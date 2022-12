Une chronologie de ce que nous savons de 4 femmes de Winnipeg tuées et du tueur en série présumé Jeremy Skibicki

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

La nouvelle était choquante : quatre femmes, qui auraient toutes été tuées à Winnipeg par le même homme en l’espace de deux mois.

Rebecca Contois, 24 ans, s’est souvenue lors d’une veillée comme quelqu’un qui “ toujours eu un coeur pour tout .”

Morgan Harris, 39 ans, dont la fille a déclaré que la mère de cinq enfants et grand-mère était “joyeux-chanceux” et “idiot”.

Marcedes Myran, 26 ans, dont la grand-mère se souvient d’elle comme heureux, souriant et confiant .

Et une quatrième femme qui, jusqu’à ce qu’elle soit identifiée, a été étant donné le nom de Mashkode Bizhiki’ikwe ou Buffalo Woman.

Les trois femmes dont l’identité est connue étaient toutes des Premières Nations, et la police a déclaré croire que la femme non identifiée était également autochtone. Leurs morts ont suscité des appels à l’action faire davantage pour protéger les femmes et les filles autochtones.

Jeremy Skibicki, 35 ans, est accusé de meurtre au premier degré dans les quatre décès. Son avocat dit que son client a l’intention de plaider non coupable sur tous les plans. Sa prochaine date d’audience est fixée au 13 janvier.

L’avocat de Jeremy Skibicki a déclaré que son client plaiderait non coupable des accusations portées contre lui. (Jeremy Skibicki/Facebook)

Selon des documents judiciaires et des audiences, Skibicki menacé de tuer deux anciens partenaires au cours des sept dernières années.

Voici une chronologie de ce que nous savons jusqu’à présent sur les quatre femmes qui, selon la police de Winnipeg, ont été victimes d’un tueur en série présumé et de l’homme accusé de les avoir tuées.

9 décembre 2022

Le président de la commission de police de Winnipeg dit que les responsables sont essayer de trouver un moyen pour rechercher les corps de Morgan Harris et Marcedes Myran.

La police pense que leurs restes ont été jetés dans la décharge de Prairie Green, au nord de la ville.

8 décembre 2022

Opérations sont en pause à la décharge de Prairie Green après des appels de familles et de dirigeants autochtones pour rechercher les restes des femmes.

Une vue aérienne de la décharge de Prairie Green dans la municipalité rurale de Rosser au Manitoba. (Trevor Brine/CBC)

6 décembre 2022

La police dit croire que les restes de Harris et Myran se trouvent à la décharge de Prairie Green, mais disent il ne serait pas possible de chercher pour eux là-bas.

Plus tôt le même jour, les filles de Harris, Cambria et Kera, demandent à la police de faire tout ce qu’il faut pour retrouver les restes de leur mère et des autres femmes tuées.

La fille de Morgan Harris, Cambria Harris, a pris la parole lors d’une conférence de presse à Ottawa le 6 décembre pour demander à la police de rechercher la dépouille de sa mère. (Justin Tang/La Presse canadienne)

4 décembre 2022

Une femme précédemment anonyme qui, selon la police, a été tuée par Skibicki est donné un nom par la communauté : Mashkode Bizhiki’ikwe, ou Buffalo Woman.

Les gens se rassemblent pour une veillée à La Fourche le dimanche 4 décembre. (Chelsea Kemp/CBC)

La police a précédemment déclaré qu’elle serait autochtone et dans la vingtaine, mais ne dira pas comment ils ont déterminé cela.

1 décembre 2022

La police annonce que Skibicki a été accusé de meurtre au premier degré dans la mort de Harris, Myran et de la femme qui recevra plus tard le nom de Buffalo Woman.

Il était déjà en détention, après avoir été inculpé d’un autre chef de meurtre au premier degré dans la mort de Contois des mois plus tôt.

Septembre 2022

La famille de Myran signale sa disparition des mois après avoir été vue pour la dernière fois.

La grand-mère de Myran, Donna Bartlett, a déclaré que la mère de Myran avait initialement peur d’aller voir la police parce qu’elle avait peur d’apprendre que quelque chose lui était arrivé.

Donna Bartlett tient une affiche pour sa petite-fille, Marcedes Myran, après qu’elle a été portée disparue. (Tyson Koschik/CBC)

21 juin 2022

La police annonce la découverte de restes humains au site d’enfouissement de Brady Road à Winnipeg une semaine plus tôt a été identifié comme celles de Rebecca Contois.

Une personne tient une pancarte en souvenir de Rebecca Contois lors d’une veillée à Winnipeg pour la jeune femme de 24 ans le 19 mai. (Sam Samson/CBC)

20 juin 2022

Les enquêteurs sur les homicides déterminent que les restes de Harris et Myran se trouvaient probablement à la décharge de Prairie Green, mais ne le divulguent publiquement qu’en décembre.

La police pense que deux femmes tuées par un tueur en série présumé se trouvent quelque part à la décharge de Prairie Green, une installation privée au nord de Winnipeg. (Jeff Stapleton/CBC)

Aux alentours de cette date, l’équipe médico-légale de la police est également informée.

À ce moment-là, environ 10 000 charges de débris avaient été déversées sur la charge qui les intéressait, a déclaré la police plus tard.

15 juin 2022

La police annonce qu’elle a trouvé des restes humains partiels à la décharge de Brady Road à Winnipeg lors d’une perquisition de deux semaines liée au meurtre de Contois.

Une vue aérienne de la décharge du chemin Brady lors de l’enquête du Service de police de Winnipeg l’été dernier. (Service de police de Winnipeg)

2 juin 2022

Police commencer à fouiller le site d’enfouissement de Brady Road à Winnipeg pour les restes de Contois.

19 mai 2022

La police annonce qu’elle a a accusé Skibicki de meurtre au premier degré et l’a placé en garde à vue.

Ils identifient également Contois comme la personne dont les restes partiels ont été découverts près d’un immeuble d’appartements de North Kildonan plus tôt cette semaine.

Des agents en costume blanc ont été vus en train de fouiller des poubelles derrière un immeuble d’habitation de North Kildonan en mai. Les restes partiels découverts là-bas ont ensuite été déterminés comme appartenant à Rebecca Contois. (Travis Golby/CBC)

La police a déclaré avoir exécuté un mandat de perquisition dans la résidence de Skibicki et annoncé qu’une scène potentielle avait été identifiée à la décharge de Brady Road.

En raison des circonstances, la police affirme que les enquêteurs n’ont pas exclu la possibilité d’autres victimes.

18 mai 2022

La police arrête Skibicki en lien avec la mort de la femme qu’ils identifieront plus tard comme Contois.

16 mai 2022

Police fouiller dans les poubelles derrière un appartement de North Kildonan.

Cette recherche a été déclenchée après la découverte de restes partiels, confirmés plus tard comme appartenant à Contois.

C’est aussi le jour où la police pense que les restes de Harris et Myran ont été transportés à la décharge de Prairie Green.

Un camion-benne est vu en train de déposer des déchets à la décharge de Prairie Green, au nord de Winnipeg. (Jeff Stapleton/CBC)

14 ou 15 mai 2022

La police allègue que Skibicki a tué Contois à ou autour de l’une de ces dates, selon des documents judiciaires.

4 mai 2022

La police allègue que Skibicki a tué Myran à cette date ou vers cette date, selon des documents judiciaires.

1 mai 2022

La police allègue que Skibicki a tué Harris à cette date ou vers cette date, selon des documents judiciaires.

C’était aussi la date à laquelle Harris a été vu pour la dernière fois près du secteur de la rue Main et de l’avenue Henry à Winnipeg, a déclaré la police plus tard en mai, lorsqu’elle a annoncé sa disparition.

La Première Nation de Long Plain a rendu hommage aux membres de la bande Harris et Myran début décembre, après que la police a annoncé qu’elle avait accusé Skibicki de leur mort. (Radio Canada)

15 mars 2022

La police pense que Skibicki a tué la femme que la communauté a nommée Mashkode Bizhiki’ikwe, ou Buffalo Woman, à cette date ou vers cette date, selon des documents judiciaires.

15 mars 2022

C’est la dernière fois que Myran a eu des contacts avec sa famille, dit sa grand-mère.

Elle était vu pour la dernière fois dans le North End de Winnipeg quelque part ce mois-là, dit sa famille.

Les gens se rassemblent lors de la vigile du 4 décembre à La Fourche. (Chelsea Kemp/CBC)

4 septembre 2019

Un an après leur mariage, l’ex-épouse de Skibicki se voit accorder une ordonnance de protection contre lui pendant trois ans. Elle allègue dans une demande d’ordonnance et une audience qu’elle a subi une litanie d’abus de sa part et que il a menacé de la tuer .

4 septembre 2018

Skibicki épouse la femme qui est sa femme désormais séparée. Elle a déclaré plus tard lors d’une audience d’ordonnance de protection qu’elle était “sous l’influence” le jour de leur mariage et qu’elle est allée en cure de désintoxication pour la méthamphétamine quatre jours plus tard.

21 décembre 2015

Une femme différente, qui est alors la conjointe de fait de Skibicki, dossiers pour une ordonnance de protection contre lui, disant dans sa demande qu’elle craignait “qu’il ne s’arrête pas tant que je ne serai pas morte”.

Sa demande est rejetée. On ne sait pas pourquoi, mais les conditions de la probation de Skibicki suite à une condamnation pour agression contre elle des mois auparavant exigeaient qu’il reste à l’écart de son partenaire et qu’il n’entre pas en contact pendant deux ans.

Skibicki a menacé de tuer deux partenaires précédents au cours des sept dernières années, selon une audience impliquant une femme et une ordonnance de protection déposée par l’autre. (Darren Bernhardt/CBC)

26 août 2015

Skibicki est reconnu coupable d’avoir agressé sa conjointe de fait . Après avoir passé environ deux mois derrière les barreaux, il est condamné à deux ans de probation.

15 juin 2015

Skibicki agresse son conjoint de fait. Selon un exposé des faits accepté plus tard par les avocats de la Couronne et de la défense, Skibicki a attrapé les cheveux de sa partenaire enceinte et l’a frappée au visage à plusieurs reprises, puis a tenté de l’étrangler. Il lui a également dit qu’il la tuerait si elle appelait la police.

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par les détails de cette affaire. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter les services de conseil, de soutien et d’aînés Medicine Bear de Ka Ni Kanichihk au 204-594-6500, ext. 102 ou 104 (à Winnipeg) ou 1-888-953-5264 (à l’extérieur de Winnipeg).

Un soutien est également disponible via l’unité de liaison des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées de Manitoba Keewatinowi Okimakanak au 1-800-442-0488 ou 204-677-1648.