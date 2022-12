Une chorale de jeunes ukrainiens défie la guerre avec des messages de liberté

L’ensemble Shchedryk, décrit comme le plus ancien chœur d’enfants professionnel de Kiev, était dans la capitale danoise cette semaine pour une représentation dans le cadre d’une tournée internationale qui les a également conduits au célèbre Carnegie Hall de New York.

C’était censé faire partie d’une année bien remplie pour célébrer le 50e anniversaire de la chorale. Mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février a changé tout cela, les membres se dispersant à l’intérieur de leur patrie et à l’étranger en quête de sécurité. Certains membres disent avoir perdu des amis et de la famille dans les combats.

“Il est très difficile de rassembler les enfants”, a déclaré Marianna Sablina, directrice artistique et chef d’orchestre du chœur, dont la mère a fondé le chœur en 1971. Certains des membres sont “en dehors des frontières de l’Ukraine, et seulement environ un tiers des forum vit actuellement à Kiev.

Plus tôt cette année, le chœur a réussi à se rassembler et a commencé à répéter au Palais national des arts de Kiev.

Les aléas de la guerre tourmentaient souvent les répétitions. Lorsque Kiev a été bombardée et a subi des pannes de courant, les sirènes des raids aériens ont forcé la chorale à se rassembler dans un abri anti-bombes sombre, éclairant leurs partitions avec la source de lumière qu’elles pouvaient trouver.

“Quand il y a des sirènes, nous allons au refuge et chantons simplement avec nos téléphones et nos lampes de poche”, a déclaré Anastasiia Rusina, une choriste de 15 ans, dont la famille a fui vers l’ouest de l’Ukraine après l’invasion.

Le public de l’église du Saint-Esprit de Copenhague a récemment écouté les voix montantes de la chorale, composée principalement d’adolescentes portant des robes noires et blanches accentuées par des carrés rouges et noirs sur leurs manches et des perles colorées autour du cou.