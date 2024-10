Une chirurgie pionnière des sourcils élimine les grosses tumeurs cérébrales

BBC Doreen Adams a déclaré qu’elle était reconnaissante d’avoir pu subir la nouvelle opération chirurgicale.

Une opération chirurgicale pionnière visant à éliminer les grosses tumeurs cérébrales à travers les sourcils des patients a été réalisée avec succès en Écosse. Dans ce qui a été décrit comme une « première mondiale », le NHS Grampian a déclaré que des tumeurs de la taille d’une grosse pomme avaient été éliminées grâce à cette technique. Le neurochirurgien consultant Anastasios Giamouriadis a adapté la technique des sourcils déjà existante pour lui permettre d’éliminer désormais les excroissances plus importantes – un développement qu’il a décrit comme « changeur de jeu ». On dit que la chirurgie entraîne moins de complications, un temps d’opération et de récupération plus court et, par conséquent, moins de cicatrices. Une receveuse – qui a décrit sa tumeur comme une balle de tennis – a déclaré qu’elle était sortie de l’hôpital en seulement deux jours avec rien d’autre qu’un œil au beurre noir.

La chirurgie traditionnelle pour les patients présentant des tumeurs à l’avant du cerveau implique l’ablation d’une grande partie du crâne, dans le cadre de ce que l’on appelle une craniotomie. Il s’agit d’un processus long et complexe, qui peut prendre jusqu’à 10 heures, et qui expose des parties saines du cerveau pendant l’opération. Connue sous le nom d’approche supraorbitale modifiée en trou de serrure pour les tumeurs cérébrales, la nouvelle technique signifie que les patients ne devraient se retrouver qu’avec une petite cicatrice et un œil au beurre noir. Certains peuvent quitter l’hôpital 24 heures plus tard et retourner au travail quelques jours plus tard.

Doreen Adams Doreen Adams a été opérée d’un sourcil

Doreen Adams, 75 ans, d’Aberdeen, a déjà subi une craniotomie pour retirer une tumeur. Elle a maintenant subi une nouvelle opération et a décrit la différence entre les deux procédures comme étant « la nuit et le jour ». « Vous entendez parler de ces choses, mais non, cela passe par vos sourcils ? Non, vous ne pouvez tout simplement pas penser », a-t-elle déclaré à BBC Scotland News. « Ma tumeur était comme une balle de tennis – comment pouvez-vous sortir ça de là. » « Dans deux jours, cet homme – ce merveilleux jeune homme – va me rendre la vie. « Et c’est exactement ce qu’il a fait. »

« Assez incroyable »

Elle a expliqué : « Ma récupération après l’opération à l’Aberdeen Royal Infirmary a été beaucoup, beaucoup plus rapide. « Je suis sorti de l’hôpital deux jours plus tard et j’ai repris ma vie normale presque immédiatement. «Je suis sorti au bout de deux jours sans rien d’autre qu’un œil au beurre noir. « Penser que l’on peut subir une opération au cerveau et revenir à la normale en quelques jours est assez incroyable. « Je suis très reconnaissant envers M. Giamouriadis et NHS Grampian – c’est fantastique que nous ayons cette approche innovante et ces compétences ici dans le nord-est. »

Anastasios Giamouriadis a déclaré que l’opération avait « changé la donne »

M. Giamouriadis a déclaré à BBC Scotland News : « J’ai remarqué au cours de ma carrière, en particulier pendant ma formation, que même lorsque l’opération se déroule très bien sans aucune complication, il faut un temps assez long pour que les patients se rétablissent. » Il a déclaré à propos du nouveau procédé : « Je n’ai pas inventé ce type de chirurgie, mais je l’ai modifié pour me donner plus d’espace, au niveau des sourcils, et cela me permet d’enlever de très grosses tumeurs cérébrales. « Nous ne connaissons aucun autre endroit dans le monde qui ait réussi à éliminer des tumeurs aussi grosses que la nôtre. « Nous pénétrons par le sourcil. Cela nous donne un espace très limité mais nous permet de réaliser l’opération plus rapidement et avec moins de complications. »

« Un impact énorme »