Des agents fédéraux ont fermé jeudi plusieurs supermarchés Viva du conseiller municipal de Sacramento, Sean Loloee, au cours d’un apparent raid.

L’action des agents fédéraux est la dernière d’une série de violations présumées depuis 2009 concernant la chaîne d’épicerie. L’année dernière, le ministère américain du Travail a intenté une action en justice fédérale contre Loloee et ses entreprises, rapporté pour la première fois par The Sacramento Bee, qui a mis en lumière des années d’enquêtes.

Voici un aperçu de la chronologie des enquêtes fédérales liées à Supermarchés Viva :

▪ 2009 : Les enquêteurs fédéraux déterminent que Loloee et ses entreprises ont violé les lois fédérales concernant le salaire minimum, la rémunération des heures supplémentaires, la tenue de registres et le travail des enfants. selon un procès intenté par le DOL l’année dernière. En conséquence, Loloee signe un accord de règlement pour payer 4 658 $ d’arriérés de salaire aux employés et des amendes civiles liées au travail des enfants pour violations dans le magasin de Norwood Avenue.

▪ 2018 : Deux anciens employés d’épicerie déposer leur propre plainte contre Loloee’s des entreprises devant la Cour supérieure de Sacramento, affirmant qu’elles n’étaient pas payées pour leurs heures supplémentaires, qu’elles n’avaient pas eu de périodes de repas ou de repos, qu’elles n’avaient jamais été remboursées pour le paiement de leurs uniformes et d’autres allégations. Loloee a payé un règlement dans cette affaire, selon les archives judiciaires.

▪ Avril 2020 : La ville de Sacramento accorde à Loloee un prêt de secours économique à titre de subvention de 25 000 $ grâce à une subvention fédérale relative au coronavirus. À l’époque, Loloee s’était qualifiée pour le second tour du siège du conseil municipal du district 2.

▪ 2020 : Une enquête fédérale de suivi a révélé que Loloee avait de nouveau violé les exigences en matière d’heures supplémentaires et de tenue de dossiers, lui ordonnant de payer 35 423 $ d’arriérés de salaire, ce qu’il a fait, selon le procès fédéral. Cependant, cette fois-là, Loloee aurait par la suite contraint les employés à restituer les arriérés de salaire, ce qui a déclenché une troisième enquête. Il a révélé que Loloee avait ordonné en 2020 aux employés des épiceries de mentir aux enquêteurs fédéraux, selon le procès. Loloee est élue au conseil la même année.

▪ Avril 2022 : Le DOL poursuit Loloee, alléguant qu’il a menacé d’expulser les employés qui ont coopéré à une enquête fédérale sur ses magasins. Il affirme également que les employés de Loloee sont sous-payés, qu’ils emploient des mineurs dans des métiers dangereux et qu’ils ont interféré avec plusieurs enquêtes fédérales s’étalant sur plus d’une décennie. Il nomme 66 employés et allègue des violations dans quatre magasins : Rancho Cordova, Dixon et les deux sites du district de North Sacramento que Loloee représente – un à Del Paso Heights et un sur Norwood Avenue.

▪ 26 octobre 2023 : Les quatre magasins Viva Supermarket de la région de Sacramento sont fermé par des agents fédéraux. De plus, des agents fédéraux visitent une maison que Loloee possède à Hagginwood et une maison que possède sa femme à Granite Bay.

Plus récemment, Loloee a également fait l’objet d’une enquête municipale sur des allégations selon lesquelles il habiterait en dehors du district municipal de North Sacramento qu’il représente.

Voici une chronologie des événements en questions concernant La résidence de Loloee :

▪ 2019 : Loloee achète une maison dans le quartier Hagginwood de North Sacramento. Huit mois plus tard, quelqu’un appelle le 911 pour signaler une bagarre entre l’acheteur et le vendeur d’un véhicule à la maison Hagginwood de Loloee.

▪ Juillet 2021 : un homme lors d’une fête dans la maison Hagginwood de Loloee aurait brandi une arme à feu de manière menaçante. Quelqu’un appelle la police et, quelques jours plus tard, les agents arrêtent un suspect qui avait cinq armes sur lui. Loloee a déclaré à The Bee qu’il était à la maison cette nuit-là, bien que les archives judiciaires liées à l’arrestation ne le nomment pas. Au lieu de cela, les archives montrent que Karla Montoya, la directrice générale de la chaîne d’épiceries Loloee, se trouvait dans la maison de la rue Nogales.

▪ Juin 2022 : L’abeille rapporte que Loloee n’apparaît pas vivre dans une maison Hagginwood qu’il possède et où il est inscrit sur les listes électorales, mais au lieu de cela, il semble vivre dans la maison de sa femme à Granite Bay. Les résidents de la maison racontent à The Bee ce sont des employés du Supermarché Viva et que Loloee y habite avec eux. Loloee dit à Bee qu’il a prêté serment dans la maison d’un ami à East Sacramento, puis admet plus tard que c’était le cas. la maison de Granite Bay, d’une valeur de 1,4 million de dollars, de sa femme.

▪ Juillet 2022 : la ville signale des violations du code à la maison Hagginwood de Loloee pour construire des structures sans permis. Un nouveau cas de code est actuellement actif pour la même violation.

▪ Octobre 2022 : Une enquête extérieure commandée par la ville, qui n’incluait pas d’entretiens avec les voisins de Loloee, révèle que Loloee vit effectivement dans la maison Hagginwood avec ses employés.

▪ Juin 2023 : la Commission des pratiques politiques équitables de Californie inflige une amende de 200 $ à Loloee pour avoir été en retard pour déposer une déclaration financière.

▪ 26 octobre 2023 : Un journaliste observe neuf véhicules, certains sans plaque d’immatriculation, ainsi qu’une excavatrice jaune sur la propriété.