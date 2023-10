Une chose sur laquelle nous pouvons être d’accord ? Démocrates et Républicains s’unissent pour soutenir Israël après l’attaque terroriste – Twitchy

Il n’y a pas grand-chose sur lequel les Républicains et les Démocrates soient d’accord ces jours-ci, mais suite à l’attaque non provoquée du Hamas contre Israël, les deux camps semblent s’être unis autour d’un objectif unique : le soutien à Israël.

C’est une chose merveilleuse à voir !

Aujourd’hui, j’ai parlé avec @IsraeliPM sur les effroyables attaques terroristes du Hamas en Israël. J’ai offert notre soutien et réitéré mon engagement indéfectible envers la sécurité d’Israël. @FLOTUS et j’exprime nos plus sincères condoléances aux familles qui ont perdu des êtres chers.

– Président Biden (@POTUS) 7 octobre 2023