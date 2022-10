Une chronologie de ce qui se passera après la démission de la Première ministre britannique Liz Truss

En démissionnant après seulement 45 jours au pouvoir, Truss devient le Premier ministre britannique ayant le moins de temps dans l’histoire et le troisième chef du Parti conservateur à être renversé en autant d’années.

LONDRES – La Première ministre britannique Liz Truss a démissionné jeudi après seulement 44 jours au pouvoir, donnant le coup d’envoi d’une nouvelle course à la direction du Parti conservateur.

Cela signifie que Truss devient le Premier ministre britannique le plus court de l’histoire et le troisième chef conservateur à démissionner en autant d’années. Sa démission relance la recherche d’un nouveau dirigeant à un moment où le pays est confronté à une aggravation de la crise du coût de la vie et à une récession économique imminente.

Son bref discours de jeudi a confirmé qu’elle ne se sentait plus avoir le pouvoir de gouverner après l’échec d’un budget de réduction des impôts qui a secoué les marchés financiers et conduit à une rébellion au sein de son parti politique.

Alors que les candidats conservateurs se précipitent pour recueillir le soutien de leurs collègues, voici un aperçu de la façon dont le processus de recherche du prochain Premier ministre du Royaume-Uni devrait fonctionner.