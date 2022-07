Une chose sur laquelle les électeurs s’accordent : il faut de nouvelles voix en politique

NEW YORK (AP) – Alors qu’il fait campagne pour un siège au Congrès de Manhattan contre ses collègues démocrates deux fois plus âgés, Suraj Patel, 38 ans, exploite la frustration de sa génération envers ceux qui occupent des postes depuis des décennies.

Dans son récit, les représentants Jerry Nadler, 75 ans, et Carolyn Maloney, 76 ans, font partie d’une génération de démocrates qui ont accédé au pouvoir dans les années 1990 pour échouer sur des questions allant des armes à feu au changement climatique et à l’avortement. Le processus de redécoupage qui a fusionné leurs districts du Congrès offre une chance pour un nouveau leadership, dit Patel.

“Si nous continuons à faire la même chose encore et encore et attendons un résultat différent: ce n’est pas seulement la folie définitive”, a-t-il déclaré. “C’est aussi la définition du titulaire.”

À plus de 1 100 milles à l’ouest dans le terrain d’essai présidentiel de l’Iowa, le républicain Jeremiah Bronson se demandait également si quelqu’un d’autre que Donald Trump, âgé de 76 ans, pourrait porter son parti dans le futur. Bronson a exprimé un intérêt croissant pour le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, 55 ans.

“Il semble être sur la même longueur d’onde que les conservateurs du pays”, a déclaré Bronson, 39 ans, alors qu’il dînait de sandwichs au porc grillé avec une demi-douzaine d’autres républicains du comté de Story.

Dans une nation chancelante le long apparemment de toutes les divisions imaginables, il y a un désir partagé parmi les démocrates et les républicains pour une nouvelle génération de dirigeants politiques. La conversation est plus prononcée en ce qui concerne la Maison Blanche alors que Trump envisage une autre campagne et que le président Joe Biden est confronté au scepticisme quant à sa capacité à monter une candidature à la réélection en 2024 alors qu’il a 82 ans.

“Il y a juste un sentiment de genre, cette revanche entre ces deux vieux gars semble ridicule pour les gens”, a déclaré Sarah Longwell, une stratège républicaine qui organise des groupes de discussion presque hebdomadaires avec des électeurs de tout le pays et du spectre politique.

Il y a des appels récurrents à la jeunesse et au changement dans la politique américaine.

L’appel de Bill Clinton pour une nouvelle génération de dirigeants l’a aidé à passer du statut de gouverneur de l’Arkansas au premier président des baby-boomers en 1992. En 2008, la jeunesse relative de Barack Obama a été un atout dans sa campagne primaire contre Hillary Clinton et lors des élections générales contre Arizona Sen John Mc Cain.

Plus récemment, la candidature présidentielle de Pete Buttigieg en 2020 a gagné du terrain en mettant l’accent sur un nouveau leadership avant d’être dépassée par Biden, considéré par de nombreux démocrates comme le choix le plus sûr contre Trump.

La dynamique a changé depuis lors, certains électeurs démocrates étant furieux que Biden et les dirigeants du Congrès n’aient pas fait plus pour protéger le droit à l’avortement, réagir plus agressivement à une vague de fusillades de masse et lutter contre le changement climatique.

Un nouveau sondage Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research montre que 83% des adultes américains disent que le pays est sur la mauvaise voie. Seuls 36% approuvent le leadership de Biden dans l’ensemble, tandis que 62% désapprouvent. Les sondages de l’AP-NORC ces derniers mois ont révélé un pessimisme croissant parmi les membres de son propre parti démocrate à propos de Biden, de la direction du pays et de l’état de l’économie. Un sondage AP-NORC de janvier a révélé que seulement 28% des personnes interrogées et 48% des démocrates ont déclaré qu’ils souhaitaient que Biden se présente à la réélection en 2024.

Julián Castro, ancien secrétaire au logement d’Obama et ancien candidat à la présidence, a déclaré qu’il ne faisait aucun doute que les membres de son parti étaient frustrés et que les démocrates de Washington devaient faire preuve d’urgence et produire des résultats. Dans une interview téléphonique de la Convention démocrate du Texas à Dallas, il a déclaré que les démocrates semblaient sous tension.

“Mon espoir immédiat est que cette angoisse et cette frustration seront canalisées de manière positive vers la participation en novembre”, a-t-il déclaré, faisant référence aux élections de mi-mandat. “Et puis nous compterons avec ce qu’il y a au-delà quand novembre arrivera.”

Biden a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il se présenterait pour sa réélection. Mais s’il décidait de se retirer, une foule de jeunes démocrates pourraient être en lice. Ils incluent le vice-président Kamala Harris, qui a 57 ans. Le gouverneur de Californie Gavin Newsom, 54 ans, et le gouverneur de l’Illinois JB Pritzker, 57 ans, ont attiré l’attention pour leurs réponses à la décision de la Cour suprême sur l’avortement et les fusillades de masse.

Certains démocrates candidats à un poste cette année ont été clairs sur leur désir qu’une nouvelle génération prenne sa place en politique.

Le mois dernier, le candidat démocrate au poste de gouverneur de Caroline du Sud, Joe Cunningham, a proposé non seulement des limites de mandat, mais également des limites d’âge pour les titulaires de charge, affirmant qu’il était temps de mettre fin à «l’oligarchie gériatrique» américaine de politiciens qui restent «en poste bien après leur apogée». .” Pour Cunningham, qui a récemment eu 40 ans, cela inclut le titulaire qu’il espère évincer en novembre, le républicain Henry McMaster, 75 ans, qui est le plus ancien gouverneur en exercice de l’État.

Mais Cunningham a également déclaré que la proposition était destinée à s’appliquer à Biden.

Pour les républicains, le débat le plus pressant semble souvent se concentrer moins explicitement sur l’âge et plus sur la question de savoir si le parti doit quitter Trump. Cela est particulièrement vrai à la suite des auditions du comité de la Chambre le 6 janvier qui ont attiré une nouvelle attention sur ses efforts désespérés pour rester au pouvoir après avoir perdu les élections de 2020.

Les audiences du 6 janvier pourraient envoyer les électeurs chercher ailleurs.

Un AP-NORC en juin a révélé que 48% des adultes américains disent que Trump devrait être accusé d’un crime pour son rôle dans le siège du Capitole américain. Le sondage AP-NORC de janvier a montré que les gens étaient tout aussi déçus que Trump se présente à nouveau en 2024 qu’ils l’étaient Biden : seulement 27 % des adultes américains voulaient que Trump se présente à nouveau, y compris une faible majorité – 56 % – de républicains. Ce sondage a également montré que la popularité de l’ancien président auprès du GOP avait quelque peu chuté, 71 % des républicains déclarant avoir une opinion favorable de Trump, contre 78 % dans un sondage AP-NORC/USAFacts de septembre 2020.

Longwell, le stratège républicain, a déclaré que les audiences semblent avoir un impact même parmi les électeurs républicains qui ne regardent pas les sessions ou ne sont pas convaincus par elles car elles rappellent le tumulte qui a entouré Trump.

“L’une des choses que j’entends revenir encore et encore dans les groupes, c’est que Trump a beaucoup de bagages et qu’il y a toutes ces autres stars, des stars républicaines, et peut-être qu’il est temps que Trump soit comme un ancien homme d’État”, a-t-elle déclaré. .

Un certain nombre de personnalités du monde de Trump et d’ailleurs sont considérées comme des challengers potentiels en 2024. Trump et ses associés se concentrent particulièrement sur le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui, à 43 ans, est de plus en plus considéré comme un jeune héritier de la marque de l’ancien président. politique.

Parmi les autres républicains qui se dirigent de plus en plus ouvertement vers une course présidentielle, citons le sénateur de l’Arkansas, Tom Cotton, 45 ans; l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, 50 ans; le sénateur texan Ted Cruz, 51 ans ; l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, 58 ans ; et l’ancien vice-président Mike Pence, 63 ans.

Pat Brady, l’ancien président du Parti républicain de l’Illinois qui n’est pas un partisan de Trump, a déclaré qu’il pensait que la “fièvre était tombée” en ce qui concerne la position de Trump avec le GOP.

«Je pense que la combinaison de lui passe tout son temps, chaque discours, à relancer 2020. Les électeurs ont généralement hâte. Ils ne regardent pas en arrière », a-t-il déclaré.

Brady a déclaré qu’une partie des frustrations des électeurs vis-à-vis de leurs dirigeants politiques est liée à l’âge.

“Quand vous regardez le leadership, je suis vieux et ces gars-là me font paraître jeune”, a déclaré Brady, 61 ans. “C’est un pays jeune et dynamique, fondamentalement, et nous avons un groupe de personnes âgées qui le dirigent.”

