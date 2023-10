une chronologie de la vie et des crimes d’Al Capone

Al Capone est vu devant un tribunal fédéral de Chicago le 7 octobre 1931, lors de son procès pour évasion fiscale avec ses avocats Michael Ahern, à gauche, et Albert Fink. ( | Photo d’archives de l’Associated Press

Le 17 octobre 1931, le tristement célèbre gangster de Chicago, Al Capone, a été reconnu coupable d’évasion fiscale et condamné à 11 ans de prison, selon PBS.

Les forces de l’ordre tentaient d’arrêter Capone depuis des années, mais n’étaient jamais parvenues à le garder derrière les barreaux pendant plus de neuf mois, selon le FBI. La guerre des gangs ne relevait pas de la compétence du FBI à l’époque, alors le bureau a commencé à enquêter sur ses finances, ce qui a conduit à l’arrestation de Capone.

Près d’un siècle après sa condamnation, Capone reste une figure marquante de l’histoire américaine. Retour sur la vie de Capone et les événements qui ont conduit à son emprisonnement.

Qui était Al Capone ?

Al Capone était un gangster américain qui dirigeait la clandestinité criminelle de Chicago dans les années 1920. Également connu sous le surnom de « Scarface », il dirigeait plusieurs opérations illégales, notamment la prostitution, la contrebande et les jeux de hasard, et était soupçonné d’avoir orchestré un nombre indéterminé de meurtres, selon le FBI.

Chronologie de la vie d’Al Capone

Les jeunes années

17 janvier 1899 : Alphonse Gabriel Capone est né à Brooklyn, New York, d’immigrants italiens.

1913 : Capone est expulsé de l’école après avoir frappé un enseignant, selon Histoire.com. Il ne poursuit pas ses études et s’implique dans plusieurs gangs locaux. À un moment donné, il rencontre le gangster Johnny Torrio, qui deviendra son mentor.

1917 : Capone commence à travailler comme barman et videur au Harvard Inn, qui appartient au gangster new-yorkais Frankie Yale. Alors qu’il y travaille, il est impliqué dans une altercation qui lui laisse trois cicatrices sur le côté gauche de son visage, ce qui lui vaut le surnom de « Scarface ». Histoire.com signalé.

4 décembre 1918 : La petite amie de Capone, Mae Coughlin, donne naissance à leur fils, Albert Francis « Sonny » Capone. Capone et Coughlin se marient quelques semaines plus tard.

Déménager à Chicago et accéder au pouvoir

1920 : Torrio invite Capone à le rejoindre à Chicago pour travailler pour la mafia Colosimo. Le chef de la foule meurt peu de temps après et Torrio accède à la direction du gang. Capone travaille comme bras droit de Torrio, brassant et distribuant illégalement de l’alcool et renforçant la présence de la foule à Chicago.

1925 : Torrio est blessé lors d’une tentative d’assassinat et prend sa retraite. Capone devient le chef de la foule Colosimo, désormais connue sous le nom de foule Capone. Au cours des années suivantes, il « s’est bâti une réputation redoutable », selon le FBIconnu pour sa violence impitoyable et brutale.

1928 : Capone achète une maison à Miami Beach, en Floride. La ville n’est pas accueillante et le poursuit même en justice pour tenter d’empêcher la criminalité d’entrer dans la région, selon PBS.

14 février 1929 : Connu sous le nom de « massacre de la Saint-Valentin », il s’agit de l’un des événements les plus violents de l’ère des gangs de Chicago, selon le FBI. Sept membres d’un gang rival sont abattus par des gangsters se faisant passer pour la police. Bien que personne n’ait jamais été reconnu coupable de ce crime et que Capone lui-même se trouvait en Floride à l’époque, le Chicago Tribune rapports que Capone était largement soupçonné d’avoir orchestré les meurtres, car il avait éliminé ses derniers rivaux.

Procès et temps derrière les barreaux

17 mai 1929 : Capone est arrêté à Philadelphie pour port d’arme mortelle. Il est condamné à un an de prison mais est libéré au bout de neuf mois pour bonne conduite.

28 février 1931 : Capone est condamné à six mois de prison pour outrage au tribunal après avoir feint d’être malade dans le but d’éviter une comparution plus précoce devant le tribunal.

16 juin 1931 : Capone plaide coupable d’évasion fiscale et de contrebande, puis se rétracte après avoir appris qu’un accord de plaidoyer qu’il avait espéré obtenir n’était pas disponible.

17 octobre 1931 : Capone est reconnu coupable d’évasion fiscale et de plusieurs autres chefs d’accusation.

24 novembre 1931 : Capone est condamné à 11 ans de prison. Il est condamné à payer 215 000 $ plus les intérêts sur les arriérés d’impôts et à une amende de 50 000 $ et à 7 692 $ pour les frais de justice, selon le FBI. Il commence à purger sa peine au pénitencier américain d’Atlanta.

1934 : Capone est transféré à Alcatraz à San Francisco, en Californie, pour purger le reste de sa peine.

Libération conditionnelle et décès

16 novembre 1939 : Capone est libéré prématurément pour bonne conduite et retourne à Miami avec sa femme, selon Temps.

25 janvier 1947 : Après avoir souffert des années de santé déclinante à cause de la syphilis, Capone décède d’un arrêt cardiaque à Miami, selon PBS.