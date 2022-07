Une chose est devenue claire dans le débat télévisé conservateur, que Sunak et Truss se détestent visiblement

Est-ce important, plus, lequel d’entre eux gagne? Est-ce que quelqu’un saura même? La prochaine élection n’est que dans deux ans, à ce moment-là, quiconque a regardé le débat des dirigeants de la BBC sera toujours tellement hanté par les 15 premières secondes de l’émission qu’il sera incapable de toute interaction significative avec le monde qui l’entoure.

Je l’ai regardé plus de vingt fois maintenant et je ne comprends toujours pas comment ils l’ont fait. La caméra bouge. On peut voir quelqu’un dans le public bouger sa main sur ses genoux. Donc c’est définitivement la vraie vie. Mais les deux personnes, dont l’une sera réellement Premier ministre dans six semaines, avaient été gelées en gelée. Liz Truss regarda devant elle, le visage figé dans un sourire tout aussi rictus que ses bras, qui s’immobilisèrent, comme si son marionnettiste venait de voir un fantôme.

Les yeux de Sunak semblaient s’élargir puis se rétrécir à nouveau. Au 10ème visionnage, ils semblent en fait commencer à vous parler. Pourquoi fait-on ça? Ils disent. Sommes-nous absolument sûrs que cela ne va pas sembler très, très étrange en effet ?

Heureusement, son menton bouge une fraction à ce stade, apportant une fin vague aux 15 secondes les plus longues et les plus étranges de toute l’histoire de la télévision.

Après cela, malheureusement, il est allé très loin en descente. Ce n’était pas seulement que c’était puéril, grossier, juvénile, hors de propos et ridicule. C’était toutes ces choses, et généralement toutes à la fois, ainsi qu’entièrement délirantes.

Rishi Sunak va apparemment provoquer une récession. Liz Truss va poursuivre des politiques qui exigeront que les taux d’intérêt augmentent jusqu’à 7 %, ce qui pourrait ne pas provoquer de récession, mais entraînera la perte de leur maison par un très grand nombre de personnes. C’est ce que les deux ont dit de l’autre, en tout cas. Et aucun d’eux ne peut avoir la moindre idée de qui a raison, parce que c’est de l’économie. C’est tout le débat. Tout est infalsifiable et donc ça peut crépiter pendant six semaines de plus, avec beaucoup plus de chaleur et précisément plus de lumière.

Liz Truss a en fait qualifié l’évaluation de Sunak de ses plans de “peur de projet”. Celui-là ne passera pas un alec intelligent du calibre de Sunak. En fait, a-t-il souligné, “elle faisait partie de la peur du projet, pas moi.”

Truss se tortilla. Comme vous le feriez quand vous vous sentiriez passer entièrement à travers le miroir. Ils étaient là tous les deux, se disputant pour savoir qui était le plus grand Brexiteer, à propos de ce qu’était un tas d’ordures “Project Fear”, au moment même où il y a une file d’attente de 4 heures au port de Douvres, précisément parce que “Project Fear” a toujours été la réalité du projet, mais les deux personnes qui vont être le prochain vrai Premier ministre ne peuvent pas faire plus que simplement prétendre que rien de tout cela ne se produit.

(À la toute fin, Sophie Raworth leur a demandé à tous les deux si les files d’attente à Douvres avaient quelque chose à voir avec le Brexit, mais c’était le “coup de foudre” dans lequel les deux n’étaient autorisés à répondre que par un mot. Ils ont tous les deux dit “non” et c’était la fin de celui-ci, même si la réponse, absolument sans équivoque est “oui.” Oui oui oui oui oui. Oui, sans aucun doute. Comme une question de certitude complète et absolue. Mais il n’y avait pas de temps pour cela.)

Pourtant, il ne restait plus beaucoup de temps pour ce genre de chose. Le fait qu’il soit devenu quasi impossible pour les familles de partir à l’étranger à la rentrée, et c’est absolument à cause du Brexit ? Pas le temps pour ça. Bien trop ennuyeux. Au lieu de cela, nous avons eu six minutes pour savoir si l’un ou l’autre aurait Boris Johnson dans son cabinet, ce à quoi le monde entier sait que la réponse, sur les deux points, est non.

Et puis il y avait le segment de six minutes sur les boucles d’oreilles à 4,50 £ de Liz Truss, et leur contraste avec un costume à 3 500 £ que Rishi Sunak portait autrefois.

Pourtant, Rishi Sunak souhaite que tout le monde ait la possibilité d’acheter un costume à 3 500 £. Il veut que tout le monde puisse se permettre d’aller au Winchester College et, après cela, épouser idéalement la fille d’un milliardaire, car c’est ce qui se passe si vous êtes juste prêt à travailler dur et à faire des sacrifices.

Rishi est un conservateur, après tout. Et c’est ça être un conservateur.

Eh bien, pas tout à fait. En fait, la plus «conservatrice des valeurs conservatrices est l’argent sain». Il a dit que. Il n’a pas tout à fait extrapolé pour savoir si dépenser 3 500 £ pour un costume est le meilleur exemple d’argent sain, mais ce ne sont que des détails.

L’argent sain ne consiste pas à acheter le luxe étrange. Il s’agit d’être responsable avec l’argent. Le gérer avec soin. Garder un œil général sur l’endroit où il se trouve. Lors d’une campagne électorale précédente, Sunak a vraiment affirmé que sa plus grande faiblesse était “obsédée par les petits détails”. Et pourtant, d’une manière ou d’une autre, lui qui avait de l’argent sain, ne savait apparemment pas où était domiciliée sa propre fortune familiale. Et il n’a pas non plus réalisé, pendant près de six années entières, qu’il aurait dû rendre sa carte verte américaine il y a très longtemps et qu’il payait de grandes quantités d’impôts qu’il ne devait pas réellement. Oui, le gars de «l’argent sain» payait vraiment des dizaines de milliers de livres aux autorités fiscales américaines, principalement pour le privilège de ne pas avoir à faire la queue au contrôle des passeports avec les étrangers lorsqu’il atterrit en Californie.

Il avait cependant maîtrisé un détail. Il avait appris à prononcer le nom de Faisal Islam, ce que Liz Truss n’avait pas réussi. Faisal Islam est correspondant aux informations télévisées britanniques grand public depuis près de vingt ans. Et, comme c’est la coutume, à la fin de chaque rapport qu’il a produit, il dit son propre nom. Qui est Fayçal Islam. Et ça se prononce Fye-sal. Ça rime avec Bye-sal. Il était donc quelque peu étrange que Liz Truss l’appelle Fayezel chaque fois qu’elle s’adressait à lui, ce qui était au moins quatre fois, entièrement insoumise et indifférente en étant très évidemment la seule personne à le faire.

Elle a dû entendre Sunak, Raworth et Chris Mason l’appeler Faisal – pas Fayezel – vingt fois ou plus. À ce stade, elle a dû décider qu’elle était engagée. Elle auditionnait pour le poste de Premier ministre. Commencer à appeler le type par son vrai nom aurait été un signe de faiblesse.

Pourtant, c’était un créneau horaire de grande écoute et il y avait beaucoup de choses à faire pour le parieur occasionnel. Principalement, le fait dénudé que les deux se détestent visiblement. Beaucoup de gens n’ont absolument aucun intérêt pour la politique. Mais tout le monde aime entendre un couple marié d’âge moyen avoir une dispute fulgurante et sur ce front, ils n’ont certainement pas déçu.

Pas tout à fait tout le pays a eu la chance, cette semaine, de passer plusieurs jours dans une voiture chaude avec un conjoint détesté tout en faisant la queue pour passer des vacances en famille insupportables, et à cet égard, Sunak vs Truss a fait un excellent travail pour apporter leur propre groupe personnel de dégoût mesquin et vitriolique pour le petit écran.

Puisse-t-il continuer longtemps, mais où cela va-t-il ensuite, personne ne le sait vraiment. Dans ces types de formats de télé-réalité à faible loyer, les producteurs sont connus pour organiser une intervention bien avant qu’elle ne devienne aussi toxique. Le parti conservateur doit savoir qu’il l’a laissé beaucoup trop tard.