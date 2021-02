Alors que de plus en plus de districts rouvrent leurs bâtiments et que le président Biden rejoint le chœur de ceux qui disent que les écoles peuvent reprendre en toute sécurité l’éducation en personne, des centaines de milliers de parents noirs disent qu’ils ne sont pas prêts à renvoyer leurs enfants. Cela reflète à la fois les conséquences disproportionnées du coronavirus sur les Américains non blancs et le profond manque de confiance des familles noires dans les districts scolaires, un phénomène de longue date exacerbé par la pandémie.

Cela indique également un dilemme majeur: les fermetures d’écoles ont le plus durement affecté la santé mentale et la réussite scolaire des enfants non blancs, mais bon nombre des familles qui, selon les responsables de l’éducation, ont le plus besoin d’une éducation en personne sont les plus réticentes à revenir.

Cela déplace le débat de réouverture en temps réel. À Chicago, seulement environ un tiers des familles noires ont indiqué qu’ils étaient prêts à retourner dans les salles de classe, contre 67% des familles blanches, et le syndicat des enseignants de la ville, qui se précipite vers une grève, a fait de la disparité un élément central de son argument contre les cours en personne.

À New York, environ 12 000 enfants blancs de plus sont retournés dans les salles de classe que les étudiants noirs, bien que les enfants noirs représentent une plus grande part de l’ensemble du district. À Oakland, en Californie, à peu près un tiers des parents noirs ont déclaré qu’ils envisageraient l’apprentissage en personne, contre plus de la moitié des familles blanches. Et les familles noires Washington, Nashville, Dallas et d’autres districts ont également indiqué qu’ils garderaient leurs enfants à apprendre à la maison à des taux plus élevés que les familles blanches.