu’il conduisait.

18 janvier 2022: Des actes d’accusation supplémentaires signifient que Murdaugh fait maintenant face à 71 accusations pour avoir volé près de 8,5 millions de dollars en mort injustifiée et en naufrage à plus d’une douzaine de personnes.

16 mars 2022: Un acte d’accusation accuse un ami de longue date de Murdaugh, Cory Fleming, d’avoir travaillé avec l’avocat en disgrâce pour frauder les fils de Gloria Satterfield, la femme de ménage de la famille décédée après une chute au domicile de Murdaugh en 2018. Fleming avait poursuivi Murdaugh au nom de Satterfield’s famille, mais a conservé les paiements d’assurance de 3 millions de dollars qui en résultent pour Murdaugh et lui-même.

4 mai 2022: Russell Laffitte, l’ancien PDG de Palmetto State Bank avant son licenciement plus tôt cette année, est inculpé d’avoir conspiré avec Murdaugh pour frauder des victimes de 1,8 million de dollars. L’une des victimes était la famille d’un homme sourd devenu tétraplégique après un accident de voiture.

28 juin 2022: Les procureurs décrivent un réseau de blanchiment d’argent et d’analgésiques de huit ans dans de nouveaux actes d’accusation. Murdaugh et Smith – l’ami accusé dans la tentative de suicide de l’avocat autrefois éminent – ​​ont été accusés de possession, de fabrication ou de distribution de stupéfiants.

12 juillet 2022: L’avocat Jim Griffin dit que les enquêteurs ont dit aux membres de la famille qu’ils prévoyaient de porter des accusations de meurtre contre Murdaugh pour la mort de sa femme et de son fils. La Cour suprême de Caroline du Sud radie Murdaugh.

14 juillet 2022 : Murdaugh est accusé de meurtre dans la mort de sa femme et de son fils. Les actes d’accusation remis par le grand jury affirment que Murdaugh a tué sa femme avec un fusil et son fils avec un fusil de chasse

James Pollard est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

James Pollard, l’Associated Press