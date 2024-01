“Une chose qui me dérange” : Soyinka s’ouvre sur ses critiques envers Tinubu

Le professeur Wole Soyinka a précisé qu’il ne critiquerait pas l’administration du président Bola Tinubu.

Le lauréat du prix Nobel, dans une interview, a déclaré qu’il avait simplement déclaré qu’il avait pour culture d’épargner à chaque nouvelle administration sa première année parce qu’elle est nouvelle.

Soyinka a rappelé qu’il avait été confronté à un scénario similaire lors de l’investiture de l’ancien président Olusegun Obasanjo, et que son silence d’un an avait été qualifié de tribaliste.

Wole Soyinka, dramaturge nigérian et lauréat du prix Nobel, a critiqué la façon dont les Nigérians simplifient sa réponse quant à savoir s’il critiquera ou non le gouvernement du président Bola Tinubu.

Soyinka, dans une interview avec Chaînes Télévisiona exprimé son mécontentement face au fait que la presse simplifie les réponses des personnes interrogées, ajoutant que c’est “une chose qui me dérange”.

Soyinka a rappelé comment il avait été qualifié de tribaliste lorsque Obasanjo est devenu président

L’icône littéraire a affirmé qu’il avait pour culture de maintenir le décorum pendant la première année de tout gouvernement avant de critiquer le gouvernement. Il a souligné que sa relation avec Tinubu ne l’empêcherait pas de critiquer son gouvernement si cela était nécessaire.

Selon l’octogénaire, la même question lui a été posée lors de l’investiture de l’ancien président Olusegun Obasanjo en 1999. Il a été critiqué pour son silence et beaucoup ont simplifié son silence en disant qu’il était tribaliste parce qu’Obasanjo était son parent.

Il a soutenu qu’après un an de mandat d’Obasanjo et après avoir commencé à critiquer, beaucoup d’entre eux ne se souvenaient pas de l’avoir qualifié de tribaliste.

Pourquoi je ne critiquerai pas ce que Falana a critiqué, Wole Soyinka

Le lauréat du prix Nobel a également affirmé qu’il ne commenterait pas les questions sur lesquelles se sont plongés des personnalités telles que Femi Falana, avocat des droits de l’homme et principal défenseur du Nigeria, car il n’était pas toujours au Nigeria pour pouvoir critiquer tous les actes répréhensibles du Nigeria. gouvernement.

Le commentaire de Seyinka se lit en partie :

“La question qui m’a été posée était l’évaluation du président et ce que je pense de cette administration jusqu’à présent, et j’ai dit que j’avais l’habitude de ne pas commenter une administration au cours de la première année.”

Soyinka : “Avant d’avoir 100 ans, j’irai à Stockholm”

Légitime.ng a rapporté plus tôt que Wole Soyinka, le lauréat du prix Nobel, avait déclaré qu’il souhaitait se rendre à Stockholm avant d’avoir 100 ans pour célébrer un autre Nigérian remportant le prix Nobel de littérature.

Soyinka, dans une interview, a exhorté les jeunes écrivains à ne pas publier une seule fois et à se détendre, ajoutant que la cohérence est la clé pour accéder à la scène mondiale.

L’octogénaire a postulé que le monde de l’écriture est un monde compétitif et que les sexes féminins prennent les devants.

