Une chronologie de ce que Trump faisait alors que sa foule MAGA attaquait le Capitole américain le 6 janvier

Le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du Capitole devrait publier son rapport complet cette semaine.

L’enquête s’est concentrée sur le déroulement de l’émeute du 6 janvier et sur la manière dont les actions de Trump ce jour-là auraient pu y jouer un rôle.

Voici ce que nous savons des actions et des activités de Trump lorsque ses partisans ont violé le Capitole.

Le comité de la Chambre chargé d’enquêter sur les émeutes du 6 janvier au Capitole devrait publier son rapport complet et final sur son enquête – et sur l’implication de l’ancien président américain Donald Trump dans l’insurrection.

Le Le comité a tenu son audience finale et a publié un résumé du rapport très attendu de lundi.

En octobre, la huitième audience aux heures de grande écoute du Comité du 6 janvier s’est concentré sur les actions du président Donald Trump – et refus d’agir – pendant les 187 minutes pendant lesquelles ses partisans ont violemment violé le Capitole américain avant qu’il n’enregistre une vidéo les exhortant à “rentrer chez eux”.

Les détails sur la façon dont les émeutes se sont déroulées à l’intérieur de la Maison Blanche sont flous en raison des mauvaises pratiques de tenue de registres de la Maison Blanche et l’absence de l’assistant exécutif de Trump à l’époque Molly Michael le 6 janvier 2021. Le panel du 6 janvier a également constaté que Trump semble avoir commandé le photographe de la Maison Blanche d’arrêter de le photographier une fois le siège du Capitole commencé.

Mais le comité a comblé les lacunes avec des dossiers et des témoignages d’assistants de la Maison Blanche de l’époque, y compris d’anciens responsables de la Maison Blanche, conseiller adjoint à la sécurité nationale. Matthieu Pottinger et attaché de presse adjoint Sarah Matthewsqui ont tous deux témoigné publiquement.

Relevés téléphoniques de la Maison Blanche obtenus par le Comité et rapporté par le Washington Post et CBS fournissent également un compte rendu détaillé des nombreux appels téléphoniques de Trump à des assistants, des avocats et des membres du Congrès avant et après les émeutes.

Mais les enregistrements téléphoniques contiennent un intervalle de près de sept heures entre 11 h 17 et 18 h 54, une période cruciale au cours de laquelle Trump a pris la parole lors d’un rassemblement exhortant les participants à protester contre la certification des votes électoraux, a fait pression sur l’ancien vice-président Mike Pence et regardé le siège du Capitole se dérouler sur Fox News depuis sa salle à manger privée à côté du bureau ovale, selon les aides.

Voici une chronologie de ce que nous savons des actions de Trump au fur et à mesure que l’émeute se déroulait, selon le journal quotidien de la Maison Blanche du 6 janvier et le Archives Twitter de Trump :

11h38 : Trump se rend sur le terrain sud de la Maison Blanche.

Trump se rend sur le terrain sud de la Maison Blanche. 11h39 à 11h41 : Trump se rend à l’Ellipse dans son cortège.

Trump se rend à l’Ellipse dans son cortège. 11h55 : Trump monte sur scène au “Save America Rally”.

Trump monte sur scène au “Save America Rally”. 12h00 à 13h12 : Atout parle au rassemblementoù il répète ses mensonges sur le vol des élections de 2020 et exhorte ses partisans à “se battre comme un diable”.

Atout parle au rassemblementoù il répète ses mensonges sur le vol des élections de 2020 et exhorte ses partisans à “se battre comme un diable”. 13h19 : Trump revient à la Maison Blanche depuis l’Ellipse.

Trump revient à la Maison Blanche depuis l’Ellipse. 13h21 : Trump rencontre son valet.

Trump rencontre son valet. 13h25 : Trump s’assoit dans la salle à manger privée près du bureau ovale. Il s’est assis à la tête de la table et a fait face à un téléviseur de Fox News, qui a commencé à diffuser des scènes de l’assaut de la foule sur le Capitole. La photographe en chef de la Maison Blanche a déclaré qu’elle s’était vu refuser l’accès à Trump jusqu’à 16h00.

Trump s’assoit dans la salle à manger privée près du bureau ovale. Il s’est assis à la tête de la table et a fait face à un téléviseur de Fox News, qui a commencé à diffuser des scènes de l’assaut de la foule sur le Capitole. La photographe en chef de la Maison Blanche a déclaré qu’elle s’était vu refuser l’accès à Trump jusqu’à 16h00. 13:49 : Trump tweete une vidéo de son discours à l’Ellipse, lorsqu’il avait faussement affirmé que l’élection avait été “volée”. La police métropolitaine de DC déclare à ce moment une émeute au Capitole. Le personnel de la Maison Blanche a supplié Trump de faire une déclaration publique forte appelant les émeutiers.

Trump tweete une vidéo de son discours à l’Ellipse, lorsqu’il avait faussement affirmé que l’élection avait été “volée”. La police métropolitaine de DC déclare à ce moment une émeute au Capitole. Le personnel de la Maison Blanche a supplié Trump de faire une déclaration publique forte appelant les émeutiers. 14h24 : Après que des émeutiers ont violé le Capitole, Trump tweete : “Mike Pence n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution, en donnant aux États une chance de certifier un ensemble de faits corrigés, pas les faits frauduleux ou inexacts”. ceux qu’on leur a demandé de certifier au préalable. Les États-Unis exigent la vérité !”

Après que des émeutiers ont violé le Capitole, Trump tweete : “Mike Pence n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution, en donnant aux États une chance de certifier un ensemble de faits corrigés, pas les faits frauduleux ou inexacts”. ceux qu’on leur a demandé de certifier au préalable. Les États-Unis exigent la vérité !” 14h38 : Trump tweete : “S’il vous plaît, soutenez notre police du Capitole et nos forces de l’ordre. Ils sont vraiment du côté de notre pays. Restez en paix !”

Trump tweete : “S’il vous plaît, soutenez notre police du Capitole et nos forces de l’ordre. Ils sont vraiment du côté de notre pays. Restez en paix !” 15h13 : Trump tweete : “Je demande à tout le monde au Capitole américain de rester pacifique. Pas de violence ! N’oubliez pas que NOUS sommes le Parti de la loi et de l’ordre – respectez la loi et nos grands hommes et femmes en bleu. Merci !”

Trump tweete : “Je demande à tout le monde au Capitole américain de rester pacifique. Pas de violence ! N’oubliez pas que NOUS sommes le Parti de la loi et de l’ordre – respectez la loi et nos grands hommes et femmes en bleu. Merci !” 16h00 : Trump arrête de regarder la télévision et quitte la salle à manger privée.

Trump arrête de regarder la télévision et quitte la salle à manger privée. 16h03 : Trump se rend au Rose Garden filmer un message vidéo répétant à nouveau ses mensonges selon lesquels l’élection a été «volée» et exhortant ses partisans à «rentrer chez eux» en disant: «nous vous aimons, vous êtes très spécial».

Trump se rend au Rose Garden filmer un message vidéo répétant à nouveau ses mensonges selon lesquels l’élection a été «volée» et exhortant ses partisans à «rentrer chez eux» en disant: «nous vous aimons, vous êtes très spécial». 16h07 : Trump retourne au bureau ovale.

Trump retourne au bureau ovale. 16h17 : Trump tweete sa vidéo. Twitter supprime ensuite la vidéo.

Trump tweete sa vidéo. Twitter supprime ensuite la vidéo. 18h01 : Trump tweete: “Ce sont les choses et les événements qui se produisent lorsqu’une victoire électorale sacrée écrasante est si brutalement et vicieusement dépouillée de grands patriotes qui ont été mal et injustement traités pendant si longtemps. Rentrez chez vous avec amour et en paix. Souvenez-vous de ce jour toujours!”‘

Trump tweete: “Ce sont les choses et les événements qui se produisent lorsqu’une victoire électorale sacrée écrasante est si brutalement et vicieusement dépouillée de grands patriotes qui ont été mal et injustement traités pendant si longtemps. Rentrez chez vous avec amour et en paix. Souvenez-vous de ce jour toujours!”‘ 18h27 : Trump se rend à la résidence du deuxième étage.

Trump a nié à plusieurs reprises toute responsabilité dans les violences au Capitole le 6 janvier 2021, décrivant l’enquête du comité bipartite sur son implication dans une chasse aux sorcières. Plus tôt cette semaine, le comité du 6 janvier a également demandé au ministère de la Justice de poursuivre l’ancien président pour quatre chefs d’inculpation liés à l’insurrection, notamment complot en vue de frauder les États-Unis, complot en vue de faire de fausses déclarations, obstruction à une procédure officielle et incitation à l’insurrection.

Bennie Thompson, le président du comité, a déclaré que l’enquête du panel fournirait une “feuille de route vers la justice”, bien que la saisine pénale elle-même n’ait aucun poids juridique et que le DOJ ne soit pas obligé de porter des accusations contre Trump.

“L’un des objectifs d’un renvoi est que si vous pensez qu’il y a un crime, cela rend responsable la décision du procureur d’inculper ou non”, a déclaré Daniel Richman, professeur de droit à Columbia. a déclaré au Washington Post. “C’est un dispositif de transfert de responsabilité.”

En réponse à la saisine pénale, Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a semblé prendre un coup à Trumpaffirmant que “toute la nation sait qui est responsable” des émeutes du Capitole, sans nommer directement l’ancien président.

“La nation entière sait qui est responsable de cette journée”, a déclaré McConnell dans un communiqué à CNN, Manu Raju du média tweeté lundi. “Au-delà de cela, je n’ai pas d’observations immédiates.”

Remarque : Cette liste a été publiée pour la première fois en juillet 2022 et a été mise à jour pour refléter les développements récents.