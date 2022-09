Les réalisations musicales de la superstar du R&B R. Kelly ont longtemps été assombries par des allégations selon lesquelles il aurait abusé sexuellement de femmes et d’enfants. Maintenant, le chanteur a été reconnu coupable dans sa ville natale de Chicago pour pornographie juvénile, mais acquitté d’une accusation de complot en vue d’entraver la justice l’accusant d’avoir truqué son procès pour pornographie juvénile en 2008.

Le verdict intervient après qu’il a été condamné en juin à New York à trois décennies derrière les barreaux pour des accusations fédérales de trafic sexuel. Alors que Kelly, né Robert Sylvester Kelly, a nié avec véhémence les allégations, ses accusateurs ont témoigné qu’il les avait soumis à des caprices pervers et sadiques alors qu’ils étaient mineurs.

Lire la suite: Lire la suite R. Kelly reconnu coupable de pédopornographie et d’abus sexuels lors d’un procès à Chicago

Une chronologie de la vie de Kelly à travers son ascension et sa chute en tant qu’artiste R&B :

1990 : Le groupe R&B de R. Kelly, MGM, remporte le grand prix de 100 000 $ de l’émission télévisée souscrite “Big Break”, animée par Natalie Cole. En raison de désaccords financiers, c’est la dernière fois que le groupe se produit ensemble.

Janvier 1992 : R. Kelly & Public Announcement lance “Born Into The 90s”. Sorti un an plus tard, l’album devient platine.

Novembre 1993 : Son album « 12 Play » sort et se vend à plus de 5 millions d’exemplaires. Les singles à succès incluent «Sex Me» et «Bump N ‘Grind», qui devient la chanson R&B n ° 1 la plus ancienne en plus de 30 ans.

31 août 1994 : À 27 ans, R. Kelly épouse la chanteuse de R&B de 15 ans Aaliyah D. Haughton lors d’une cérémonie secrète organisée par Kelly dans un hôtel de Chicago. Le mariage est annulé des mois plus tard en raison de l’âge d’Aaliyah. (Aaliyah est décédée dans un accident d’avion sept ans plus tard, à 22 ans.)

Lire la suite:

L’histoire continue sous la publicité

Novembre 1996 : R. Kelly sort son troisième album, « R. Kelly. Un mois plus tard, il intègre Rockland Records. Sa chanson «I Believe I Can Fly», de la bande originale de «Space Jam», culmine au n ° 2 du palmarès pop Billboard. La même année, il épouse Andrea Lee, 22 ans, une danseuse de sa troupe de tournée. Le couple a trois enfants : Joanne, Jaya et Robert Jr.

Février 1998 : Kelly remporte trois Grammys pour “I Believe I Can Fly”.

Août 2001 : Tracy Sampson dépose une plainte contre Kelly, alléguant que leurs relations sexuelles étaient illégales en vertu de la loi de l’Illinois parce qu’il était en “position d’autorité” sur elle. L’affaire a été réglée à l’amiable pour un montant non divulgué.

8 février 2002 : Le Chicago Sun-Times rapporte qu’il a reçu une bande vidéo montrant prétendument Kelly en train d’avoir des relations sexuelles avec un mineur. Le journal rapporte que la police de Chicago a commencé à enquêter sur des allégations concernant Kelly et la même fille trois ans plus tôt. À l’époque, la jeune fille et ses parents nient avoir eu des relations sexuelles avec Kelly.

Le jour où la nouvelle tombe, Kelly se produit lors des cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver à Salt Lake City.

5 juin 2002 : Kelly est inculpée à Chicago pour pornographie juvénile liée à la sex tape. Il plaide non coupable et est libéré sous caution de 750 000 $.

















2:42

“Le correctif était pour la première fois”: Avenatti affirme que le procès R. Kelly de 2008 a été truqué





“Le correctif était pour la première fois”: Avenatti affirme que le procès R. Kelly de 2008 a été truqué – 22 février 2019



9 mai 2008 : Le procès pour pédopornographie de Kelly commence.

Histoires tendance Un agent de la police régionale de York, âgé de 38 ans, est décédé après un accident frontal à Markham

Elias Theodorou, combattant canadien de l’UFC et défenseur du cannabis, décède à 34 ans

13 juin 2008 : Kelly est acquittée de tous les chefs après moins d’une journée de délibérations.

27 juin 2012 : Kelly publie son autobiographie, « Soulacoaster: The Diary of Me », se concentrant sur sa vie créative et familiale plutôt que sur ses problèmes juridiques.

29 septembre 2012 : Kelly est nominé pour deux Soul Train Awards, ce qui en fait l’acteur le plus nominé de la cérémonie de remise des prix.

17 juillet 2017 : BuzzFeed rapporte les affirmations des parents selon lesquelles Kelly a lavé le cerveau de leurs filles et les gardait dans une « secte » abusive. Une femme dit qu’elle était avec Kelly de son plein gré. Des militants lancent le mouvement #MuteRKelly, appelant au boycott de sa musique.

















0:47

Le chanteur R. Kelly nie les allégations de culte





Le chanteur R. Kelly nie les allégations de culte – 18 juillet 2017



Mai 2018 : Spotify supprime la musique de R. Kelly de ses listes de lecture, citant sa politique sur les comportements haineux. Peu de temps après, Apple et Pandora arrêtent également de promouvoir sa musique. L’équipe de Kelly repousse, notant que d’autres artistes sur Spotify ont été accusés ou reconnus coupables de crimes.

3 janvier 2019 : Lifetime diffuse le documentaire «Surviving R. Kelly», qui revisite d’anciennes allégations et en met de nouvelles sous les projecteurs. L’émission “R Kelly: Sex, Girls & Videotapes” de la BBC, publiée l’année précédente, allègue que la chanteuse a détenu des femmes contre leur gré.

21 janvier 2019 : Plusieurs médias rapportent que Kelly et son label, la filiale de Sony RCA Records, se séparent. Kelly continue de nier toutes les allégations d’abus.

22 février 2019 : Kelly est arrêtée et accusée de 10 chefs d’abus sexuels aggravés.

25 février 2019 : L’avocat de Kelly plaide non coupable au nom du chanteur. Quelques heures plus tard, Kelly dépose une caution et est libérée de prison à Chicago.

6 mars 2019 : CBS diffuse une interview dans laquelle Kelly nie avec véhémence les accusations d’abus sexuels. Les autorités du comté de Cook placent Kelly en garde à vue après avoir dit à un juge qu’il ne pouvait pas payer 161 000 $ de pension alimentaire pour enfants.

















1:12

« Je me bats pour ma putain de vie » : R. Kelly sanglote lors de la première interview depuis qu’il a été accusé d’abus sexuels





“Je me bats pour ma putain de vie”: R. Kelly sanglote lors de la première interview depuis qu’il a été accusé d’abus sexuels – 5 mars 2019



30 mai 2019 : Kelly est accusée de 11 nouveaux chefs d’accusation liés au sexe à Chicago. Ils impliquent l’une des femmes qui l’accuse d’avoir abusé sexuellement d’elle alors qu’elle était mineure.

11 juillet 2019 : Kelly est inculpée par un grand jury fédéral à Chicago pour des accusations de pornographie juvénile, d’incitation à un mineur et d’entrave à la justice. Un acte d’accusation distinct déposé dans le district oriental de New York comprend des accusations de racket, d’enlèvement, de travail forcé et d’exploitation sexuelle d’un enfant. Il est de nouveau arrêté à Chicago.

16 juillet 2019 : Un juge fédéral ordonne la détention de Kelly sans caution après qu’un procureur a averti qu’il représentait un danger extrême pour les jeunes filles.

5 août 2019 : Kelly est accusée au Minnesota de prostitution et de sollicitation liée à une allégation selon laquelle il aurait invité une jeune fille de 17 ans dans sa chambre d’hôtel en 2001 et lui aurait payé 200 $ pour danser nue avec lui.

5 mars 2020 : Kelly plaide non coupable à Chicago d’un acte d’accusation fédéral mis à jour qui comprend des accusations de pornographie juvénile et des allégations impliquant un nouvel accusateur.

Lire la suite:

L’histoire continue sous la publicité

12 août 2020 : Les procureurs fédéraux annoncent des accusations contre trois hommes accusés d’avoir menacé et intimidé des femmes qui ont accusé Kelly d’abus, dont un homme soupçonné d’avoir mis le feu à un véhicule en Floride.

18 août 2021 : Les déclarations liminaires commencent lors du procès fédéral de Kelly à New York.

27 septembre 2021 : Un jury déclare Kelly coupable de trafic sexuel et de violation de la loi Mann, qui rend illégal le fait d’emmener quiconque à travers les frontières de l’État “à des fins immorales”.

29 juin 2022 : Kelly est condamnée à 30 ans de prison à New York.

15 août 2022 : La sélection du jury commence pour Kelly devant le tribunal fédéral de Chicago pour pédopornographie, incitation et obstruction à la justice.

14 septembre 2022 : Un jury fédéral déclare Kelly coupable de trois chefs d’accusation de pornographie juvénile et de trois chefs d’incitation à l’enfance. Mais le jury l’acquitte d’un quatrième chef d’accusation de pornographie, d’une accusation de complot en vue d’entraver la justice liée à son procès de 2008, de trois chefs d’accusation de complot en vue de recevoir de la pornographie juvénile et de deux autres accusations d’incitation.