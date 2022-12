Une Chinoise se retrouve avec des côtes cassées après un repas épicé

Les événements d’actualité bizarres et amusants qui deviennent viraux sont la nouvelle norme à l’ère d’Internet. Que ce soit via Instagram, WhatsApp ou des applications comme TikTok, les gens adorent partager des exemples insolites et rigoler avec leurs amis et leur famille. Cet aspect est similaire dans la Chine voisine. Qu’il s’agisse de la promotion de mouchoirs gratuits d’une banque, de voleurs volant 150 kg de radis bon marché ou d’une femme qui se casse les côtes parce qu’elle toussait à cause de la nourriture épicée, les sites Web de médias sociaux chinois regorgent d’histoires intrigantes et hilarantes.

Des voleurs de radis surpris en train de faire un plat avec du butin

Un trio de voleurs a été surpris en train de trancher des radis quelques heures après avoir volé 150 kg de légumes à un agriculteur de la province chinoise du Zhejiang. Les trois personnes ont été appréhendées alors qu’elles étaient filmées alors qu’elles transportaient leur butin.

Les voleurs ont dit à la police qu’ils avaient volé les produits parce qu’ils voulaient manger du radis séché, une célèbre cuisine régionale. Ils n’ont pas dormi toute la nuit, passant plutôt le temps à couper les radis en fines tranches. Les internautes s’amusent des petits vols.

Un utilisateur de TikTok a même souligné que «le radis est vendu à seulement 0,56 yuan le kg. Donc, 84 yuans (12 dollars) au total pour 150 kg de radis qu’ils ont volés”, demandant en outre, “pourquoi ces trois personnes se sont-elles inquiétées ?”

La nourriture épicée donne à la femme des côtes cassées

Une femme de Shanghai a souffert d’une toux après avoir mangé des aliments trop épicés pour ses papilles gustatives. Tout en toussant, elle entendit un craquement aigu provenant de sa poitrine. Elle l’ignora d’abord, ne soupçonnant rien de mal. Cependant, elle est allée passer un scanner lorsqu’elle a commencé à ressentir de la douleur en parlant et en respirant. Le scanner a révélé qu’elle s’était cassé quatre côtes !

Ses médecins ont expliqué que son poids insuffisant était la cause des fractures mineures. « Vos côtes sont clairement visibles sous votre peau. Il n’y a pas de muscle pour soutenir l’os, il est donc facile pour vos côtes de se fracturer lorsque vous toussez”, lui a dit un médecin.

Les internautes irrités par la promotion de mouchoirs gratuits de la Banque

Une banque de la province chinoise du Hubei a suscité la colère des gens sur le site Web chinois de microblogging Weibo pour une promotion de tissus gratuits. La banque offrait aux clients tous les mouchoirs gratuits qu’ils pouvaient retirer d’un rouleau de papier géant en moins de 5 secondes.

Le South China Morning Post a déclaré que presque toutes les personnes qui ont participé à la promotion étaient des personnes âgées. Des vieilles dames ont été vues en train de saisir avec impatience le papier de soie et de le retirer du rouleau. La promotion a été visionnée plus de 110 millions de fois.

Les internautes ne s’en réjouissent pas trop. “C’est humiliant pour les personnes âgées”, a déclaré un utilisateur. Un autre a souligné que c’est un gaspillage de papier car “les mouchoirs qu’ils (les clients) reçoivent sont tellement sales et salissants”. Une personne, cependant, a écrit : « la banque est contente. Ces vieilles tantes sont heureuses. C’est bon.”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici