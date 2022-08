Une chronologie des escapades romantiques de Pete Davidson, d’Ariana Grande à Kim Kardashian

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Pete Davidson pourrait être l’un des daters en série les plus prolifiques de New York.

La nouvelle a éclaté vendredi que Davidson, 28 ans, et Kim Kardashian, 41 ans, avaient décidé de se séparer après neuf mois ensemble. Le couple “a toujours beaucoup d’amour l’un pour l’autre”, mais a constaté que leurs horaires contradictoires et leur distance “rendaient très difficile le maintien d’une relation”, a déclaré une source à E! Nouvelles.

La star de “Saturday Night Live” a fait la une des journaux en 2018 pour son engagement bref mais très public avec la sensation de chant pop Ariana Grande après quelques semaines de fréquentation.

Mais le couple s’est séparé après cinq mois, ce qui a conduit Grande à créer son album de rupture nominé aux Grammy Awards, “thank u, next”. Et Davidson est passé assez rapidement à une autre célébrité, l’actrice de 49 ans Kate Beckinsale.

Après s’être séparé de Beckinsale en avril 2019, l’acteur et comédien de stand-up a navigué dans d’autres romances de haut niveau – dont beaucoup de courte durée.

Lisez la suite pour un aperçu de certains des moments de relation les plus mémorables de Davidson.

5 août 2022

Davidson et Kardashian ont décidé de se séparer. E ! News a rapporté que le couple “avait toujours beaucoup d’amour l’un pour l’autre”, mais que la longue distance “rendait très difficile de maintenir une relation”.

Au début de leur relation, Davidson a rendu la marque de Kim permanente sur son corps en faisant marquer son nom sur sa poitrine. Il a également un autre tatouage en l’honneur de la star de “L’incroyable famille Kardashian” qui dit “Ma copine est avocate”.

La source a déclaré au point de vente que la séparation de Davidson et Kardashian ne signifiait pas qu’elle renouait avec son ex-mari Kanye West.

“Le divorce avance avec Kanye”, a déclaré une autre source à E! Nouvelles. “Ils sont heureux de coparentalité.”

3 novembre 2021

Davidson et Kim Kardashian ont été repérés à deux dates au cours de la première semaine de novembre. Le 3 novembre, les deux ont été vus arriver séparément dans un club social privé appelé Zero Bond. Ils auraient dîné ensemble.

Le fondateur de Skims et le comédien ont également été aperçus le 2 novembre en train de dîner ensemble sur Staten Island, la ville natale de Davidson.

TMZ a rapporté que le couple s’était rendu dans un restaurant italien appelé Campania. Pendant ce temps, Page Six a rapporté que Davidson avait réservé le toit pour eux.

Octobre 2021

Au cours du week-end d’Halloween, Kardashian et Davidson ont été vus ensemble lors d’une balade à Knott’s Scary Farm dans le sud Californie . Ils se sont tenus la main en faisant du roller coaster ensemble. Une source a confié au magazine People qu’ils “ont de la chimie”.

La star de télé-réalité a animé “SNL” le 9 octobre. Ils ont joué ensemble dans un sketch et se sont embrassés en jouant Jasmine et Aladdin.

21 août 2021

Davidson et actrice Phoebe Dynevor aurait rompu après cinq mois ensemble juste au moment où Davidson commençait à tourner une comédie romantique avec l’actrice Kaley Cuoco, intitulée “Meet Cute”. Dynevor a commencé la production de la deuxième saison de sa série Netflix.

3 juillet 2021

Davidson et Dynevor font officiellement leur relation statut connu du public en juillet 2021.

La “ Saturday Night Live ” interprète et “ Bridgerton “, 27 ans, font leur première apparition ensemble dans un cadre social lorsqu’ils se rendent sur les courts en tant que spectateurs lors des championnats de tennis de Wimbledon, et des photos prises du couple montrent qu’ils sont épris.

avril 2021

Davidson laisse entendre qu’il sort avec le Dynevor.

Mars 2021

Davidson et actrice Phoebe Dynevor déclencher des rumeurs de rencontres lorsque des témoins oculaires voient le couple se rapprocher tout en passant du temps au Royaume-Uni.

15 janvier 2020

Suite à des rapports antérieurs en janvier selon lesquels l’étincelle de Davidson et Kaia Gerber s’est éteinte, Davidson a confirmé leur rupture, expliquant en février : “Elle est très jeune, et je vis beaucoup de choses, et c’était avant que j’aille en cure de désintoxication .”

Il a ajouté: “Ce n’était tout simplement pas le bon endroit ou le bon moment du tout.”

31 novembre 2019

Après des semaines de rumeurs de relation, Fox News confirme Pete Davidson et Kaia Gerber , alors 18 ans, sont officiellement ensemble.

Un initié a affirmé à l’époque que la mère de Gerber, le mannequin Cindy Crawford voulait que Gerber “reste discret à ce stade de la relation, en particulier avec tous les Ariana Grande [Davidson’s ex-fiancee] des choses qui se sont passées.”

La source a également souligné la “différence d’âge” de Davidson et Gerber à l’époque.

“Kaia s’amuse et tout cela est nouveau pour elle, alors bien sûr, elle voudrait voir à quoi ressemblerait une relation avec quelqu’un comme Pete”, a ajouté la source à l’époque. “Jusqu’à présent, elle s’éclate.”

18 octobre

Une romance de courte durée part en fumée quelques semaines seulement après que la mère de Margaret Qualley, l’actrice Andie MacDowell, a déclaré qu’ils avaient une “belle” relation.

« Elle a une belle relation avec lui, mais je ne veux pas trop marcher sur sa relation », a-t-elle déclaré en septembre 2019, ajoutant : « Ils ont une belle relation.

31 août

L’actrice Margaret Qualley, alors âgée de 24 ans, et Davidson ont commencé à se fréquenter en août 2019, Page Six confirmé à l’époque. L’ancien couple a été aperçu pour la première fois ensemble en septembre 2019 après avoir atterri à l’aéroport Marco Polo de Venise.

25 avril

Davidson et Beckinsale auraient arrêté en avril 2019. Moins d’une semaine plus tard, le comédien dépense 400 $ chez McDonald’s pour nourrir ses amis, le public à guichets fermés et le personnel du cinéma lors d’une projection de “Avengers : Endgame”.

4 mars

Davidson et Beckinsale confirment leur relation après avoir été photographiés en train de s’embrasser et de se câliner lors d’un match des Rangers de New York à New York.

4 février

Le nouveau couple est aperçu en train de quitter son spectacle de stand-up à Los Angeles ensemble, et ils se tiennent la main.

Janvier 2019

Les rumeurs de rencontres commencent après que Davidson et Beckinsale aient quitté une fête des Golden Globes ensemble après avoir soi-disant flirté et parlé toute la nuit.

5 novembre

Grande sort sa nouvelle chanson de rupture, “thank u, next”. dans lequel elle fait référence à toutes ses relations passées très médiatisées.

22 octobre

Lors d’une routine de stand-up à Los Angeles, Davidson se moque de son bref engagement avec Grande.

17 octobre

Après avoir filmé une performance spéciale pour “A Very Wicked Halloween” de NBC, Grande a dit à ses fans qu’elle avait besoin de s’éloigner des réseaux sociaux.

“Ok, aujourd’hui, c’était spécial et je suis tellement reconnaissante d’avoir pu être là”, a-t-elle écrit. “Il est temps de dire au revoir à Internet pour un tout petit peu. C’est difficile de ne pas tomber sur des nouvelles et des trucs que je n’essaie pas de voir. C’est très triste et nous essayons tous très fort de continuer. Je t’aime . Et merci d’être toujours là.”

15 octobre

Après cinq mois ensemble, Davidson et Grande ont annulé leurs fiançailles et sont officiellement séparés.

17 septembre

Davidson et Grande un bébé cochon comme animal de compagnie.

20 août

Davidson et Grande sortent à New York pour leurs débuts sur le tapis rouge aux MTV Video Music Awards au Radio City Music Hall. Elle a inclus une chanson intitulée “Pete” sur son nouvel album, “Sweetener”.

le 21 juin

Davidson parle à Jimmy Fallon lors de son émission de fin de soirée sur les fiançailles. “C’est foutrement allumé”, a-t-il dit, “J’ai l’impression d’avoir gagné un concours.”

Juin 2018

Le couple serait fiancé et Davidson confirme la nouvelle avec une photo de son énorme bague sur Instagram.

Week-end du Jour du Souvenir 2018

Le nouveau couple publie une photo d’eux-mêmes en train de rôtir des guimauves sur des histoires Instagram, mais tout ce que nous voyons, ce sont leurs mains. Puis, quelques jours plus tard, ils font leurs débuts officiels sur les réseaux sociaux dans des costumes complets de Harry Potter, des capes et tout.

Mai 2018

Davidson et Grande traînent à l’after-party “Saturday Night Live”, et des nouvelles éclatent plus tard dans le mois que les deux sont définitivement un élément. Ils se sont rencontrés pour la première fois en 2016 lorsque la chanteuse pop a animé “SNL”, mais, à cette époque, elle sortait avec le rappeur Mac Miller et Davidson était avec Cazzie David.

2016

Davidson et Cazzie David commencent à sortir ensemble. Elle est la fille du célèbre comédien/acteur Larry David.

En septembre 2017, Davidson a déclaré à “Entertainment Tonight”, “J’ai beaucoup de chance. Elle est très, très favorable.”

Ils sont restés ensemble pendant deux ans, mettant fin à leur relation en mai 2018. Elle a également commenté les fiançailles soudaines de Davidson avec Grande, en publiant une photo sur les réseaux sociaux disant : “J’ai été en Afrique… Qu’est-ce que j’ai raté ??”

2015

Davidson a commencé à sortir avec la comédienne Carly Aquilino, et ils ont duré moins d’un an. Elle faisait partie de la série MTV “Girl Code” et est également une comique de stand-up.

Aquilino s’est apparemment moquée de la proposition précipitée de Davidson lorsqu’elle a publié une capture d’écran d’un message texte crypté qu’elle a reçu en juin 2018. Il disait: “Je sais que je suis la 9 milliardième personne à vous envoyer un SMS aujourd’hui à ce sujet, mais … Je peux ‘ t.”