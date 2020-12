CAMBRIDGE, Angleterre – Récemment, les 16 garçons et 14 hommes du Chœur du King’s College, Cambridge, se tenaient dans la chapelle gothique où ils se produisent, étalés dans la lueur vacillante des bougies. Quelques-uns des choristes regardaient le plafond voûté à environ 80 pieds au-dessus d’eux. Puis Daniel Hyde, le directeur musical de la chorale, a signalé qu’il était prêt à commencer, et tous ont glissé les masques qu’ils portaient pour chanter.J’ai vu trois navires,»Un chant joyeux qui sera entendu par environ 100 millions de personnes jeudi. Chaque soir de Noël, le «Festival of Nine Lessons and Carols» de la chorale est diffusé en direct sur les radios du monde entier, dont environ 450 aux États-Unis. (Un service distinct, «Carols from King’s», enregistré des semaines à l’avance, est diffusé à la télévision de la BBC en Grande-Bretagne.)

Lors de leur répétition, les voix des garçons s’élevaient et résonnaient sur les murs de la chapelle. Mais quelques instants plus tard, M. Hyde a arrêté les chanteurs. «Un peu plus léger, un peu plus de saveur», a-t-il dit, et a fait signe à tout le monde de recommencer.

La chorale est l’une des plus célèbres au monde, composée de garçons âgés de 9 à 13 ans qui fréquentent l’école King’s College de la ville, ainsi que d’étudiants adultes de l’Université de Cambridge. Au cours d’une année typique, le chœur se produit plusieurs fois par semaine dans les offices religieux de la chapelle du collège et fait des tournées dans le monde entier. Il chante le service de chants de Noël du réveillon chaque année depuis 1918, et l’événement est devenu une tradition de vacances chérie. La chorale a continué à chanter «I Saw Three Ships» pendant environ 15 minutes, s’arrêtant de temps en temps pour que M. Hyde puisse donner son avis et affiner le son. Même si cela semblait être une répétition de choeur ordinaire, il y avait plus en jeu. Les microphones de la chapelle étaient prêts à tout enregistrer au cas où une épidémie de coronavirus – ou un autre verrouillage du gouvernement, comme cela a été introduit depuis à Londres et dans la majeure partie du sud-est de l’Angleterre – les empêcherait de chanter en direct la veille de Noël. M. Hyde leur a rappelé à plusieurs reprises l’importance de la soirée. «Nous voulons que les gens à la maison soient sur le bord de leur siège», a-t-il déclaré avant une prise.